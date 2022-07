Die Saison ist beendet

Das Theater in der Lutherstadt Eisleben hatte an diesem Wochenende einiges zu feiern und lud sich dazu reichlich Gäste ein.

Logan Hartwich unterhielt das Publikum als Wirt aus dem berühmten Stück „Les Miserables“. Hartwich ist FSJler am Theater in Eisleben.

Eisleben/MZ - Traditionell hat das Theater Eisleben seine Spielsaison am Samstag mit einem Sommerfest mit Musik, Theaterspiel, Gesprächen und gutem Essen beendet. Acht Premieren kredenzten die Theaterleute in diesem Jahr ihrem Publikum und erfreuten es auch mit ebenso vielen Wiederaufnahmen von Stücken, die in vorangegangenen Jahren für Beifall gesorgt hatten.