Noch den letzten Euro in die Slotmaschine jagen, oder lieber doch auf die rote Null oder schwarze sechs setzen? Glücksspiele ziehen schon seit Jahrtausenden ihre Fans in ihren Bann. Doch während die Algorithmen der Slotmaschinen Wahrscheinlichkeiten berechnen und plötzlich wie Wild blinken oder Roulettekugel ihre Kreise ziehen, gibt es auch positive Veränderungen, die weit über Jackpots und Gewinnchancen hinausgehen.

Das Thema Nachhaltigkeit in der Glücksspielbranche zieht ihre Kreise! In Zeiten des Klimawandels, in denen uns der Weltklimarat IPCC warnt, die kritische 1,5-Grad-Grenze wird bereits zwischen 2030 und 2035 erreicht, sind auch die Unternehmen gefragt. Unternehmen haben bereits erkannt, dass es nicht nur um den Kick des Spiels geht, sondern auch um Verantwortung für Mensch und Umwelt.

Unsere Zukunft ist langfristig und wir alle können heute den ersten Stein legen, damit unsere Nachkommen Stein für Stein ein klimaneutrales Haus daraus errichten. Zum Glück wird das Spielen im legalen Online Casino immer beliebter, aber wie können Spieler sonst noch ihren Beitrag dazu leisten und gibt es bereits Unternehmen, die sich für unseren Planeten stark machen? Mehr dazu in unserem Artikel.

Wie jeder einzelne beim Glücksspiel sein Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leistet

Obwohl es für manche möglicherweise schwer nachzuvollziehen ist, können Online-Glücksspiele durchaus einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Sobald der Glücksspieler ins Auto oder in die Bahn steigt, um sich auf den Weg ins Casino zu begeben, kommt es zur Umweltverschmutzung.

Denn ein Kleinwagen hinterlässt pro 100 Kilometer im Stadtverkehr circa 18 Kilogramm CO₂, beim Mittelklassefahrzeug liegt der Wert bereits bei 25 Kilogramm! Auch wenn die Betreiber von öffentlichen Verkehrsmitteln zunehmend Rücksicht auf unser Klima nehmen, verbraucht ein Zug im Nahverkehr 57 Gramm CO₂ pro Personenkilometer, beim Linienbus sind es 23 Gramm.

Wer seinem Glück auf der heimischen Couch online auf seinem Smartphone nachjagt, verursacht keine derartigen Emissionen. Wäre es dann nicht sinnvoll, auf ein Fahrrad umzusteigen? Grundsätzlich ja! Mit dem Drahtesel verbrauchen Glücksspieler auf dem Weg ins Casino kein CO₂, jedoch werden in stationären Casinos Unmengen an Energie verbraten.

420 Gramm CO₂ pro Kilowattstunde Strom!

Jeder, der bereits ins Vergnügen einer landbasierten Spielbank gekommen ist, weiß um dessen farbenfrohe und helle Beleuchtung Bescheid. Ganz zu schweigen von den Spielautomaten, die als wahre Stromfresser gelten. Aber was hat eigentlich Energie mit dem Thema Nachhaltigkeit am Hut?

Laut Berechnungen des Umweltbundesamtes wird pro Erzeugnis einer Kilowattstunde Strom unsere Umwelt mit circa 420 Gramm CO₂ belastet. Uns liegen keine genauen Berechnungen vor, wie hoch der Verbrauch eines stationären Casinos ist, jedoch verbraucht allein ein 1-Personen-Haushalt ungefähr 1.400 kWh pro Jahr. In den eigenen vier Wänden bietet sich die Möglichkeit, sich mittels Smartphone, Tablet oder Laptop an Glücksspielen zu erfreuen, wodurch der Energieverbrauch beträchtlich sinkt.

Es gibt noch eine weitere positive Seite, die das Spielen von zu Hause aus mit sich bringt. In den herkömmlichen Spielstätten wird täglich eine beträchtliche Menge an Abfall produziert, der beim online Vergnügen keine Rolle spielt.

Neue Transportwege bringen nicht nur das Logo zum Lächeln

Die Gauselmann-Gruppe ist bekannt für ihr lächelndes Sonnenlogo, doch auch in puncto Nachhaltigkeit zaubert der Konzern unserer Umwelt ein Lächeln ins Gesicht. Den Berichten der Medien zufolge hat sich die Gauselmann Gruppe nun aus Gründen des Umweltschutzes dazu entschlossen, die Transportwege vom Asphalt auf die Gleise zu verlagern.

In einer mehrmonatigen Testphase sollen die Merkur-Geldspielautomaten vom deutschen Lübbecke aus per Zug in das spanische Zentrallager in Alhama de Murcia gebracht werden. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, die Umweltbelastung zu reduzieren und den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens zu minimieren. Dass ihr Vorhaben Sinn ergibt, wird durch die Aussagen der Deutschen Bahn bekräftigt.

Demnach kann der Schienentransport im Vergleich zum Lkw-Transport eine CO₂-Einsparung von bis zu 80 % erzielen. Im speziellen Fall der Gauselmann Gruppe geht man von einer Verringerung der CO₂-Emissionen um fast 92 Tonnen aus. Die Entscheidung für den Schienentransport anstelle des Lkw-Transports zeigt die Entschlossenheit der Gauselmann Gruppe, ihre Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen und ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Allerdings ist nicht alles Gold, was glänzt und somit sind beim Transport per Bahn auch unerwünschte Aspekte zu berücksichtigen. Insbesondere erfordert die Planung einen beträchtlichen Aufwand. Überdies gehen Experten davon aus, dass sich die Transportdauer verdoppelt. Weiterhin sind Lastkraftwagen für den An- und Abtransport der Geldautomaten zu den Bahnhöfen vonnöten.

85.000 Bäume für ein besseres Klima

Der Unternehmer Paul Gauselmann macht sich aber weiterhin für den Klimaschutz stark! Die Gauselmann Gruppe erweckt Aufsehen durch ihre beeindruckenden Umweltschutzprogramme. Jüngst wurde bekannt, dass der visionäre Unternehmer Paul Gauselmann 85.000 Bäume stiften wird, die im globalen Maßstab gepflanzt werden sollen. Sein Ziel ist es, für kommende Generationen eine lebenswerte Umwelt zu schaffen.

Zudem hat Gauselmann ein weiteres umweltfreundliches Projekt unterstützt, indem er eine Wärmebild-Drohne gespendet hat. Eine Drohne für das Klima? Nicht ganz, bei diesem Projekt geht es eher um den Tierschutz. Wildtiere sollen mittels Drohnen zur Erntezeit zwischen Juni und August vor dem Mähdrescher geschützt werden.

Durch das Engagement der Gauselmann Gruppe für den Schutz unserer natürlichen Ressourcen soll ein starkes Signal an diejenigen gesendet werden, die ebenfalls Verantwortung für die Umwelt übernehmen möchten. Dieses Signal hat der Spielehersteller Gamomat erhört! Unter dem Leitsatz „Spielen fürs Klima“ sollen nicht nur passionierte Zocker auf ihre Kosten kommen, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Umwelt leisten.

Denn wer am Slot Book of Oasis sein Glück versucht, unterstützt automatisch die Organisation Healthy Seas, indem ein Teil des Gewinns an sie gespendet wird. Es bleibt spannend zu beobachten, welchen Glücksspielbetreibern das Thema Klima und Umweltschutz noch am Herzen liegt und sich diesem wichtigen Anliegen anschließen werden.

Nachhaltigkeit zieht sich durch alle Lebensbereiche

Faszinierend, wie die Glücksspielbranche ihre Verantwortung für Mensch und Umwelt erkennt und nachhaltige Maßnahmen ergreift. Vom Vermeiden von CO₂-Emissionen bei Online-Glücksspielen bis hin zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks durch den Transport per Bahn – die Unternehmen setzen auf Lösungen mit positiver Auswirkung.

Ein inspirierendes Beispiel ist die Gauselmann Gruppe, die nicht nur auf den Schienentransport umgestiegen ist, sondern auch 85.000 Bäume pflanzt und sich für den Tierschutz einsetzt. Doch das Thema Nachhaltigkeit in der Glücksspielbranche hört hier nicht auf, sondern es gibt noch viele weitere Betreiber, die sich dieser wichtigen Aufgabe widmen.

Auch die Glücksspieler selbst können ihren Anteil zur Nachhaltigkeit beitragen, wie wir oben erläutert haben. Schließlich bezieht sich das Thema nicht nur auf Unternehmen und die Glücksspielbranche, sondern durch jegliche Lebensbereiche. In Deutschland stellt beispielsweise Rewe für unsere Umwelt die Produktion von Werbeprospekten ein.