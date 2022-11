Die USA gehören zu den beliebtesten Reisezielen und eignen sich für einen längeren Urlaub, eine Rundreise oder eine Städtereise. Sie sind reich an schönen Landschaften und Nationalparks, aber auch an Sehenswürdigkeiten und Kultur. Eine solche Reise muss gut geplant werden, denn meistens wird ein Visum benötigt. Wer Land und Leute kennenlernen und direkt in Kontakt mit Einheimischen kommen möchte, hat mitunter die Gelegenheit, beim Couchsurfing ein paar Urlaubstage direkt in einer Familie zu verbringen.

Einreisegenehmigung für die USA beantragen

Für eine Reise in die USA ist eine Einreisegenehmigung erforderlich. Zumeist ist ein Visum erforderlich, doch alternativ dazu kann über das elektronische System ESTA eine Einreisegenehmigung beantragt werden. Ausschließlich online kann ein ESTA Antrag gestellt werden. Ein solcher Antrag ist für alle erforderlich, die nicht über ein gültiges Reisevisum verfügen. ESTA prüft, ob der Antragsteller auch ohne Visum in die USA einreisen kann. Für einen Aufenthalt über bis zu 90 Tage am Stück kann ESTA die Alternative zu einem Visum sein. Für ESTA wird ein maschinenlesbarer Reisepass benötigt. Für einen Antrag muss ein Formular mit den persönlichen Daten ausgefüllt werden. Die Einreisegenehmigung ist zwei Jahre lang gültig und kann auch für mehrmalige Aufenthalte in die USA genutzt werden. Nachdem das Formular ausgefüllt wurde, wird die Gebühr mit der Kreditkarte bezahlt. Die Genehmigung wird innerhalb von 72 Stunden erteilt.

Die richtige Lektüre für die Reise

Wer einen längeren Urlaub in den USA verbringen möchte, sollte auch die Reiselektüre nicht vergessen. Ein Reiseführer über die USA ist ebenso geeignet wie ein Krimi, vielleicht sogar einer, der in den USA spielt. Fans von Horrorromanen entscheiden sich für Steven King, dessen Werke in den USA spielen. Natürlich kann auch ein ganz aktuelles Buch mitgenommen werden, wie das "Blutbuch" von Kim de l‘Horizon, das gerade mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde.

Schöne Strecken mit dem Mietwagen entdecken

Wer in seinem Urlaub in den USA viel sehen möchte, kann sich für eine Tour mit dem Mietwagen entscheiden. Schon von Deutschland aus kann der Mietwagen gebucht werden. Auch die Hotels werden am besten schon von Deutschland aus gebucht. Als Alternative zu einem Mietwagen eignet sich auch ein Motorrad, das schon von Deutschland aus reserviert wird. Für Rundreisen durch die USA gibt es viele schöne Touren. Zu den beliebtesten Strecken gehören die Route 66 von Chicago bis ins kalifornische Santa Monica oder der Highway No. 1 entlang der kalifornischen Küstenlinie. Bei solchen Touren können viele Städte, aber auch Nationalparks besichtigt werden. Mietwagen stehen in den USA in verschiedenen Kategorien zur Auswahl. Um mit einem Mietwagen zu reisen, ist ein Führerschein Klasse B erforderlich.

Die schönsten Nationalparks entdecken

Naturfans kommen in den USA immer auf ihre Kosten, da es dort zahlreiche schöne Nationalparks gibt. Gegenwärtig stehen in den USA 63 Nationalparks zur Auswahl. Der beliebteste Nationalpark ist der Great Smoky Mountains Nationalpark in North Carolina, denn er konnte bereits mehr als 12 Millionen Besucher verzeichnen. Nicht zu vergessen ist der Yellowstone Nationalpark in Wyoming, ebenfalls ein beliebtes Reiseziel. Auch der Grand Canyon Nationalpark in Arizona rangiert weit vorn auf der Beliebtheitsskala.