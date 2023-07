Wer sich heute ein Haus kaufen oder bauen möchte, hat es nicht leicht: Nachdem Kredite für Immobilien viele Jahre lang zu Zinssätzen von knapp einem Prozent und sogar darunter zu bekommen waren, berichtete das ZDF kürzlich darüber, dass die Bauzinsen für Finanzierungen mit zehn Jahren Laufzeit mittlerweile bei teils über vier Prozent liegen. Wer sich den Traum vom Eigenheim erfüllen möchte, muss also tief in die Tasche greifen. Doch was ist eigentlich sinnvoller: Ein Haus zu kaufen oder ein Neubau? In diesem Artikel werden die Vor- und Nachteile beider Optionen aufgezeigt.

Vorteile des Hauskaufs: Sofortige Verfügbarkeit und Zeitersparnis

Der Hauskauf bietet den unschätzbaren Vorteil der sofortigen Verfügbarkeit eines fertigen Hauses. Man kann buchstäblich die Tür öffnen und einziehen, ohne mühsame Planung, Baustellenbesuche oder Bauverzögerungen. Im Gegensatz zum Selbstbau ist steht das Haus bereits und ist bezugsfertig, was eine erhebliche Zeitersparnis bedeutet. Daher kann sich von Anfang an auf die Gestaltung des Innenraums und die Einrichtung konzentriert werden, anstatt sich mit technischen Details und Bauabläufen auseinandersetzen zu müssen.

Die Zeitersparnis, die mit dem Hauskauf einhergeht, kann besonders attraktiv sein, wenn man schnell ein neues Zuhause benötigt. Sei es aufgrund eines Jobwechsels, Familienzuwachses oder einer anderen Lebensveränderung: Ein sofort verfügbares Haus spart einem den Stress eines Neubaus. Die aktuellen Zinsen für Immobilien dürften den meisten eh schon genug Kopfschmerzen bereiten.

Begrenzte Individualisierungsmöglichkeiten sind ein Nachteil bei Bestandsimmobilien

Allerdings müssen sich angehende Hausbesitzer bewusst sein, dass ein fertiges Haus gewisse Einschränkungen in Bezug auf die Individualisierungsmöglichkeiten mit sich bringt. Man muss beispielsweise Kompromisse bei der Raumaufteilung, dem Design und den verwendeten Materialien eingehen. Schließlich steht das Haus ja schon und es ist unwahrscheinlich, dass man eine Immobilie findet, bei der wirklich alles zu hundert Prozent den eigenen Vorstellungen entspricht.

Zudem besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Renovierungs- oder Anpassungsarbeiten erforderlich sind, um das Haus zumindest weitestgehend den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Außerdem können ältere Häuser zusätzliche Renovierungskosten verursachen, insbesondere wenn sie nicht den aktuellen Energieeffizienzstandards entsprechen.

Wer selbst baut, kann sein Eigenheim jedoch komplett von der Pike auf planen. Die kreative Freiheit beim Selbstbau ermöglicht es, ein Zuhause zu erschaffen, das genau den individuellen Vorstellungen entspricht. Man kann die Architektur, die Raumaufteilung und die Ausstattung nach eigenen Wünschen gestalten. Von der Auswahl der Bodenbeläge über die Farben der Wände bis hin zur Einrichtung hat man die Möglichkeit, jeden Aspekt des Hauses anzupassen und ein einzigartiges Wohnkonzept zu verwirklichen. Diese Gestaltungsfreiheit erlaubt es, das Haus nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend zu gestalten.

Neben der kreativen Freiheit sind auch die potenziellen Kosteneinsparungen ein großer Vorteil des Neubaus. Durch Eigenarbeit kann man Arbeitskosten reduzieren und dadurch das Budget entlasten. Ob es das Verlegen von Fliesen, das Streichen der Wände oder der Einbau der Küche ist: Eigenleistungen können dazu beitragen, die Gesamtkosten zu senken. Zudem hat man beim Selbstbau die Möglichkeit, kostengünstigere Materialien auszuwählen. Wer nun allerdings denkt, dass ein Neubau generell günstiger als der Kauf einer Bestandsimmobilie ist, liegt falsch. Tatsächlich sind Neubauten tendenziell teurer.

Ökologische Aspekte: Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Im Zeitalter des Klimawandels gewinnen ökologische Aspekte bei der Entscheidung zwischen Hauskauf und Neubau zunehmend an Bedeutung. Ein Neubau ermöglicht es, von Anfang an energieeffiziente und nachhaltige Materialien zu verwenden. Moderne Baumaterialien wie Wärmedämmverbundsysteme oder energiesparende Fenster können den Energieverbrauch erheblich reduzieren und somit zu einer Verringerung der CO₂-Emissionen beitragen. Hierfür setzt der Bund auch Anreize.

Darüber hinaus bieten viele Bauunternehmen mittlerweile ökologische Baustandards und Zertifizierungen an, die sicherstellen, dass das Gebäude den höchsten Nachhaltigkeitsstandards entspricht.

Sowohl beim Selbstbau als auch beim Hauskauf besteht die Möglichkeit, Solarenergieanlagen zu installieren, um den eigenen Strombedarf zu decken und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Der Einsatz erneuerbarer Energien hilft nicht nur der Umwelt, sondern kann auch langfristig zu erheblichen Kosteneinsparungen führen.

Ein Neubau kann von Anfang an so konzipiert werden, dass er den aktuellen und zukünftigen Energieeffizienzstandards entspricht. Dadurch ist gewährleistet, dass das Haus auch in den kommenden Jahren energieeffizient bleibt und mögliche energetische Sanierungen vermieden werden können. Bei einem älteren Haus ist es hingegen oft erforderlich, umfangreichere Renovierungsmaßnahmen durchzuführen, um den Energieverbrauch zu reduzieren und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Es gilt, die individuelle Bedürfnisse abzuwägen

Bei der Entscheidung zwischen Hauskauf und Selbstbau ist es wichtig, die individuellen Bedürfnisse und die langfristige Zukunftsplanung zu berücksichtigen. Man sollte den Raumbedarf, die Familienplanung und den gewünschten Lebensstil sorgfältig abwägen.

Der Hauskauf hat den Vorteil, dass man sich nicht um die Planung, Genehmigung und Bauausführung kümmern muss. Man kann aus einer Vielzahl von Angeboten wählen und das Haus sofort beziehen. Allerdings muss man auch Kompromisse eingehen, da das Haus möglicherweise nicht alle Wünsche erfüllt oder versteckte Mängel aufweist. Außerdem kann es schwierig sein, das Haus später umzubauen oder zu erweitern.

Der Neubau erfordert mehr Zeit, Geld und Engagement, bietet aber auch mehr Gestaltungsfreiheit und Individualität. Man kann das Haus nach seinen eigenen Vorstellungen entwerfen und bauen lassen oder sogar selbst Hand anlegen. So kann man sicherstellen, dass das Haus den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen entspricht und keine unangenehmen Überraschungen birgt. Jedoch muss man auch mit möglichen Verzögerungen, Kostensteigerungen und Baufehlern rechnen.

Ein Tipp zum Abschluss

Es wird also deutlich: Die Wahl zwischen Hauskauf und Neubau hängt von vielen Faktoren ab, die man sorgfältig abwägen sollte. Es gibt kein richtig oder falsch. Was sich aber leider definitiv sagen lässt: Der Traum vom Eigenheim wird immer teurer.

Die Bauzinsen sind in den letzten Monaten stark gestiegen und könnten laut eines Berichts des ZDF bis zum Jahresende die Marke von fünf Prozent erreichen. Das liegt vor allem an der hohen Inflation, die die Zentralbanken mit höheren Leitzinsen bekämpfen wollen. Aber auch die geopolitische Lage und die hohe Nachfrage nach Immobilien treiben die Zinsen nach oben. Wer eine Immobilie finanzieren will, sollte sich daher möglichst bald die aktuellen Konditionen sichern und eine lange Zinsbindung wählen. Das kann Tausende von Euro sparen: Egal ob man sich für eine Bestandsimmobilie oder einen Neubau entscheidet.