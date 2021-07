Diese HFC- und FCM-Spiele werden im Free-TV gezeigt

Halle (Saale) - Die Saison 2021/22 steht an: Welche Drittliga-Spiele im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden, entscheiden die Sender in Absprache mit dem Liverechte-Inhaber Magenta Sport. Wir haben die bereits feststehenden Live-Spiele des Halleschen FC und des 1. FC Magdeburg in den Dritten Programmen der ARD gesammelt.

HFC live im Free-TV

derzeit keine Übertragungen geplant



FCM live im Free-TV

31. Juli, 14 Uhr: FCM - SC Freiburg II live im MDR



live im MDR 4. September, 18 Uhr: FCM - 1. FC Kaiserslautern live in der ARD

Alle im Free-TV übertragenen Spiele finden samstags statt. Eine ausführliche Übersicht über alle Live-Partien bietet das Portal „liga3-online“. (mz/bbi)

Diese Spiele wurden bereits live gezeigt