Geschichten machen uns zu mehr als bloßen Lesern/Zuhörern – sie versetzen uns in die Lage, über den Tellerrand hinauszublicken und tiefergehende Einblicke in eine Thematik zu erhalten. Wenn du deinen Kunden eine starke und einprägsame Geschichte erzählen willst, dann musst du die Grundlagen des Storytellings im Marketing beherrschen.

In diesem Artikel wirst du lernen, wie man effektives Geschichten erzählen nutzt, um Kunden anzusprechen und zu binden – mit Beispielen aus der Praxis!

Die Macht der Geschichten: Warum die Story so wichtig ist

Glauben wir den Ethnologen unter der Leitung von Vanessa Hayes, geht die Geschichte des Storytellings auf bis zu 200.000 Jahre zurück und hat ihren Ursprung an den Lagerfeuern unserer Vorfahren. Die Narrative einer Story, wie wir sie heutzutage kennen, ist hingegen noch sehr jung und hat die Welt des Marketings erst in den vergangenen 20 Jahren im Sturm erobert.

Mittlerweile wird es in so gut wie allen Lebensbereichen eingesetzt. Ob bei Filmen, Büchern oder in der Wirtschaft - Geschichten vermitteln unseren Lesern mehr als nur reine Worte, nämlich Emotionen. Und wie sagt der Vertrieb so gerne: Emotionen verkaufen!

Storytelling hilft dir dabei, dein Publikum in den Mittelpunkt der Handlung zu stellen. Durch das Einbringen einer persönlichen Note in die Marketingstrategie kannst du leicht menschliche Verbundenheit schaffen und eine tiefe emotionale Bindung aufbauen. Indem das Erzählen von Geschichten effektiv in die Content-Marketing-Strategie einfließt und die Geschichten auf die Bedürfnisse und Probleme deines Publikums abgestimmt sind, vermittelst du deiner Zielgruppe das Gefühl, dass sie verstanden werden.

Außerdem kann die Erzählung der Geschichte dabei helfen, das Interesse an deinem Unternehmen zu wecken und mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Wenn du eine Geschichte erzählst, die relevant für dein Publikum ist und einige verkaufspsychologische Aspekte enthält, kannst du die Menschen fesseln und ihnen helfen, dein Unternehmen in Erinnerung zu behalten - das steigert am Ende des Tages die Conversion Rate.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie du die Erzählung im Marketing nutzen kannst – sei es in Blogartikeln (Webseite), Social Media Posts oder sogar in Videos - jede Art von Inhalten kann als Geschichte gestaltet werden.

Wenn du eine bestimmte Narrative von Inhalten auf deiner Website einsetzen möchtest, muss sich zunächst um die technischen Aspekte und die Wahl der Webseite gekümmert werden.

Die Wahl der Webseite und die technischen Aspekte

Zunächst sollte man die Art der Webseite definieren, die man erstellen möchte. Handelt es sich um eine persönliche Portfolio-Seite, eine Unternehmenswebsite, einen E-Commerce-Shop oder vielleicht ein Blog? Jeder dieser Webseiten-Typen hat unterschiedliche Anforderungen an Funktionen, Design und Sicherheit. Eine klare Vorstellung davon zu haben, was die Webseite bieten soll, erleichtert die spätere Auswahl des richtigen Webhosting-Anbieters.

Bei der Suche nach einem geeigneten Webhosting-Service stehen verschiedene Aspekte im Fokus. Die Leistung, Geschwindigkeit und Verfügbarkeit der Webseite sind entscheidend für die Nutzererfahrung und das Ranking in Suchmaschinen.

Ein zuverlässiger Webhosting-Anbieter sorgt für Sicherheit und schnelle Ladezeiten. Um zu verstehen, wie wichtig das ist, haben Untersuchungen gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Besucher eine Website verlassen, wenn sie länger als drei Sekunden zum Laden braucht. Laut Expertenmeinung ist Hostinger Webhosting aus Preis- und Sicherheitsgründen eine gute Wahl. Außerdem passen sich die angebotenen Tarife an die Bedürfnisse deiner Webseite an.

Nun aber zurück zum Storytelling.

Wie du eine starke Geschichte erzählst: Grundlagen jeder Story im Marketing

Storytelling hat sich als eines der wirksamsten Werkzeuge im modernen Marketing erwiesen. Es ist eine zentrale Komponente für die Bindung von Kunden und das Erzählen einer authentischen Marke. Eine starke Erzählung einer Geschichte kann überzeugend, persönlich und unterhaltsam sein, aber auch eine starke Geschichte zu erzählen, erfordert Zeit und Raffinesse. Lass uns gemeinsam ein paar Grundlagen des Storytellings durchgehen.

Die verschiedenen Elemente der Narration

Es gibt verschiedene Elemente eine Geschichte aufzubauen, die dir helfen können, deine Marke und dein Unternehmen effektiv zu präsentieren. Das Erzählen einer Geschichte ist eine der mächtigsten Techniken des Marketings und sollte sorgfältig geplant werden. Um dies zu erreichen, musst du die folgenden Elemente berücksichtigen:

1. Identifiziere deine Zielgruppe: Bevor du anfängst zu schreiben, musst du dir überlegen, wer deine Zielgruppe ist und was sie interessiert. Dies wird helfen, dir den richtigen Ton zu geben und deinen Text zu strukturieren. Außerdem kann es helfen, relevante Themen zu identifizieren und die richtige Sprache zu wählen - hierzu gleich aber noch mehr!

2. Charakter: Jede gute Geschichte hat mindestens einen Helden oder eine Heldin. Das Publikum sollte sich mit dem Protagonisten identifizieren können, um emotional in die Geschichte eingebunden zu werden.

3. Handlung: Wenn es um die Narrative im Marketing geht, ist es wichtig, eine starke Handlung zu schaffen. Der Fokus sollte auf den Problemen liegen, mit denen dein Publikum konfrontiert ist und wie dein Produkt oder Dienstleistung ihnen helfen kann oder um das Überwinden von Hindernissen.

4. Finde einen Schwerpunkt: Für jede Geschichte gibt es viele verschiedene Teile - aber du musst den Fokus auf ein oder mehrere Aspekte legen. Wenn du dich auf etwas Besonderes konzentrierst, kann das deiner Geschichte Tiefe verleihen und die Aufmerksamkeit deiner Leser fesseln.

5. Struktur: Es ist wichtig, dass du deine Geschichte in einer logischen Reihenfolge erzählst. Die besten Erzählungen haben einen Anfang, ein Mittelteil und ein Ende. Beginne mit der Einleitung und fahre dann fort, um die Hauptidee vorzustellen und schließlich den Höhepunkt der Geschichte hervorzuheben.

6. Baue Spannung auf: Denke darüber nach, wie du überraschende Wendungen in deine Geschichte bringen kannst oder Plot Points schaffst, die beim Leser Interesse wecken und ihn anregen weiterzulesen.

7. Verwende visuelle Elemente: Integriere Bilder oder Videos in deine Story, um noch authentischer zu wirken und emotionale Resonanz beim Leser hervorzurufen. So kann man mit Bildern oft mehr Emotion transportieren als mit Worten allein – vor allem bei sozialem Content-Marketing – wo Interaktion oft angestrebt wird!

8. Sei realistisch: Denke daran, dass deine Leser nicht nur unterhalten werden möchten - sie suchen auch nach Authentizität in der Marke hinter dem Inhalt. Versuche daher realistische Szenarien zu schaffen und stelle sicher, dass die Handlung glaubhaft ist und mit der Realität übereinstimmt – so förderst du Vertrauen bei deinen Lesern!

9. Call to Action: Am Ende der Geschichte darf eine klare Handlungsaufforderung nicht fehlen. Das kann beispielsweise der Kauf eines Produktes, ein Eintragungsformular zum Newsletter oder der Link zur Firmenwebseite sein.

Fazit – eine effektive Maßnahme, um die eigene Marke zu stärken.

Storytelling kann eine effektive Möglichkeit sein, um deine Marke durch interessante und emotionale Geschichten voranzutreiben. Dank der heutigen Technologien kannst du deinem Publikum lebendige Inhalte präsentieren und so ein besseres Verständnis für dein Unternehmen schaffen. Wenn du dich bemühst, originelle und authentische Inhalte zu erstellen, vermittelst du deinem Publikum eine besondere Verbindung zu deinem Unternehmen.

Schließlich ist es wichtig, dass du dir Zeit nimmst, um sicherzustellen, dass deine Geschichten ansprechend, emotional und glaubwürdig sind. Denn nur so kannst du potenzielle Kunden überzeugen, dir zu vertrauen und letztendlich eine loyale Kundschaft aufbauen. Mach also den ersten Schritt und erzähle deine Erzählung – denn die Kunst des Storytellings verspricht spannende Ergebnisse!