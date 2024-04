Deutsche Vereine gehören mit zu den erfolgreichsten in der UEFA Champions League bzw. des Vorgängerwettbewerbs, dem Pokal der Landesmeister. Ganz vorne steht dabei natürlich der FC Bayern München. Erster deutscher Champions League Sieger war jedoch ein anderer Club, denn Borussia Dortmund konnte 1997 zum ersten Mal den Henkelpott im neuen Format in die Bundesrepublik holen.

Aber nicht nur deutsche Vereinsmannschaften, sondern auch deutsche Torjäger haben den Wettbewerb geprägt. Bei uns stehen heute eben jene Spieler im Vordergrund, denn wir sind der Frage nachgegangen, wer die erfolgreichsten deutschen Torschützen des Wettbewerbs sind.

Bevor wir Ihnen diese jedoch gleich vorstellen, möchten wir einen Blick auf die Spieler mit den meisten Einsätzen in diesem Wettbewerb werfen:

1. Thomas Müller – FC Bayern München 144 Einsätze

2. Toni Kroos – FC Bayern München, Real Madrid 139 Einsätze

3. Manuel Neuer – FC Schalke 04, FC Bayern München 133 Einsätze

4. Philipp Lahm – VFB Stuttgart, FC Bayern München 114 Einsätze

5. Oliver Kahn – FC Bayern München 104 Einsätze

1. 53 Tore: Thomas Müller – FC Bayern München

Thomas Müller hat beim FC Bayern eine Ära geprägt, wie es vor ihm nur wenigen gelang. Der am 13.09.1989 in Weilheim in Oberbayern geborene Müller ist jedoch auch eine Ikone unter den Torschützen der deutschen Nationalelf. Mit 53 Treffern ist er die unangefochtene Nummer 1, wenn es um Champions League Tore geht. Müller konnte die Champions League mit dem FC Bayern gleich zweimal gewinnen. Zu seiner Titelsammlung gehört zudem ein Weltmeistertitel, zwölf Deutsche Meisterschaften, sechs DFB-Pokalsiege, acht Superpokalsiege sowie zwei FIFA-Klubweltmeistererfolge.

2. 34 Tore: Gerd Müller – FC Bayern München

Auf Platz 2 folgt eine weitere Bayernlegende sowie einer der erfolgreichsten Torschützen der deutschen Bundesliga. Der mittlerweile leider bereits verstorbene Nördlinger Gerd Müller hat mit dem FC Bayern den Pokal der Landesmeister in den 1970er-Jahren dominiert. Dreimal in Folge von 1974 bis 1976 gewannen die Bayern den Wettbewerb, woran vor allem Müller einen erheblichen Anteil hatte. Unser „Bomber der Nation“ wurde in allen drei Jahren des Titelgewinns auch Torschützenkönig des Landesmeisterpokals und ging als einer der erfolgreichsten Torschützen der deutschen Nationalmannschaft in die DFB-Geschichte ein.

3. 27 Tore: Mario Gomez – VFB Stuttgart, FC Bayern München

Der im schwäbischen Riedlingen geborene Mario Gomez war ein waschechter Torjäger sowie einer der besten Torschützen der deutschen Nationalmannschaft seiner Zeit. Nachdem Gomez mit dem VFB Stuttgart die Deutsche Meisterschaft gewinnen konnte, wechselte er zum FC Bayern. Mit den Bayern konnte er anschließend sogar 2013 die UEFA Champions League gewinnen. Neben drei Deutschen Meisterschaften sowie zwei DFB-Pokalsiegen gehören seine 27 Königsklassentreffer zweifellos zu den Highlights seiner Karriere.

4. 22 Tore: Marco Reus – Borussia Dortmund

Aber auch beim BVB gibt es eine Vereinslegende, die in der UEFA Champions League höchst erfolgreich auf Torejagd geht. Seit seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu seinem Heimatverein ist Reus mit den Dortmundern praktisch zum Stammgast in der Champions League geworden. Bisher hat Marco Reus insgesamt 22 Tore erzielt, was ihn nicht nur zu einem besonders erfolgreichen deutschen Bundesliga-Torschützen, sondern auch zu einem Torschützen in der Champions League macht.

5. 20 Tore: Leroy Sané – FC Schalke 04, Manchester City, FC Bayern München

Mit gleich drei Vereinen nahm Leroy Sané bisher an der Champions League teil. Er gehört zwar momentan mit zu den besten deutschen Nationalmannschaft-Torschützen, gewinnen konnte er den Wettbewerb jedoch trotz seiner 20 erzielten Tore in seiner Karriere bislang noch nicht. Mit Manchester City gewann er allerdings gleich zweimal jeweils die Meisterschaft, den Superpokal, den Ligapokal sowie einmal den Pokal. Mit dem FCB konnte er zudem drei Deutsche Meisterschaften, einen UEFA Supercup, einen Klubweltmeistertitelt und zwei Superpokalsiege feiern.

6. 17 Tore: Michael Ballack – 1. FCK Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, FC Bayern München, FC Chelsea

Noch etwas weiter kam sogar der Görlitzer Michael Ballack in der Fußballwelt herum. Er trug das Trikot von gleich vier verschiedenen Vereinen in der Champions League. Dabei erzielte Ballack 17 Tore, nur gewinnen konnte er den Henkelpott nie. Um ein Haar wäre sogar Ballack im deutschen WM-Finale zum Torschützen geworden.. Er verpasste das Finale 2002 jedoch. In seiner Vita findet man vier Deutsche Meisterschaften, drei englische Pokalsiege, eine englische Meisterschaft, drei DFB-Pokalerfolge sowie dreimal die Auszeichnung zum Fußballer des Jahres.

7. 17 Tore: Timo Werner – RB Leipzig, FC Chelsea

Auf ebenfalls 17 Tore bringt es Deutschlands Top Stürmer Timo Werner, einer der treffsichersten Torschützen deutsche Nationalmannschaft. Der gebürtige Stuttgarter trat mit RB Leipzig sowie mit dem FC Chelsea in der UEFA Champions League an und dies sogar höchst erfolgreich. Ihm gelangen nämlich nicht nur 17 Tore in dem Wettbewerb, nein, er konnte ihn sogar mit dem FC Chelsea einmal gewinnen!

8. 16 Tore: Karl-Heinz Rummenigge – FC Bayern München

Der im westfälischen Lippstadt geborene Rummenigge ist durch seine Zeit als Funktionär beim FC Bayern fast schon bekannter als durch seine Jahre im roten Trikot oder seinen Ruf als einer der besten deutschen WM-Torschützen. Rummenigge erwies sich darüber hinaus auch als einer der treffsicheren deutschen EM-Torschützen. Ganze 16 Tore erzielte der Angreifer im Pokal der Landesmeister und mehr noch gleich zweimal konnte er den Henkelpott mit den Bayern in die Höhe stemmen.

9. 16 Tore: Dieter Hoeneß – FC Bayern München

Der Bruder der Managerlegende Uli Hoeneß trug ebenfalls lange Zeit das Trikot des FCB. Dabei lief er auch mehrmals für die Bayern im Pokal der Landesmeister auf, wobei ihm insgesamt 16 Treffer gelangen. Fast schon etwas kurios mutet dabei an, dass er 7 dieser 16 Treffer allein in der Saison 1981/82 erzielte, was ihn zum Torschützenkönig des Wettbewerbs werden ließ. Leider konnte er sich nicht in den Kreis der Top Torschützen der deutschen Nationalmannschaft eintragen.

10. 15 Tore Mario Götze – Borussia Dortmund, FC Bayern München, PSV Eindhoven, Eintracht Frankfurt

Mit Ausnahme seiner Zeit in den Niederlanden spielte Mario Götze mit allen seinen Vereinen in der Champions League. Als offensiver Mittelfeldspieler konnte er dabei gleich 15-mal seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellen. Gewinnen konnte er die Champions League allerdings nicht. In Brasilien 2014 avancierte er zum Matchwinner, als Götze im Finale der Weltmeisterschaft zum Torschützen für Deutschland avancierte.

11. 15 Tore: Miroslav Klose – SV Werder Bremen, FC Bayern München, Lazio Rom

Miroslav Klose gehört mit zu den besten deutschen Torschützen im deutschen Fußball. Er ist sogar einer der besten deutschen WM-Torschützen überhaupt. Was seine Titelsammlung angeht, spiegelt sich dies jedoch nur bedingt wider. Zwar wurde er mit der Nationalmannschaft 2014 Weltmeister, in seiner Karriere konnte er jedoch nur zweimal mit dem FC Bayern die Deutsche Meisterschaft sowie den DFB-Pokal gewinnen.

Wer wird der nächste große Star am deutschen Fußballhimmel?

Zahlreiche deutsche Fußballer laufen zwar regelmäßig mit ihren Vereinen in der UEFA Champions League auf, jedoch muss man sich momentan etwas Sorgen um die Zukunft machen. Toni Kroos konnte den Wettbewerb mit Real Madrid zwar bereits mehrmals gewinnen, einen derartigen deutschen Weltklassespieler sucht man jedoch momentan vergebens in den Reihen der Champions League Titelaspiranten.