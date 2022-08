Die Freiwilligen Fehlen - auch im Landkreis sind viele Stellen unbesetzt. Woran das liegt.

Eisleben - „Ich mache das seit 22 Jahren und so wenig Bewerber wie in diesem Jahr hatten wir noch nie“, resümiert Katja Fischer. Sie ist die Betriebsteilleiterin Freiwilligendienste beim DRK-Landesverband in Sachsen-Anhalt. Insgesamt seien in diesem rund 583 Einsatzstellen besetzt. Wesentlich weniger als vor Corona.