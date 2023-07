Wer sich in der heutigen Zeit in das World Wide Web begibt, der muss schon ab dem ersten Mausklick damit rechnen, dass seine Daten munter gesammelt und verwaltet werden. Diesbezüglich haben es vor allem größere Unternehmen auf die Daten der User abgesehen, denn diese haben ein ausgeprägtes Interesse daran, möglichst viel über die Nutzer zu lernen. Wie lange bleiben sie auf welchen Webseiten und welche Themen begeistern die User eigentlich? Diese Informationen können Unternehmen dabei helfen, eine auf Kunden zugeschnittene Werbung zu schalten, was letzten Endes zu erhöhten Werbeeinnahmen führen kann. Dies ist aber noch längst nicht alles, denn es gibt diverse Gründe, weswegen eine Großzahl an Firmen sogenannte Third Party Data sammelt. Dabei handelt es sich um Daten von Kunden, die normalerweise gar nichts direkt mit der Firma zu tun haben.

Von einer OASIS Datenbank, welche sinnvollerweise Spielerinformationen zum Schutz vor Glücksspielsucht enthält, bis hin zu weiteren Datensätzen, welche online hinterlegt werden, gibt es eine Vielzahl an Informationen, welche Internetuser beim Surfen im Web offenlegen. Diese Datentransparenz ist natürlich nicht immer gewollt und daher ist es sinnvoll, stets die Seriosität einer Webseite zu betrachten, ehe man dauerhaft auf der verweilt. Das gilt auch beim Spielen in einer Online-Spielothek wie LeoVegas, denn es ist stets wichtig, dass Internetseiten so wie hier verantwortungsvoll mit den Userdaten umgehen. Doch warum sind inzwischen so viele Menschen daran interessiert, dass ihre Daten diskret behandelt werden, und existiert ein Gesetz, welches den Schutz dieser Datensätze sicherstellt?

Was bedeutet eigentlich Datenschutz?

Der Datenschutz regelt den Umgang der Daten von Unternehmen oder Privatpersonen im Kontext der Nutzung von Informationen anderer Firmen oder Menschen. Auch wenn der Datenschutz im Alltag der Menschen eine wichtige Rolle eingenommen hat, so wird er meistens insbesondere im Internet thematisiert. Der Grund hierfür ist einfach erklärt, denn sobald man eine Webseite im Netz besucht, beginnt man damit, private Daten zu offenbaren. Dies beginnt damit, dass die Seiten aufzeichnen, wie lange man sich auf den unterschiedlichen Unterseiten der Internetadresse aufhält und auch welche Themen man anklickt. Weiter könnten die Seiteninhaber je nach Cookie-Einstellungen auch Zugriff auf den Browserverlauf der Nutzer bekommen.

User sind sehr gut damit beraten, beim Erstbesuch einer Seite auf die Cookie-Einstellungen zu achten und diese so zu regeln, dass man nicht zu viele Informationen von sich selbst preisgibt. Jeder User ist in der Lage zu verhindern, dass man zu einem gläsernen Internetnutzer wird. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es sinnvoll, Webseiten zu vermeiden, welche sich nicht um das Thema Datenschutz scheren und sich überdies nicht um rechtliche Regeln kümmern, denn eigentlich ist es so, dass User heutzutage gut geschützt sind.

Ist der Datenschutz weltweit einheitlich geregelt?

Zum Nachteil der User ist dies leider nicht der Fall. Je nach Land gibt es teilweise sehr unterschiedliche Regelungen, was den Datenschutz im Internet, aber auch im Alltag betrifft. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass nicht nur Unternehmen an privaten Informationen interessiert sein können. Es gibt auch Regierungen, welche die Daten der User sammeln und für ihre eigenen Vorteile verwerten. Im Bestfall weist ein Land jedoch ein ausführliches Datenschutzgesetz vor, welches verhindert, dass Unternehmen, Regierungen oder andere Personen imstande sind, private Informationen zu speichern oder gar weiterzuverkaufen.

Man sollte stets beachten, dass die Datenschutzregelungen des eigenen Heimatlandes nicht für Webseiten gelten, die von Firmen oder Personen aus einem anderen Land geleitet werden. Im Zweifelsfall muss man ungünstigerweise davon ausgehen, dass private Informationen gespeichert werden. Ein Verkauf dieser Informationen wäre ebenfalls denkbar, sodass insbesondere die eigene E-Mail-Adresse auf irgendeiner Kontaktliste von Unternehmen landen könnte, die sich eine Datenbank aufbauen. Eine weltweit übereinstimmende Datenschutzregel wäre das Optimum, um zu verhindern, dass es gläserne User gibt. Allerdings ist dies zumindest für den Moment eine utopische Vorstellung und schlichtweg kaum umsetzbar.

Warum zahlreiche Unternehmen stark daran interessiert sind, Userdaten zu sammeln

Die Userdaten sind für Unternehmen sehr wertvoll. In den meisten Fällen werden die Daten intern genutzt, um etwa Angebote wie das Schalten von Werbung effektiver auf das Userverhalten abzustimmen. Es geht darum, die Werbung zu optimieren, sodass sie nach Möglichkeit genau auf die Interessen der User ausgerichtet ist. Die Maximierung der Einnahmen steht an erster Stelle. In einigen Fällen geht es aber auch darum, den Inhalt der Webseite qualitativer zu gestalten, da die Unternehmen imstande sind, die User-Bewegungen auf der Internetseite zu beobachten. Daran können sie erkennen, welche Themen für die Mehrzahl der User von Interesse sind und entsprechend vermehrt gefördert werden könnten. Allerdings gehört es auch zur Wahrheit, dass manche Firmen die Userdaten an Dritte weiterverkaufen und deren Werdegang damit ungewiss ist.

Cookies müssen akzeptiert werden - die Falle mit dem Internetverlauf

Mit der Einstellung der Cookies haben User die Chance, den Grad der Datenschutzmaßnahmen auf einer Webseite mitzubestimmen. Natürlich kann die Nutzung einer Webseite eingeschränkt werden, wenn man nicht allen Bedingungen zustimmt, doch es lohnt sich, die Einstellungen genauer zu betrachten. Dort ist es möglich, der Webseite Zugriff auf bestimmte Daten zu verwehren, die man privat halten möchte. Kündigt eine Seite direkt an, dass sie Daten der User speichert, so hat man stets die Wahl, diese Internetseite wieder zu verlassen, um die Weitergabe der Informationen zu verhindern. Denn selbst wenn der Datenschutz auf einer Seite viele Löcher vorweist, so haben User verschiedene Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden.

Wer etwas auf das Thema Datenschutz achtet, kann viele Informationen schützen

Niemand möchte zu einem sogenannten gläsernen User werden und all seine Daten an Unternehmen, Regierungen oder Privatpersonen offenlegen. Das Privatleben soll auch privat bleiben. Jedoch ist dieses Ziel in der heutigen Zeit durch die Nutzung des Internets gar nicht so einfach zu realisieren. Sogenannte Datenkraken lauern überall und sind stets auf der Suche nach Chancen, auf private Daten zugreifen zu können. Wurden diese Daten wie E-Mail-Adresse, Wohnadresse, Alter, Geschlecht oder sogar die Telefonnummer erst einmal gespeichert, sind sie schwer geheim zu halten. Letztlich kann man sagen, dass man selbst in der Lage ist, einiges zu tun, um den Datenschutz sinnvoll nutzen zu können, aber die Unternehmen wissen viel über die Nutzer und Kunden. Unsere moderne Welt scheint ohne ein gewisses Level an Datenweitergabe schlichtweg nicht mehr zu funktionieren.