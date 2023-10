Geht es um seriöses Glücksspiel, hat sich Deutschland einen besonderen Stellenwert erarbeitet. Seit 2021 können Anbieter von einem Online Casino Deutschland als Lizenzgeber auswählen, sofern die Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrags umgesetzt werden. Es gelten strenge Vorschriften, die Unternehmen nicht nur einmalig, sondern dauerhaft einhalten müssen. Kommt es zu Verstößen, ist ein Entzug der Lizenz jederzeit möglich. Für die Überwachung sind verschiedene Behörden zuständig, bald könnte auch KI eine zentrale Rolle spielen.

Mehr Spielerschutz durch künstliche Intelligenz – was bringt die Zukunft?

Das Thema Finanzen spielt bei Glücksspielern eine wichtige Rolle. Durch das vorhandene Suchtpotenzial sind gut geplante Einsätze das A und O, um den wirtschaftlichen Ruin zu vermeiden. Jedes Spiel geht potenziell mit dem Verlust des eingesetzten Geldes daher, es droht die Entwicklung eines Teufelskreises. Spieler, die ihr Spielverhalten nicht unter Kontrolle haben, neigen zu hohen Einsätzen und überschätzen ihre eigene Barschaft. Spätestens, wenn erste Schulden durchs Spiel entstehen und der Zocker nicht mehr aufhören kann, ist von suchtartigem Verhalten zu sprechen.

Bislang sind Behörden für die Überwachung des Spielverhaltens verantwortlich. Sie kontrollieren beispielsweise, dass nicht parallel bei mehreren Anbietern gezockt wird und dass die Einzahlungsgrenze von maximal 1.000 Euro pro Monat nicht überschritten wird. Reicht das aber wirklich aus, um die Entstehung einer Spielsucht zuverlässig zu verhindern? Geht es nach Experten, gibt es nach wie vor Optimierungsbedarf und die könnte in Form von KI Einzug in Casinos halten.

Künstliche Intelligenzen arbeiten mit Daten und sind in der Lage, in großen Datenmengen Muster zu erkennen. Im Bereich des Glücksspiels macht das Sinn, da so typische Verhaltensmuster von süchtigen Personen schneller erkannt werden können. Die KI würde künftig also die Aufgabe übernehmen, Spielerdaten zu überwachen und Auffälligkeiten direkt an die zuständigen Behörden weiterzuleiten. Damit lässt sich ein besserer Schutz realisieren, weil Anomalien deutlich früher erkennbar sind. Menschliche Überwachung funktioniert zwar, meist ist die Sucht aber bei der Entdeckung von gefährlichen Mustern schon weiter fortgeschritten.

Wichtig zu wissen: Es ist nicht erwartbar, dass die KI allein für die Sicherheit verantwortlich ist. Entsprechende Systeme können zwar Muster erkennen, sind aber nicht unfehlbar. Im Zweifelsfall ist immer eine manuelle Kontrolle durch eine menschliche Instanz notwendig. Das ist der komplexen menschlichen Psyche geschuldet. So gibt es an Spielsucht erkrankte Menschen, die keine typischen Verhaltensweisen zeigen und jene, die diese Muster zeigen, ohne süchtig zu sein.

Spielerschutz wird derzeit durch die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder sichergestellt

Am 1. Januar 2023 hat die GGL ihr Aufgabengebiet übernommen und ist seither für den Schutz von Spielern verantwortlich. Anders als vor 2021 gelten nun bundesweit gültige Regeln für digitales Glücksspiel, zuvor war die Vergabe einer Lizenz ausschließlich in Schleswig-Holstein möglich. Aufgabe der GGL ist unter anderem zu überwachen, dass lizenzierte Anbieter die Vorgaben des GlüStV dauerhaft einhalten. Es reicht nicht aus, zum Zeitpunkt der Konzessionsvergabe sämtliche Punkte umzusetzen, auch während des Betriebs müssen Spieler optimal geschützt werden. Themen wie der zentrale Jugendschutz, aber auch der Schutz erwachsener Spieler stehen im Mittelpunkt.

Nach wie vor gibt es unseriöse und nicht legale Anbieter, die auf dem deutschen Markt für Unsicherheiten sorgen. Das war einer der Gründe, warum die GGL ein Siegel entwickelt hat, das zertifizierte Anbieter auf ihrer Website ausstellen müssen. So haben Spieler die Chance, schon vor der Registrierung ein klares Merkmal für Seriosität festzustellen. Für sämtliche in Deutschland lizenzierte Anbieter gelten die gleichen Regeln, Abweichungen sind nicht möglich. Dadurch soll eine Wettbewerbsverzerrung und eine Vorteilnahme einiger Glücksspielbetreiber verhindert werden.

Eine wichtige Rolle spielt die Überwachung des Marktes seitens der GGL, um auf Entwicklungen und neue Veränderungen rechtzeitig Einfluss zu nehmen. Steigt die Anzahl spielsüchtiger Personen beispielsweise schnell und auffällig an, muss die GGL mit entsprechenden Maßnahmen dagegen steuern. Sie berät Politiker, Interessenverbände und steht für Spieler als Ansprechpartner zur Verfügung. Zu einem wichtigen Aufgabenbereich gehört außerdem, Sucht- und Präventionsverbände zu überprüfen und dafür zu sorgen, dass Spieler mit Suchtgefährdung Zugang zu den jeweiligen Institutionen erhalten.

OASIS übernimmt Spielersperren – bald vielleicht mit KI?

Eine zweite wichtige Instanz des deutschen Glücksspielmarktes ist das Spielersperrsystem OASIS, dem sich alle in Deutschland legalen Anbieter anschließen dürfen. Hier laufen die Spielerdaten zentral zusammen, auffälliges Verhalten wird dokumentiert und kann zu Sperrungen führen. Spieler und Angehörige können überdies Anträge stellen, wenn eine gefährdete Person bekannt ist. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Sperren, die Selbstsperre und die Fremdsperre. Letztere wird dann initiiert, wenn ein Antrag von Verwandten oder vom Glücksspielanbieter selbst gestellt wird. Grundvoraussetzung für die Durchführung der Sperrung ist, dass eine erkennbare Spielsuchtgefahr besteht, die finanzielle Situation durch das Spiel gefährdet wird oder bereits Schulden vorhanden sind.

Genau hier könnte KI die Arbeit der Glücksspielbehörden deutlich erleichtern. Indem Anbieter digitaler Spielhallen Deep-Learning-Systeme installieren, lässt sich der Datensatz aller Spieler leichter und schneller überwachen. Auffälligkeiten können direkt bei Erkennung an OASIS weitergegeben werden, die Behörde entscheidet dann manuell (menschlich) über die Notwendigkeit einer Sperre.

Wurde seitens OASIS eine Sperre installiert, bleiben dem Spieler alle legalen Glücksspielangebote verwehrt. Er kann weder offline noch online spielen und sich auch nicht bei neuen Anbietern registrieren. KI-Systeme könnten die Arbeit in der Zukunft erleichtern, da sie selbstständig erkennen, ob für einen Spieler bereits eine Sperre verhängt wurde oder nicht. Selbst wieder aufgehobene Sperren können im System gespeichert werden, sodass diese Spielergruppen besonders intensiv überwacht werden.

Bei der Aufhebung von Spielersperren wird derzeit noch mit dem Antragssystem gearbeitet. Nach der Mindestsperrdauer kann ein Spieler die Wiederfreischaltung beantragen, die Behörde überprüft diese Bitte manuell. Denkbar ist auch hier der Einsatz von KI, da das System in Echtzeit kontrollieren kann, ob vorgegebene Punkte und Kriterien für die Entsperrung erfüllt wurden. Die Daten können dann an einen menschlichen Sachbearbeiter weitergeleitet werden, dessen Arbeitsaufwand sich durch die Hilfe der künstlichen Intelligenz verringert.

Fazit: Die Glücksspielbranche könnte durch KI noch sicherer werden

Glücksspiel ist längst nicht das einzige Suchtmittel, das in Deutschland legal verfügbar ist. Täglich wird in Kneipen Alkohol ausgeschenkt und die Anzahl der alkoholsüchtigen Personen ist hierzulande höher als die Zahl spielsüchtiger Menschen. Mit rechtzeitiger und umfassender Kontrolle kann es dabei bleiben und es lässt sich zuverlässig vermeiden, dass gefährdendes Spielverhalten überhaupt erst entsteht. Die KI wird Experten zufolge eine große Rolle hierbei spielen, da sie gegenüber Menschen einen entscheidenden Vorteil hat. Sie ist in der Lage, Big Data in wenigen Minuten zu analysieren – eine Fähigkeit, die von großer Bedeutung ist.