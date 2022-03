Die Rolex Explorer - stark, robust und elegant

Das klare Design, die Zuverlässigkeit und Robustheit zeichnen die Rolex Explorer aus. Von Beginn an war das schwarze Ziffernblatt mit den großen arabischen Ziffern charakteristisch für diese Uhr. Zudem leuchten die Stundenmarkierungen und die 12 wird als umgedrehtes Dreieck ausgeführt. All das machen die Uhr auffällig und haben ihr zu einer großen Bekanntheit verholfen. Doch auch die Geschichte der Uhr zeichnet diese aus. Im Folgenden erklären wir Ihnen alles, was Sie über die Rolex Explorer wissen müssen.

Die Rolex Explorer als funktionaler Sportuhrenklassiker

Die Explorer wurde einst hergestellt, um in jeder Umgebung und Situation bestehen zu können. Durch zwei Dichtungen hält die Uhr einer Wassertiefe von bis zu 100 Metern stand und ein integriertes Anti-Schock-System sorgt dafür, dass das Uhrwerk gegen Stöße und Herunterfallen gesichert ist. Das macht die Uhr auch für den Einsatz beim Sport gut geeignet. Zudem besteht das Gehäuse aus Edelstahl, was diese besonders widerstandsfähig und hart macht.

Die Uhr hält also nicht nur Stöße, sondern auch Feuchtigkeit und widrigen Wetterbedingungen gut stand. Bei jedem Lebensabenteuer ist die Uhr die ideale Begleiterin. Unter https://www.chrono24.de/rolex/explorer--mod50.htm finden Sie passende Angebote und können die Rolex Explorer zu den aktuellen Preisen kaufen. Auch der Zustand ist immer mit angegeben und es handelt sich ausschließlich um zertifizierte Modelle.

Die Geschichte der Rolex Explorer

Die Explorer feierte im Jahr 1953 ihre Premiere. Wenige Monate zuvor haben zwei Freunde als erste Menschen überhaupt den Mount Everest bezwungen. Ihre Expedition wurde von einer Rolex Oyster Perpetual begleitet. Rolex hatte den beiden Entdeckern zu Testzwecken, die Uhr mit auf den Weg gegeben. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurde später die Explorer entwickelt. Später haben immer mehr Stars diese Uhr getragen und auch der James Bond Erfinder gehörte zu den Fans. In seinen Romanen trug 007 sogar dieses Modell. Das alles hat dazu beigetragen, dass die Rolex Explorer aus einer einmaligen Geschichte zehrt und zu einer absoluten Kult-Uhr geworden ist.

Rolex Explorer im Detail

Das erste Modell war 36 mm groß und bis 5 bar, sprich 50 Meter, wasserdicht. Die Referenznummer ist 6610 und im Inneren der Uhr verrichtet das Kaliber 1030 seinen Dienst. Optisch ähnelt diese Uhr bereits den heutigen Modellen, insbesondere das schwarze Zifferblatt, die arabischen Ziffern bei der 3, 6 und 9 sowie das leuchtende große Dreieck bei der 12, zeichnen das Modell aus. Rund zehn Jahre später kam das Modell mit der Referenz 1016 auf den Markt, optisch unterscheidet es sich jedoch kaum. Im Inneren tickte von dort an ein Kaliber 1560, später ein Kaliber 1570.

Zudem ist die Uhr aufgrund ihres Gehäuses bis 100 Meter wasserdicht. Rund 26 Jahre lang wurde dieses Modell fast unverändert produziert, die Referenz 1016 gehört zu den langlebigsten Uhren der kompletten Rolex Historie. Mit der Referenz 14270 wurde dann später Saphirglas sowie ein Chronometer Kaliber 3000 integriert. Auch das Zifferblatt wurde ein wenig aufgefrischt. Die Ziffern bestehen aus 18 Karat Weißgold. Im Jahre 2001 kam dann die Rolex Explorer mit der Referenz 114270 auf den Markt, auch dabei wurden wieder einige Änderungen im Inneren vorgenommen und auf das Kaliber 3130 umgestellt. Lediglich äußerlich blieb die Uhr immer fast unverändert.

Warum die Explorer kaufen?

Die spannende Historie und die robuste Art machen die Uhr sehr beliebt. Aufgrund ihrer Härte, sind auch sehr alte Modelle noch gut in Schuss, die Uhr scheint fast alles zu überleben. Vor allem abenteuerlustige Uhrenliebhaber sind von der makellosen Qualität und dem sportlich-eleganten Design überzeugt. Je älter die Modelle sind, desto höher auch die Verkaufspreise. Das Modell ist zeitlos und erzählt eine einmalige Erfolgsgeschichte.

Was kostet die Rolex Explorer?

In den letzten Jahren haben sich die Modelle zu einem echten Geheimtipp entwickelt, was sich auch in den Preisen widerspiegelt. Die seit 2010 erhältlichen 39 mm Modelle, mit der Referenz 214270 sind in den letzten Jahren um rund 4000 Euro im Preis gestiegen. Ähnlich ist es bei den Modellen, die zwischen 1988 und 2009 produziert wurden, diese verzeichnen einen Anstieg von gut 4500 Euro in den letzten fünf Jahren. Vintage Modelle sind vor allem bei Sammlern sehr beliebt und kosten zwischen 20.000 und 25.000 Euro.

Explorer II

2021 kam die Explorer 2 auf den Markt, in insgesamt zwei verschiedenen Varianten. Neben einem neuen Kaliber, wurde auch die Optik ein wenig angepasst. Zudem wird ein besserer Schutz vor Magnetfelder versprochen.

Erfreuen Sie sich nicht nur technisch und optisch an der Rolex Explorer, sondern profitieren Sie auch vom enormen Wertanstieg.