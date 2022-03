Der Besuch beim Zahnarzt – wie bekämpft man das Angstgefühl?

Die wenigsten Menschen freuen sich auf den Besuch bei ihrem Zahnarzt, aber um das Gebiss in einem guten Zustand zu erhalten, ist der Gang mindestens einmal im Jahr notwendig. Es gibt viele Ratschläge, wie man der aufkommenden Angst entgegenwirken kann und selbstverständlich hat jeder Mensch sein eigenes Patentrezept entwickelt, um die Behandlung so schonend wie möglich zu überstehen. Viele Tipps können dabei helfen, dass der Patient die unschönen Gefühle in den Griff bekommt und somit der Zahnarztbesuch nicht zur Mutprobe wird. Ist man besonders ängstlich, so sollte man sich einen Zahnarzt suchen, der sich auf Angstpatienten spezialisiert hat. Bei diesen Ärzten werden Beratungsgespräche angeboten, die die Angst lindern können und bei der Behandlung wird besondere Rücksicht auf den Patienten genommen.



Kinder als Angstpatienten



Besonders Familien mit Kindern sollten nach einem guten Zahnarzt suchen, der den Kindern eine angstfreie Zahnarztbehandlung anbieten kann. Sammelt man als Kind schlechte Erfahrungen bei der Zahnbehandlung, so kann dies Folgen bis ins Erwachsenenalter haben. Sucht man im Internet nach Zahnarzt Düsseldorf, so wird man Zahnärzte finden, deren gesamte Praxis auf eine angstfreie Behandlung ausgelegt ist. Kinder in Düsseldorf und der näheren Umgebung werden begeistert sein, dass die Zahnarztpraxis sogar einen eigenen Kinderbereich anbietet. Bei der ersten Behandlung sollte der behandelnde Arzt eine Vertrauensbasis schaffen, die Kinder und auch die Erwachsenen beruhigt und somit der Familie ein gutes Gefühl gibt. Erwachsene achten natürlich mehr auf hohe Standards, die die Praxis erfüllen muss, wie beispielsweise eine gute Zahnarztausbildung. Besonders die Regelleistungen sollten ohne Zuzahlung gewährleistet werden. Aus diesen Gründen sollte man in Düsseldorf nach einer Zahnarztpraxis suchen, die alle patientenseitigen Wünsche erfüllen kann – die Interessen und die Sorgen des Patienten sind hierbei von der Praxis immer zu berücksichtigen, da der Mensch bei der Behandlung im Mittelpunkt steht.



Die Praxis kennenlernen



Besonders Angstpatienten ist anzuraten, die Praxisräume und das Zahnarztteam kennenzulernen. Gute Zahnärzte werden nicht darauf bestehen, gleich am ersten Tag eine Behandlung durchführen zu müssen. Eine Praxis, die dem Patienten Zeit gibt, sich mit den Gegebenheiten anzufreunden, wird Vertrauen und Sicherheit schaffen. Ein geschultes Praxisteam wird zu einem unverbindlichen Erstgespräch einladen, welches ein Gespräch über Ängste und Sorgen beinhaltet. Geplante Behandlungen werden besprochen und erklärt. So steht einer erfolgreichen und angstfreien Behandlung nichts mehr im Weg.



Ängste schildern



Spricht man mit dem Zahnarzt, so ist es wichtig alle Ängste und Bedenken konkret zu schildern. Hat man schlechte Erfahrungen gesammelt, so kann man diese bei einem Gespräch äußern und somit dem Arzt verständlich machen, warum Bedenken vorhanden sind. Mit diesen Informationen kann der Arzt auf Ängste eingehen. Der Patient ist vor der Behandlung informiert und bekommt auch einen gewissen Zeitplan, wie lange die Behandlung dauern wird.



Ängste abbauen



Spricht man mit dem Arzt, so kann dieser erörtern, wie man Ängsten entgegenwirken kann. Für viele Menschen ist das Geräusch des Bohrers unangenehm und lässt Ängste und Unsicherheit aufkommen. Hier kann der Arzt reagieren und Kopfhörer anbieten, auf denen der Patient seine Lieblingsmusik anhören kann. Manche Ärzte bieten sogar Videobrillen an, um von der Behandlung abzulenken. Hat der Patient Sorge wegen eventueller Schmerzen, so kann mit dem Arzt eine Betäubung besprochen werden. Viele Zahnärzte bieten hier auch alternative Methoden an, die der Schmerzbekämpfung dienen.