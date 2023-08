Schaut man einmal auf die Börsenkurse der Welt, können die Auswirkungen der anhaltenden Inflation dort deutlich abgelesen werden. Umso interessanter ist es, dass einige Branchen auch zu Zeiten internationaler Krisen offenbar einen regen Zuwachs verzeichnen können. Vor allem die geschlossenen Spielcasinos vor Ort haben in den vergangenen Jahren für einen regelrechten Boom der Online-Glücksspielindustrie gesorgt.

Ein großer Vorteil ist, dass diese lizenzierten Online Spielhallen in Deutschland vom mobilen Gerät aus sicher genutzt werden können. Vor der Anmeldung bei einem neuen Glücksspielanbieter sollte man neben einer gültigen Glücksspiellizenz aber noch auf einiges andere achten, was wir uns hier im Folgenden noch genauer anschauen.

In inflationären Zeiten hat man zwar nicht mehr so ein großes Budget für unterhaltsame Freizeitaktivitäten wie das Spielen in einer Online Spielothek. Es gibt aber beim Glücksspiel im Internet immer wieder Boni und kostenfreie Zusatzdrehungen, sodass man seiner Leidenschaft für die abwechslungsreichen Echtgeldspiele auch ohne weitere Einzahlungen genießen kann.

Verbände befürchten, dass die Spielsucht prozentual zur Nutzungsdauer ansteigen könnte

Aufgrund der steigenden Beliebtheit von mittlerweile in ganz Deutschland legal spielbaren Online-Glücksspielen, warnt der Bundesverband Selbsthilfe Glücksspielsucht vor einer Welle neuer Erkrankungen. Als geeignete Sofortmaßnahme werden dort unter anderem auch Vorträge und das Zusammentreffen in Selbsthilfegruppen angeboten, die von Spielsüchtigen rege wahrgenommen werden können.

Als besonders gefährlich stufen es die Experten ein, wenn Menschen unter inflationären Nöten damit beginnen, das in der Haushaltskasse fehlende Geld durch immer intensiveres Spielen im Casino doch wieder herein zu wirtschaften. Wer ohnehin einen Hang zum übertriebenen Glücksspiel habe, sei laut den Fachleuten vom Spielsuchtverein doppelt so gefährdet wie andere Glücksspieler.

So beugen faire Anbieter von Glücksspielen einer Ausprägung des schädlichen Spielverhaltens vor

In Online Spielotheken, beim Online Buchmacher für Sportwetten und selbst beim Lottospielen im Internet begegnen uns immer mehr KI-Anwendungen. Diese sorgen nicht nur für ein möglichst kundenorientiertes Glücksspielangebot. Es werden zahlreiche Daten zum Nutzungsverhalten eines Echtgeldspielers gesammelt, welche dann für eine weitere Verarbeitung in einer Datenbank ausgegeben werden können.

Anhand solcher Angaben zum Spielverhalten kann die Künstliche Intelligenz in der Online Spielothek rasch erkennen, falls ein gesundheitsschädliches Verhalten auffällt. Die Anfänge einer Spielsucht sind bei jedem Glücksspieler verschieden stark ausgeprägt, weisen aber ein einheitliches Muster auf, das von KI in kürzester Zeit identifizierbar ist.

Spielzeit in der Online Spielothek steigt in inflationären Gründen messbar: Das sind die Gründe

Nach Auswertungen britischer Studien zum Thema Inflation und Glücksspiel hat die Ippen Media herausgefunden, dass vor allem Frauen während der Inflation immer häufiger nach Unterhaltung im Casino suchen. Wer besonders unter den Auswirkungen der Preissteigerungen leidet, kauft hingegen statistisch gesehen eher Rubbellose oder nimmt an den Staatlichen Lotterie Systemen teil. Der verlockende Ausblick auf einen hohen Jackpot-Gewinn scheint paradoxerweise in Krisenzeiten also besonders verführerisch zu sein. Im Sozialstaat Deutschland haben die Glücksspielgewohnheiten von Männern und Frauen allerdings während der wirtschaftlichen Krisen auf der Welt kaum Auswirkungen auf das Glücksspielverhalten gehabt.

Das mag daran liegen, dass es hierzulande zahlreiche Möglichkeiten gegen Armut gibt und Menschen vor Ort zahlreiche Anlaufstellen finden, um in finanzieller Sicherheit leben zu können.

So viel geben die Deutschen für Glücksspiele aus

Wie die Süddeutsche Zeitung in diesem Artikel berichtet, haben die Deutschen 2022 für Glücksspiele insgesamt mehr als 13 Milliarden Euro investiert. Die Zahlen beruhen dabei auf Angaben der GGL, der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder. Diese Behörde kümmert sich auch um die Einhaltung der zahlreichen Regelungen aus dem bundesweit gültigen Glücksspielstaatsvertrag aus dem Jahr 2021.

In lizenzierten Online Spielotheken können Glücksspieler aus Deutschland risikofrei mitspielen und brauchen keine Angst vor Betrug zu haben. Bei einem nicht oder im Ausland lizenzierten Glücksspielanbieter kann der Spielerschutz nicht in demselben Maße gewährleistet werden. Am besten ist es nach Meinung von Verbraucherschützern, sich in einem nicht-lizenzierten Casino daher gar nicht erst anzumelden und lieber nach einem legalen Glücksspielangebot im Internet zu suchen.

So viel Geld fließt von Deutschland aus in Online Spielotheken ohne Lizenz

Nur mit einer für Deutschland gültigen Glücksspiellizenz kann man legal um echtes Geld spielen. Die GGL überwacht nicht nur den Datenstrom der in Deutschland legalen Anbieter, sondern hat zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Beitrags auch mehr als 200 Glücksspielveranstalter festmachen können, die ihre Angebote ohne gültige Lizenz im World Wide Web anbieten.

Anhand der Messung des Datenstroms auf illegalen Glücksspielseiten konnten die Experten der deutschen Glücksspielbehörde bestimmte Referenzmodelle anwenden, um die möglichen Einnahmen aus nicht legalen Glücksspielaktivitäten bestimmen zu können. Es ergab sich ein Wert von etwa 500 Millionen Euro, mit einer gewissen Spanne in den Schätzungen, da diese spielerorientierte Behörde nur auf legale Casinos wirklich Einfluss nehmen kann.

Wie geht es mit den Casinos nach der weltweit messbaren Inflation weiter?

Neben der Inflation sind viele Grundbesitzer derzeit in Deutschland auch von den Auswirkungen der Gaskrise betroffen. Je nach persönlicher Situation steht im Haushalt also mehr oder weniger Geld zur Verfügung, welches zum Spielen im Casino eingesetzt werden kann. Interessanterweise ist in Krisenzeiten kein drastischer Rückgang der Casino-Einsätze zu erkennen. Im Gegenteil scheinen sich die Echtgeldspieler gerade dann an die Hoffnung auf das ganz große Glück zu klammern, wenn man den Gürtel zu Hause enger schnallen muss. Wirtschaftlich gesehen kann sich das rege Interesse am Online-Glücksspiel aber auch positiv auswirken.

Die staatlichen Einnahmen aus Glücksspielen werden später auf ganz verschiedene Bereiche aufgeteilt und fließen dann beispielsweise in den Straßenbau oder können zu besseren Ausbildungschancen in Deutschland führen. Per Gesetz sind alle Anbieter von Glücksspielen dazu verpflichtet, einen festen Teil ihrer Gesamteinnahmen an den deutschen Staat abzuführen.

Wann wird das Leben endlich wieder bezahlbar? Ausblick auf Deutschland und die Weltpolitik

Hier bei Deutschland & Welt gibt es noch mehr spannende Beiträge rund um wirtschaftliche Themen aus dem In- und Ausland. Derzeit gibt es in der Politik viele Strömungen, die sich auch auf die inflationären Verhältnisse im Inland auswirken können. Werden beispielsweise Häfen gesperrt, sodass keine Rohstoffe mehr ausgeführt werden können, wirkt dies auf längere Zeit in den Märkten nach.

Wie intensiv sich politische Ereignisse auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren auswirken, wozu natürlich auch die Glücksspielindustrie mit ihrer hohen Marktkapitalisierung zählt, kann man nicht zuletzt an den Börsen Charts ablesen. Die legal erreichbaren Online Spielhallen werden dem Druck der Inflation aller Voraussicht nach standhalten und ihre Beliebtheit unter den Glücksspielern wohl sogar noch weiter ausbauen können.