Von Muttersprachlern Texte übersetzen lassen – warum ist das wichtig?

Schon gewusst? Der durchschnittliche Europäer beherrscht 2,32 Sprachen. Die Rede ist allerdings nicht von fließenden Sprachkenntnissen, sondern gebrochenem Sprechen. Die meisten von uns sprechen also nur unsere Muttersprache wirklich flüssig.

Wenn man bedenkt, dass es auf der Welt etwa 700 verschiedene Sprachen gibt, wirkt das etwas mager. Sind wir doch heutzutage weltweit vernetzt und müssen im Alltag regelmäßig mit Menschen aus anderen Ländern kommunizieren.

Ob auf der Arbeit, im Urlaub oder mit Verwandten aus einem anderen Land – internationale Kommunikation steht für viele an der Tagesordnung. Für kurze Gespräche reichen gebrochene Sprachkenntnisse und Übersetzer-Softwares, doch geht es um professionelle Texte und Nachrichten, sollte ein kompetenter Übersetzer ran. Wir haben alles Wissenswerte rund um das Thema Texte übersetzen lassen für Sie zusammengefasst.

Wozu braucht man Übersetzer?

Übersetzer braucht man aus den verschiedensten Gründen. Egal, ob als Privatperson oder Unternehmen, in der heutigen Zeit sind wir mit der ganzen Welt vernetzt. Da kommt es immer öfter vor, dass wir mit Menschen aus anderssprachigen Ländern korrespondieren.

Um seriös und kompetent zu wirken, sind fehlerfreie und ansprechende Übersetzungen ein Muss. Sie können Ihre Texte übersetzen lassen bei Content-Erfolg und müssen sich nie wieder Sorgen um internationale Kommunikation machen.

Übersetzer können unter anderem für Folgendes eingesetzt werden:

● E-Mails an internationale Kunden

● Blog-Artikel

● Inhalte einer Webseite

● Werbung

● Newsletter

● Studien

● Inhalte auf Social Media

● Produktbeschreibungen

● Jegliche Art von Artikel und Dokument

Jeder, der einen Text richtig übersetzen lassen möchte, kann dafür professionelle Übersetzer in Anspruch nehmen.

Korrekte Übersetzungen als Erfolgsfaktor für Unternehmen

Dank modernster Technologie und dem Internet ist es heute möglich, von überall aus mit der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Mit einer deutschen Webseite können wir Menschen aus Amerika und Afrika erreichen. Produkte lassen sich weltweit verschicken und Nachrichten in Sekundenschnelle absenden.

Über Videochats halten wir Konferenzen mit Partnern aus anderen Ländern und gleichzeitig haben wir selbst Zugriff auf unendlich viele Ressourcen. Jedes Unternehmen, das im heutigen Zeitalter erfolgreich werden möchte, bewegt sich auf dem internationalen Markt. Das geht nur, wenn man in der Lage ist, diesen internationalen Markt auch anzusprechen.

Mit einem deutschen Online-Shop schaffen wir es eventuell noch in die Schweiz und nach Österreich, doch dann ist Ende. Ein englischer Shop muss es mindestens sein, wenn wir weltweit Kunden anlocken möchten. Noch besser wäre es, so viele Sprachen wie möglich zur Verfügung zu stellen. So können Besucher Ihrer Webseite über eine Schaltfläche die gewünschte Sprache auswählen und bequem durch Ihre Angebote stöbern.

Muttersprachler können Ihnen dabei helfen, Ihre Produkte und Dienstleistungen auf Chinesisch, Französisch, Spanisch oder Arabisch anzubieten. Für jede Sprache gibt es kompetente Übersetzer, die Ihnen tatkräftig zur Seite stehen und Ihrem Unternehmen zu mehr Erfolg verhelfen.

Vorteile von professionellen Übersetzern

Texte von erfahrenen Muttersprachlern übersetzen zu lassen hat einige unschlagbare Vorteile. Übersetzer-Apps eignen sich zwar für den Urlaub und simple Aufgaben, geht es um professionelle Texte für Blogs, Webseiten, Werbung oder Newsletter, sind einwandfreie Übersetzungen allerdings essenziell für den Erfolg.

Korrekte Grammatik, die richtige Wortwahl und Verständnis für die Menschen hinter der Sprache sind essenziell, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Wir haben die wichtigsten Vorteile auf einen Blick zusammengefasst.

Branchenspezifisches Wissen

Nicht jeder Übersetzer eignet sich für jedes Thema. Muss beispielsweise ein sehr spezifischer Inhalt übersetzt werden, brauchen Sie einen Profi, der sich mit der Materie auskennt. Eine Software übersetzt lediglich Wörter, ohne Fakten und Angaben zu korrigieren.

Soll beispielsweise ein Rezept, Größen oder Einheiten von Deutsch zu Amerikanisch-Englisch übersetzt werden, müssen Angaben wie Kilo, Zentimeter, oder Kleidungsgrößen korrekt umgerechnet werden. Geht es in einem Text um Autos, müssen die Geschwindigkeiten entsprechend geändert werden – in Amerika fährt man Meilen pro Stunde (mph) und nicht Kilometer pro Stunde (km/h).

Handelt es sich um Fachtexte auf dem Gebiet Medizin oder Psychologie, werden kompetente Übersetzer benötigt, um die Essenz und Richtigkeit des Geschriebenen zu erhalten. Sie können von ausgebildeten Übersetzern profitieren, die Erfahrungen und Kompetenzen auf dem gewünschten Gebiet mitbringen. Das garantiert die Korrektheit des Textes und schützt Sie vor fatalen Fehlern, die eine Software machen könnte.

Viele Übersetzer üben nebenher eine andere Tätigkeit aus oder haben ein abgeschlossenes Studium, was ihnen bei der Arbeit als Texter weiterhilft. Sie sind somit in der Lage relevante und fehlerfreie Ergebnisse zu liefern, die Sie und Ihr Unternehmen weiterbringen.

Kulturelle Eigenheiten

Andere Länder, andere Sitten – eine Kultur lässt sich nicht in eine Software programmieren. Sie äußert sich nicht in Wort und Schrift, sondern in Traditionen, Werten und den Interaktionen miteinander. Dieses Wissen kann nur von einem echten Muttersprachler kommen. Das ist entscheidend, denn was hier okay ist, könnte in einem anderen Land unhöflich oder respektlos wirken.

Wird beispielsweise ein Text vom Englischen ins Deutsche übersetzt, ist die Wahl der richtigen Ansprache zu beachten. Im Englischen wird jeder mit “you” angesprochen, während wir im Deutschen zwischen “Du” und “Sie” unterscheiden.

Übersetzen Sie eine E-Mail an mögliche Geschäftspartner per Software in der Du-Form und schicken diese unkorrigiert raus, kann das einen falschen Eindruck erwecken, auf die Empfänger unseriös wirken und Sie viel Geld kosten. Ein professioneller Übersetzer ist günstiger als der Verlust hochrangiger Kunden und Partner.

Kulturen unterscheiden sich beispielsweise in ihrem Schwerpunkt. Während sich Länder wie China stärker an ihrer Vorfahren-Kultur und der Vergangenheit orientieren, befinden sich Länder wie Lateinamerika stärker in der Gegenwart. Westeuropa und die USA sind stark zukunftsorientiert, was sich ebenfalls in den kulturellen Eigenheiten und den Themen zeigt, die die Bevölkerung beschäftigen.

Interkulturelle Kompetenz erfordert das Wissen über die Regeln der Kommunikation einer bestimmten Kultur. Mit einem Muttersprachler erhalten Sie exklusiven Zugriff zu diesem kulturellen Wissen und stellen sicher, dass Sie in keine Fettnäpfchen treten.

Richtige Wortwahl

Dieser Punkt geht Hand in Hand mit der interkulturellen Kompetenz. Wer ein Land und eine Sprache kennt, der weiß, wie man die Menschen korrekt anspricht. Muttersprachler kennen den aktuellen Slang, Sprichwörter und Co. und können diese gekonnt in eine Übersetzung einbauen.

Soll eine Redewendung übersetzt werden, die so in der anderen Sprache nicht existiert, kann der Muttersprachler ein ähnliches Sprichwort einbauen. Eine Software kann das nicht, was dazu führt, dass die Zielgruppe die Redewendung nicht versteht und der Text insgesamt schlechter wirkt. Durch Muttersprachler wird die Sinnhaftigkeit des Geschriebenen erhalten, jedoch an die gewünschte Sprache angepasst.

Übrigens gibt es neben den rund 700 Sprachen auf unserem Planeten unzählige Dialekte – allein in Deutschland zählt man bis zu 20 verschiedene Dialektgruppen. Die kann keine Software sprechen, dafür braucht man bewanderte Muttersprachler.

Hochwertige Texte

Hochwertige Übersetzungen zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie Wort für Wort korrekt übersetzt wurden. Eine qualitative Arbeit spricht den Leser an und vermittelt eine Nachricht. Mit einem Artikel sollen Menschen über etwas informiert oder unterhalten werden. Werbung soll nicht nur lustig sein oder die Eigenschaften eines Produkts aufzählen. Sie muss die Zielgruppe abholen und zum Kaufen animieren.

Eine Werbung ist nur gelungen, wenn sie die Menschen zu einer Handlung bewegen kann. Zum Beispiel sollen sie eine Telefonnummer anrufen, einen Termin buchen oder ein Produkt kaufen.

Lassen Sie Ihren perfekten Werbetext oder Newsletter von einer Software übersetzen, geht der Bezug zur Zielgruppe verloren. Sie haben am Ende mit ein bisschen Glück zwar einen grammatikalisch korrekten Werbetext, doch damit wandeln Sie Leser nicht in Käufer um.

Sie müssen die Menschen dort erreichen, wo sie sind. Für Kunden aus Portugal sieht das womöglich anders aus als für Kunden aus Polen. Die richtigen Worte zu finden, gelingt Ihnen nur mit Muttersprachlern. Diese kennen ihr Land, die Kultur und die Werte der Menschen. Niemand weiß besser, was Personen aus einer Gemeinschaft anspricht als eine Person aus besagter Gemeinschaft.

Arbeit mit echten Menschen

Ein unschlagbarer Vorteil eines Muttersprachlers gegenüber einer Software: Sie arbeiten mit einem echten Menschen. Übersetzer können auf Ihre Wünsche eingehen und es können genaue Vorstellungen und Vorgehensweisen besprochen werden. Der Muttersprachler kann Ihnen die Kultur und die Sprache näherbringen und Ihnen den Text und die Wortwahl erklären.

Sollten Fragen oder Probleme auftreten, gibt es immer einen Ansprechpartner. Viele Anbieter gewähren kostenlose Korrekturen und Anpassungen, bis Sie mit der Arbeit zufrieden sind. So entsteht am Ende ein einzigartiger und hochwertiger Text, mit dem Sie effektiv arbeiten können.

Eine Software spuckt zwar sofort Ergebnisse aus, doch auch Übersetzer liefern schnelle Ergebnisse. Aufträge werden zeitnah, sorgfältig und zuverlässig erledigt. Wir zeigen Ihnen im nächsten Abschnitt, worauf Sie bei der Wahl eines Übersetzers achten sollten.

Worauf muss man bei der Wahl eines Übersetzers achten?

Der Beruf des Übersetzers ist mittlerweile heiß begehrt. Er lässt sich von überall aus ausüben und bietet den Arbeitern viel Flexibilität und Freiheit. Das zieht leider ebenfalls unqualifizierte Menschen und Betrüger an.

Es gibt viele “freiberufliche Übersetzer”, die mit hochwertigen Texten werben, aber lediglich Übersetzungssoftware benutzen. Da bezahlt man jemanden für etwas, was man selbst hätte machen können.

Es gibt ein paar Punkte, die man bei der Wahl eines Übersetzers beachten sollte, um nicht in die Software-Falle zu tappen:

● Preis: Es kann zwar verlockend wirken, den günstigeren Übersetzer zu wählen und ein wenig Geld zu sparen, doch damit betrügt man sich nur selbst. Spart man bei Übersetzungen am falschen Ende, kommt einem das später teuer zu stehen. Eine schlechte Arbeit schreckt Kunden ab und wirkt unseriös. Dadurch verliert man um ein Vielfaches mehr Geld als eine hochwertige Übersetzung gekostet hätte. Auf die genauen Preise gehen wir gleich genauer ein.

● Qualifikation: Wie bereits erwähnt, kann sich im Internet jeder als Übersetzer anbieten. Man sollte immer einen genauen Blick auf die Qualifikationen werfen. Möchte man einen Text im Bereich Medizin übersetzen lassen, bietet es sich an, jemanden zu beauftragen, der Medizin studiert hat oder eine ähnliche relevante Ausbildung vorweisen kann. Man sollte ebenfalls berücksichtigen, wie lange die Person bereits als Übersetzer tätig ist und ob man Arbeitsproben einsehen kann. Hat man Zweifel, sollte man sich lieber nach einem geeigneteren Match umsehen.

● Testimonials: Kundenrezensionen und -erfahrungen sind das A und O, um herauszufinden, wie zuverlässig und kompetent ein Übersetzer ist. Vor allem bei Freiberuflern sollte man auf positive Erfahrungsberichte achten. Diese geben Rückschluss auf die Qualität, Detailgenauigkeit und Verlässlichkeit der Arbeit. Suchen Sie nach Rezensionen von Personen, die ähnliche Aufträge aufgegeben haben. Möchten Sie eine französische Übersetzung aufgeben, hilft Ihnen eine Bewertung zu den Italienisch-Kenntnissen nicht weiter.

● Agenturen: Grundsätzlich ist es empfehlenswert, sich an Agenturen zu wenden, statt Einzelpersonen zu beauftragen. Eine Agentur ist der Vermittler zwischen Ihnen und dem Übersetzer und erleichtert Ihnen die Arbeit. Sie haben in der Regel einen großen Pool an Muttersprachlern zur Auswahl und finden problemlos das perfekte Match. Agenturen bieten zudem meist kostenlose Korrekturen und optimale Kommunikation. Die Arbeiten werden zuverlässig und zeitnah erledigt, ohne dass Sie Komplikationen riskieren. Auch hier sollten Sie sich selbstverständlich vorher Erfahrungsberichte von Kunden durchlesen.

Was kostet eine Übersetzung?

In der Regel bezahlt man Übersetzer und Texter pro Wort. Der Preis variiert stark, je nachdem, wie anspruchsvoll der Auftrag ist. Grundsätzlich kann man mit einem Wortpreis von 15 bis 25 Cent rechnen.

Simple Übersetzungen in “häufige” Sprachen wie Spanisch oder Englisch bewegen sich in der niedrigeren Preisklasse. Beglaubigte Dokumente, juristische oder medizinische Übersetzungen, für die spezielles Fachwissen notwendig ist, sind etwas teurer.

Alles in allem lohnt es sich, in einen hochwertigen Text zu investieren. Wir verdeutlichen das an einem Beispiel:

Wir schicken eine Werbe-Mail an 500 potenzielle Kunden nach Italien. Den Werbetext haben wir mit einer Software übersetzen lassen. Später stellt sich heraus, dass unser Slogan nicht korrekt übersetzt wurde und der gesamte Text nicht relevant und ansprechend genug war. Insgesamt haben nur 3 Kunden unser Produkt gekauft.

In der zweiten Situation lassen wir besagten Werbetext von einem Muttersprachler übersetzen. Dieser findet für uns eine aussagekräftige Alternative zum Slogan und nutzt den lokalen Slang. Die Mail geht ebenfalls an 500 potenzielle Kunden. Letztendlich haben dank der verbesserten Mail 25 Empfänger in unserem Shop eingekauft. Wir haben den Umsatz damit beinahe verzehnfacht und den Übersetzer problemlos bezahlt.

Trotz Ausgaben für einen Übersetzer haben wir im zweiten Beispiel weitaus mehr Umsatz erzielt und neue Kunden gewonnen. Sind diese mit unserem Service zufrieden, wandeln wir sie sogar in wiederkehrende Käufer um.

Weitere Online-Dienste für Ihren Erfolg

Neben Übersetzungen können Sie bei entsprechenden Agenturen einige andere Dienste in Anspruch nehmen. Diese können Ihnen dabei helfen, Ihr Unternehmen zusätzlich zu stärken und mehr Reichweite zu erlangen. Wir zeigen die wichtigsten Dienstleistungen im heutigen Zeitalter.

Content Writing

Content Writing ist Englisch und bedeutet so viel wie Inhalte schreiben. Dieser Service ist besonders interessant für Blogs und Newsletter, die Ihre Leser mit relevanten Texten versorgen. Diese können, müssen aber keine werblichen Hintergründe haben. In erster Linie geht es darum, die Leser mit regelmäßigen Posts und E-Mails zu versorgen, einen Mehrwert zu liefern und Menschen an sich oder das Unternehmen zu binden.

Ein Blog lebt davon, dass regelmäßig Beiträge erstellt werden. Wird der Blog erst einmal erfolgreich, kommt einiges an zusätzlichen Arbeiten und Möglichkeiten auf den Autor zu. Es kann schwierig werden, alles unter einen Hut zu bekommen und um die Follower nicht zu vernachlässigen, ist ein Content Writer die perfekte Lösung.

Bei einem Content Writer handelt es sich um einen erfahrenen Autor oder Texter, der aktuelle und an die Zielgruppe angepasste Artikel verfasst. Sie können ebenfalls beauftragt werden, um Inhalte für eine Webseite oder Untertitel für Social Media Posts zu erstellen.

SEO

SEO ist die Abkürzung für Search Engine Optimization oder Suchmaschinenoptimierung. Das klingt komplizierter als es ist. SEO beschäftigt sich mit Maßnahmen, die die Sichtbarkeit einer Webseite erhöhen. Ihre Inhalte sollen dadurch höher in den Ergebnissen platziert und somit öfter von Nutzern gesehen werden.

Wer sich mit dem Thema nicht auskennt oder nicht die Zeit hat sich ausführlich damit zu beschäftigen, der ist mit einem SEO-Experten gut beraten. Viele Agenturen, die Content Writing anbieten, bieten zusätzlich SEO-Dienste. Diese helfen Ihnen dabei, Ihre Webseite zu optimieren und die größtmögliche Reichweite zu erzielen. SEO ist ein entscheidender Bestandteil von gutem Online-Marketing. Das ultimative Ziel ist es, damit Ihre Umsätze zu erhöhen und mehr Kunden zu gewinnen.

Korrektorat & Lektorat

Korrektorat und Lektorat sind dann sinnvoll, wenn man bereits einen Text hat, der überprüft und optimiert werden soll. Haben Sie einen schlechten Text von einem Übersetzer erhalten, kann ein Lektor Ihnen helfen, das Geschriebene zu retten. Die Dienste wirken auf den ersten Blick ähnlich, unterscheiden sich aber in ihrem Umfang.

Beim Korrektorat wird lediglich das Formale überprüft. Das bedeutet Rechtschreibung, Grammatik, Typografie und Interpunktion. Diese Dienstleistung kommt dann in Frage, wenn Sie mit dem Text insgesamt zufrieden sind, aber ihn sicherheitshalber noch einmal überprüfen lassen wollen. Bei Studenten ist dieser Service sehr beliebt.

Das Lektorat ist umfangreicher – neben dem Formalen wird eine inhaltliche Überprüfung vorgenommen. Der Lektor kümmert sich um inhaltliche Fehler, Stil, das Überprüfen von Quellen und gibt persönliche Empfehlungen. Dieser Dienst bietet sich an, wenn es sich um wissenschaftliche Arbeiten handelt.

Fazit – mehr Erfolg dank hochwertigen Übersetzungen

Wie Sie sehen, spricht einiges dafür, Texte von Muttersprachlern übersetzen zu lassen. Sie kommen in den Genuss hochwertiger Arbeit, die Ihre internationale Kommunikation auf das nächste Level bringt.

Heutzutage ist Erfolg auf dem weltweiten Markt greifbarer als je zuvor. Mit kompetenten Übersetzern holen Sie sich entscheidende Player in Ihr Team. Worauf warten Sie noch?