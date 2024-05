Flexible Arbeitszeitmodelle und ortsunabhängiges Arbeiten werden immer beliebter und die eine, feste Vorstellung von Berufsalltag gibt es nicht mehr. Studien und die Stellenangebote auf Jooble zeigen schon lange, dass nicht erst Online Jobs oder das Aufkommen des Homeoffice zu einem schrittweisen Umdenken über die eigene Arbeitszeit geführt haben.

Wer ist Jooble?

Jooble ist eine Jobsuchmaschine, die Jobs von über 140.000 Quellen aus 67 Ländern auflistet. 300.000 neue Jobs werden täglich neu hinzugefügt und mehr als eine Million Nutzer suchen im Schnitt täglich nach dem Traumjob mit Jooble. Mit eigenen Umfragen wertet das Unternehmen Trends und Stimmungen auf dem Arbeitsmarkt aus.

Ein Modell, das seit Jahren in aller Munde ist, ist die 4-Tage-Woche. Manche Unternehmen probieren diese bereits aus und stellen dabei fest, manchmal etwas erstaunt, dass die Performance der Mitarbeiter trotz eines Arbeitstages weniger gleich bleibt. Ob diese Effekte von Dauer sind, dazu gibt es natürlich noch keine Ergebnisse. Bevor allerdings über eine gesetzliche Regelung zur 4-Tage-Woche nachgedacht wird, muss die Stimmung unter den Arbeitenden erfasst werden. Genau dieser Aufgabe hat sich die Jobsuchmaschine Jooble angenommen. Über einen mehrmonatigen Zeitraum hinweg wurden 1100 Mitarbeiter aus unterschiedlichen Branchen nach ihrer Meinung gefragt. Ausgewertet wurden die Ergebnisse von den Job-Experten von Jooble. Wie sehen deutsche Arbeitnehmer das Modell, welche Vorteile erhoffen sie sich und welche Nachteile fürchten sie?

Unter anderem wurden Mitarbeiter aus dem Bildungssektor, der IT-Branche, der Produktionsbranche, aus dem Bausektor, der Landwirtschaft, dem Gesundheitswesen und der Landwirtschaft befragt. Genau ausgewertet wurde natürlich auch, wie Personen mit Nebenjobs die mögliche Umstellung im Vergleich zu Angestellten mit einem einzelnen Arbeitgeber sehen.

Was denken die Befragten über die 4-Tage-Woche?

Wenig überraschend ist, dass der Großteil der Befragten die 4-Tage-Woche befürwortet. 75,4 % der 1100 anonym Befragten halten eine vollständige Umstellung auf dieses Arbeitsmodell in den kommenden fünf Jahren für realistisch. Die Arbeitnehmer wünschen sich eine größere Kontrolle über ihre Work-Life-Balance und möchten sich zudem in einem gesünderen Arbeitsumfeld wiederfinden.

Auf welche Vorteile hoffen die Befragten der Studie?

Die Vorteile, die sich die Befragten erhoffen, spielen sowohl im Arbeitsalltag als auch im Privatleben eine Rolle. Gerade bei der bereits angesprochenen Work-Life-Balance erhoffen sich die Teilnehmer eine Besserung. Mehr Zeit mit der Familie, mit Freunden oder mit den Hobbys, das ist es, was sich die Befürworter erhoffen. Kommt es tatsächlich zu einem besseren Ausgleich zwischen der Arbeit und der Freizeit, so senkt sich das allgemeine Stressniveau und die Zufriedenheit nimmt messbar zu.

Insgesamt hoffen die Teilnehmer außerdem auf eine gesteigerte Gesundheit. Wer weniger Stress verspürt und die Zeit hat, sich selbst zu widmen, der ist beim Sport engagierter, geht an die frische Luft, arbeitet an seinem sozialen Leben und verbessert so sein geistiges und körperliches Wohlbefinden.

Die Experten von Jooble, die sich der Auswertung der Ergebnisse angenommen haben, sehen sogar die Möglichkeit einer Produktivitätssteigerung. Die Arbeitszeit ist komprimierter und wird konzentrierter gestaltet. Gleichzeitig wirken sich die Belastungsphasen aufgrund der längeren Erholung weniger negativ aus.

Die individuellen Bedürfnisse kommen bei der klassischen 5-Tage-Woche zu kurz, weshalb die Befürworter der 4-Tage-Woche hoffen, dass diese zu einer flexibleren Gestaltung der Arbeitszeit führt. Wer seine individuellen Bedürfnisse so anerkannt sieht, der ist motivierter und identifiziert sich eher mit seinem Arbeitgeber. Aus praktischer Sicht nennen etliche der Befragten Vorteile, die sich aus Einsparungen bei den Fahrtkosten und beim Mittagessen in der Kantine ergeben.

Befürchtete Nachteile der 4-Tage-Woche

Wo Licht ist, da ist auch Schatten und genau das zeigt sich auch bei der anonym durchgeführten Umfrage von Jooble zur 4-Tage-Woche. Die Befragten fürchten, dass die Reduzierung der Arbeitswoche auf vier Tage zu verlängerten Arbeitszeiten pro Tag führen könnte. Das ergibt sich aus der Aussage etlicher Unternehmen, die an sich nichts gegen die 4-Tage-Woche haben, solange die Arbeitszeit der individuellen Arbeiter, obgleich diese Nebenjobs von Zuhause haben oder in der Fertigung arbeiten, gleich bleibt. Die erhofften Vorteile, wie weniger Stress und eine gesteigerte Gesundheit, würden so aufgrund der komprimierten, hohen Belastung auf der Strecke bleiben.

Selbst, wenn die Reduzierung der Tage mit einer Reduzierung der Arbeitsstunden einhergehen würde, befürchten viele, dass die Anforderungen gleich bleiben, was zu deutlich mehr Stress und Druck am Arbeitsplatz führen kann.

Zuletzt fürchten viele der Befragten, trotz des generell positiven Tons, dass die 4-Tage-Woche nur mit Gehaltseinbußen realisierbar ist. Hier weisen die Jooble-Experten darauf hin, dass nicht jede Branche über einen Kamm geschert werden darf. Was in der IT-Branche möglich ist, dort zeigt sich, dass in vier Tagen problemlos die gleiche Arbeit abgeleistet werden kann, ist im medizinischen Bereich undenkbar. Dort sind die Kapazitäten ohnehin schon am Limit und weitere Kürzungen der Arbeitszeiten gehen ausschließlich zulasten der Patienten. Ähnlich sieht es bei Supermärkten aus. Muss mehr Personal eingestellt werden, so führt das unweigerlich zu einer Steigerung der Lebensmittelpreise.

Die Zukunft der 4-Tage-Woche

Bereits jetzt klare Aussagen zu tätigen, das ist trotz der umfassenden und detaillierten Auswertung der Umfrage nicht möglich. Erst die Praxis zeigt, wie erfolgreich ein Umstieg ist. Als Modell kann dabei Island dienen, das in den Jahren 2014 bis 2019 ein entsprechendes Experiment durchgeführt hat. Dieses hat eindrucksvoll bewiesen, dass eher auf die positiven Effekte gehofft werden darf, die negativen Befürchtungen blieben aus. Obwohl es sich nur um ein mittlerweile beendetes Experiment handelt, hat dieses bis zum heutigen Tag zu einer landesweiten Reduzierung der Arbeitswochenstunden geführt.

Die Politik, die Unternehmen und die Mitarbeiter stehen dem Versuch offen gegenüber, doch nun ist es an der Zeit, zu handeln. Noch vor wenigen Jahren hätte sich niemand zu träumen gewagt, dass die 4-Tage-Woche zur Diskussion in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Das zeigt erneut, dass kaum etwas so dynamisch ist wie der Arbeitsmarkt.