Ob sich das Investment in die eigene Photovoltaikanlage lohnt, das hängt von einer Vielzahl individueller Faktoren ab. Wer bislang noch keine Erfahrung mit der Technik gesammelt hat und mit seiner eigenen Recherche am Anfang steht, der fühlt sich mit den Zahlen und Daten oftmals alleingelassen. Genau hier setzt der Photovoltaikrechner an. Dank ausgeklügelter und erprobter Methoden ist es heute ein Leichtes, die eigene Anlage anhand einiger Eckdaten zu berechnen. Wie viel Strom wird erzeugt, wie steht es um die Ausbeute an Sonnenlicht, wie viele Paneele kommen zum Einsatz? Erst, wenn die Antworten auf diese Fragen feststehen, kann das eigene Investment objektiver und in die Zukunft gerichtet, betrachtet werden.

Nicht nur die Paneele sind entscheidend

Wer an eine Photovoltaikanlage denkt, dem kommen zuerst die Sonnenpaneele in den Sinn. Diese sind allerdings nur ein Teil der gesamten Anlage. Es braucht einige weitere entscheidende Elemente, um die Anlage betreiben zu können. Diese Komponenten müssen natürlich ebenso in die Berechnungen einfließen. Zu nennen sind hier Wechselrichter und neuerdings auch Speichersysteme, die besonders dann sinnvoll sind, wenn der erzeugte Strom selbst genutzt werden soll.



Wie viel Strom tatsächlich im Jahresdurchschnitt produziert werden kann, das hängt stark von der Größe, der Lage und dem Standort des Daches ab. Auch der Winkel des Daches und das Klima des Wohnortes spielen eine Rolle. Sollen die Voraussagen möglichst genau sein, dann müssen alle diese Parameter einfließen. Da mit derart komplexen Berechnungen selbst Experten ohne Hilfsmittel überfordert sind, präsentiert sich ein Photovoltaikrechner als die ideale Lösung.

Die eigenen Berechnungen als ein erster Schritt zur eigenen Solaranlage

Die Nutzung eines Online-Rechners ist ein guter Start und hilft, sich selbst und die eigenen Ideen zur eigenen Anlage genauer zu positionieren. Natürlich kann ein Online-Tool die Beratung durch geschultes Fachpersonal nicht ersetzen, doch der Rechner verschafft einen relativ präzisen Überblick und zeigt zudem, an welchen Punkten eventuell noch Diskussionsbedarf besteht.



Das Unternehmen, mit dem eine Zusammenarbeit geplant ist, kann aufgrund der Ergebnisse, zu denen ein Rechner kommt, ein Angebot machen, das alle Interessierten einen großen Schritt näher zum Traum von der eigenen Stromgewinnung bringt.



Die wirtschaftlichen Vorteile, die besonders der Eigenverbrauch des produzierten Stroms mit sich bringt, sind nicht von der Hand zu weisen. Wer mit seiner Planung noch am Anfang steht, der möchte natürlich wissen, wie es lange es bis zur Amortisation der Anlage dauert. Die durchschnittliche Rendite und die Vergütung bei einer möglichen Einspeisung in das Stromnetz sind gute Indikatoren. Wer in der Planungsphase zum Online-Rechner greift, der kann ebenso besser einschätzen, ob es staatliche Förderungen benötigt und inwiefern diese das eigene Investment rentabler gestalten.

Individuelle Berechnungen sind der Schlüssel zur Planungssicherheit

Eine Photovoltaikanlage wird weit in die Zukunft geplant – das bedeutet, dass die Planung möglichst präzise und fehlerfrei sein muss. Neueste Online-Rechner zur Berechnung der eigenen Anlage erweisen sich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich als eine große Hilfe, die aus Plänen schnell Realität werden lässt.