Südtirol – Eldorado für Auswanderer

Südtirol besticht mit seinem Spannungsverhältnis eines alpin geprägten Nordens und eines mediterran geprägten Südens, der unvermittelt in die italienische Lebensart rund um das vielgepriesene dolce vita einführt. Malerische Seen, liebliche Zitronenhaine, sanfte Weinberge und viele Palmen üben nicht zuletzt auf deutsche Auswanderer eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus, die immer mehr Menschen in ihren Bann zieht.

Südtirol fiel nach dem Ersten Weltkrieg an Italien, nachdem es zuvor zur k. u. k. Doppelmonarchie Österreich-Ungarn gehört hatte. Nach langen Jahren erzwungener Assimilation unter der Herrschaft Mussolinis genießt Südtirol heute innerhalb Italiens eine weitreichende Autonomie. Auswanderer aus Deutschland dürften wenig Verständigungsschwierigkeiten haben, denn noch immer hat die Mehrheit der Bevölkerung österreichische Wurzeln. Wer Jobs in Südtirol sucht, wird auf Suedtirolerjobs.it fündig.

Dolomiten – Weltnaturerbe der UNESCO

Die Dolomiten gehören zwar zu den Alpen, bilden aber einen eigenen Naturkosmos, denn innerhalb der wunderschönen Alpen sind sie etwas ganz Besonderes. Den schmückenden Beinamen der bleichen Berge verdanken sie ihrer hellen Farbe, denn die Dolomiten bestehen als Teil der südlichen Kalkalpen zu einem Großteil aus einem eigenen Mineral von weißlicher Konsistenz, dem nach ihnen benannten Dolomit, einer Mischung aus Kalzium und Magnesium. Bereits die Römer nutzten die Dolomiten zur Gewinnung von Marmor und bei Sonnenuntergang entstehen fantastische Farbspiele, wenn die bleichen Berge in ein mystisches Rot getaucht sind.

Vor 230 Millionen Jahren waren die Dolomiten ein gewaltiges Korallenriff, das sich durch die tektonische Plattenverschiebung im Alpener Raum immer mehr in die Höhe hob. In den Dolomiten waren die Kräfte der Erosion am massivsten, sodass das Gebirge innerhalb der Alpen die bizarrsten Formationen und den schroffsten Charakter aufweist.

Liebliche Almen, romantische Blumenwiesen, verwunschene Ritterburgen, malerische Bergseen, finstere Höhlen und kraftspendende Wasserfälle finden sich überall in den Bergen. Eine Schönheit der Bergwelt, die dem biblischen Garten Eden in nichts nachsteht, hat einen eigenen Menschenschlag entstehen lassen, der mit einer reichen Kultur und einer unbändigen, unstillbaren Naturverbundenheit gesegnet ist.

Naturwunder von Südtirol

Im Prinzip ist Südtirol ein einziges Naturwunder. Dennoch verleihen einige Erscheinungen der durchgängigen Postkartenidylle markante Farbtupfer. Da wären zunächst die Drei Zinnen zu nennen. Dabei handelt es sich um einen markanten Gebirgsstock in den Sextner Dolomiten im Hochpustertal. Die drei benachbarten Berge ragen majestätisch fast 3.000 Meter in die Höhe.

Das Speiseeis Dolomiti ist in der ikonisierten Form des Naturwunders gehalten. Ebenfalls grandios sind die Erdpyramiden von Ritten, die sich aus kegelförmig aufgeschüttetem Moränenlehm in einem Zeitraum von vielen Millionen von Jahren gebildet haben und die beständig vom Regenwasser ausgewaschen werden, während das umliegende Material vom Wind abgetragen wird.

Wer Wasserfälle mag, kommt in Südtirol ebenfalls auf seine Kosten. Besonders beliebt sind die drei Reinbachwasserfälle, welche die 100 Meter große Tobelschlucht durchfließen. Spektakulär ist die versunkene Kirche im Reschensee aus dem 14. Jahrhundert, von der nur noch der Kirchturm aus dem See herausragt. Die Dörfer wurden zum Zwecke der Stromerzeugung geflutet und heute ist der Stausee ein beliebtes Ausflugsziel mit dem märchenhaften Kirchturm als Spektakulum, von dem eine ähnliche Faszination ausgeht wie vom Schiefen Turm im toskanischen Pisa.

Kurort Meran

Die größten Städte der Dolomiten sind Bozen und Meran. Meran war einst ein bedeutender Kurort der k. u. k. Monarchie und ist von zahlreichen imposanten Kurorten im Jugendstil geprägt. Allen voran stehen die Gärten von Schloss Trauttmansdorff mit 80 thematisch gegliederten botanischen Gärten, die in Form eines Amphitheaters um die zum Schloss ausgebaute mittelalterliche Burg aus dem 13. Jahrhundert arrangiert sind. Weitere Highlights von Meran sind die Flaniermeile der Meraner Lauben, der Pulverturm als einstiger Bergfried und heutige Aussichtsplattform und das im kubischen Stil futuristisch anmutende Wellnessbad der Meraner Thermen.

Bozen

Eher italienisch geprägt ist die weiter südlich gelegene Landeshauptstadt von Südtirol, Bozen. Die Stadt ist malerisch in einem Tal voller Weinberge eingebunden, ist Teil der legendären Weinstraße und gilt als Tor zu den Dolomiten. Liebhaber historischer Gebäude finden hier ihr Paradies, denn die Anzahl an Burgen, Schlössern und Klöstern im Stadtgebiet ist unvorstellbar groß. Ein Alleinstellungsmerkmal der Landeshauptstadt ist das archäologische Museum, das dem Steinzeitmenschen Ötzi gewidmet ist, der 1991 im Ötztal als weltweit älteste menschliche Mumie entdeckt worden ist.