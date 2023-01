Jeder kann zu Hause ganz einfach mitmachen

Nicht nur die Turnhallen in Dessau-Roßlau bleiben kalt, sondern Sporteinrichtungen in Gesamtdeutschland drehen die Wärmezufuhr ab. Grund hierfür sind die dringend benötigten Energieeinsparungen, denn die Reserven in der Bundesrepublik schrumpfen besorgniserregend. Dazu explodieren die Kosten und bringen die Kommunen in die Haushaltskassen-Bredouille.

Auch immer mehr private Haushalte verzichten auf das Aufdrehen der Heizung, denn sie fürchten hohe Nachzahlungen durch Nebenkosten Energieversorger. Wer einen Balkon besitzt, müsste das künftig nicht mehr, denn Balkonkraftwerke sind echte Energiespar-Geheimtipps. Auf den ersten Blick wirken sie unscheinbar, doch die innovative Technik und das modulare Design sorgen bei guter Ausrichtung und vielen Sonnenstunden für nachhaltige Energieerzeugung.

Ein Balkonkraftwerk von Kleines Kraftwerk fügt sich beispielsweise durch die flexible Größenauswahl harmonisch in die Balkongestaltung ein und ist auch für Nicht-Profis leicht nutzbar. Schon ab einem Jahresverbrauch ab 1.500 kWh machen die Kraftwerke Sinn, denn sie können bei optimaler Positionierung bis zu 800 kWh Stromstunden jährlich erzeugen und mehr als 400 Euro Kosten sparen (das Sparpotenzial kann variieren und ist u. a. abhängig vom eigenen Stromtarif und der Sonnenausbeute). Bei einer jährlichen Höchstleistung von 800 kWh und einem Strompreis von 0,51 Euro/kWh wartet ein Sparpotenzial von 408 Euro.

Stecker rein und Strom erzeugen

Die Installation einer konventionellen Photovoltaikanlage auf dem Dach oder anderen Arealen des Grundstückes dauert meist zwischen ein bis drei Tage. Häufig kommen sogar Installationsprofis zum Einsatz, um die Anlage fachmännisch aufzubauen und in Betrieb zu nehmen.

So viel Aufwand müssen Nutzer bei dem Balkonkraftwerk nicht betreiben. Das Prinzip ist denkbar einfach und schnell umgesetzt: Die Module der Photovoltaikanlage werden an der gewünschten Stelle (auf dem Balkon) fixiert und das Stromkabel mit der Steckdose verbunden. Durch den Wechselrichter im Inneren wird der Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt und in die heimischen Steckdosen eingespeist. Der Clou: Die Stromerzeugung funktioniert nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Zwar gibt es durch die geringeren Sonnenstunden weniger Strom, doch sparen lässt sich trotzdem.

Behilflich bei der Befestigung sind Montageanleitungen, die hochwertigen Balkonanlagen beiliegen. Um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten, werden die Kraftwerke mit Haltestreben und einem darauf montierten Gestell fixiert.

Muss der Vermieter die Erlaubnis für die Installation erteilen?

Grundsätzlich sollte der Vermieter bei Veränderungen im Wohnraum und auch beim Anbringen von Balkonkraftwerken um Erlaubnis gefragt werden. Sie können ihre Zustimmung auch verweigern, wenn sie sich beispielsweise durch die äußere Optik der Kraftwerke gestört fühlen. Die Nachbarn hingegen müssen im Mietshaus keine Einverständniserklärung abgeben, solange mit der Montage keine Einschränkungen für sie einhergehen.

Welche Geräte kann ich mit dem Balkonkraftwerk versorgen?

Die Leistung der Balkonkraftwerke ist vor allem für die Energiekosteneinsparung der Standby-Modi geeignet. Fast jedes Gerät im Haushalt wird nicht vollständig durch das Ziel des Steckers ausgeschaltet, sondern bleibt meist im Ruhemodus. Auch hier verbrauchen die Geräte Strom, der im Jahresverbrauch schnell Kosten im zwei- oder dreistelligen Bereich (vor allem bei älteren Geräten) verursachen kann. Durch die nachhaltige Energiegewinnung durch die Kraft der Sonne lassen sich diese Kosten reduzieren oder sogar ganz vermeiden.

Für die autarke Inbetriebnahme eines Haartrockners (überwiegend zwischen 1.400 und 2.000 Watt) oder eines Toasters (die Leistung liegt häufig zwischen 800 und 1.200 Watt) ist zumindest der Betrieb eines Einzelmoduls nicht ausreichend.

Sachsen-Anhalt will die Installation der Balkonkraftwerke künftig vereinfachen

Auch die Nutzung einer größeren Balkonanlage ist beim Netzbetreiber anmeldepflichtig. Wer sich nicht daran hält und durch die Bundesnetzagentur dabei ertappt wird, muss mit einem Bußgeld nach § 21 (MaStRV) rechnen. Pro Haushalt bzw. Wohnung ist eine Balkonanlage bis zu einer Maximalgrenze von 600 Watt zulässig.

Um künftig noch mehr Haushalten den vereinfachten Weg zu Einsparungen durch Photovoltaik- bzw. Balkonanlagen zu erleichtern, will Sachsen-Anhalt umdenken. Franziska Weidinger (Justizministerin) hat sich auf der Justizministerkonferenz dafür ausgesprochen, Verbrauchern weniger bitte bürokratische Steine in den Weg zu legen.