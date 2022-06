Der Abgasskandal und die Folgen für die Verbraucher

Die Überheblichkeit der Autohersteller hat Verbraucher doppelt getroffen: Sie wurden bezüglich der Daten ihrer Fahrzeuge belogen und stehen nun vor dem Problem, ihr Auto nur noch eingeschränkt nutzen zu können. Dazu kommt noch ein erheblicher Wertverlust des Wagens. Wir beleuchten die Ursachen und Folgen dieser Vorkommnisse.

Was wurde den Herstellern nachgewiesen?

In erster Linie handelt es sich um eine geschickte Software-Manipulation, die dazu führen soll, auf Prüfständen geringere Abgasemissionen vorzutäuschen. Dabei reagiert die Fahrzeugsteuerung auf Betriebsparameter, wie bei Abgasmessungen vorgegeben werden und regelt die Abgasreinigung hoch, um bessere Werte zu erzielen. Im "normalen" Betrieb des Fahrzeugs jedoch sind die Mechanismen zur Abgasbehandlung, zum Beispiel mit dem AdBlue-Verfahren deutlich weniger aktiv. Auch das geschickte Ausnutzung des sogenannten "Thermofensters", einem Temperaturbereich, in welchem sich die Emissionen besonders effektiv verringern lassen, war gängige – aber illegale – Praxis. Auch über Manipulationen der Motoren vor offiziellen Messungen zur Feststellung der Emissions-Nennwerte wurde berichtet.

Dies hat zur Folge, dass zahlreiche Fahrzeuge der Kategorie Euro 5 die zulässigen Grenzwerte im Alltagsbetrieb um den Faktor 4 bis 5 überschreiten und somit für bestimmte Bereiche keine Zulassung erhalten dürften. Des Weiteren wurden auch die Angaben zum Verbrauch und damit den CO2-Emissionen gefälscht. Technische Manipulationen sind auch bei Automobilen mit Ottomotoren bekannt geworden.

Auswirkungen auf Verbraucher

Insgesamt sind von den Manipulationen diverser Hersteller weit über 10 Millionen Fahrzeuge betroffen. Die höchste Zahlen Geschädigter entstanden durch VW, gefolgt von Audi und Mercedes, allerdings wurden zahlreiche Fälle auch bei Seat und Skoda bekannt. Einen Verdacht gibt es seit 2020 ebenfalls bei Fiat. Es gab Rückrufaktionen mit Software-Updates, um die verbotenen Abschalteinrichtungen zu entfernen. Neben Strafzahlungen an den Staat wegen gewerbsmäßigen Betrugs wurden Neuwagenkäufern von VW Schadensersatzzahlungen zugestanden.

Im Betrieb der Fahrzeuge wird nun auch ein höherer Verbrauch an AdBlue-Additiv auftreten, da dessen Einsatz nicht mehr durch die Software heruntergeregelt wird. Weiterhin beobachten Händler einen gewaltigen Wertverlust bei Euro-5-Dieseln mit Abwertungen bis zu 50 %.

Schadensersatz für Audi-Käufer

Bereits seit 2016 gibt es Rückrufe von Audi-Fahrzeugen durch das KBA. In Verbindung mit den anderen Schädigungen der Fahrzeugbesitzer hat es eine regelrechte Klagewelle gegeben. Im Audi Abgasskandal ergingen mehrere Urteile zu Gunsten der Autokäufer, insbesondere für diejenigen, die Neuwagen erworben haben. Auch nach Verkauf eines manipulierten Dieselmodells können Verbraucher auf Entschädigung klagen. Dabei ist die Unterstützung durch professionalisierte Anwälte empfehlenswert. Diese haben sich bereits mit den Hintergründen und juristischen Details der entsprechenden Schadensersatzforderungen auseinandergesetzt und versprechen Klienten nun rasche Hilfe. Um den Wertverlust des Autos auszugleichen, ist die derzeit gängige Methode, das Auto an den Hersteller zurückzugeben, um dann den Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung erstattet zu bekommen.

AdBlue wird teurer

Steigende Nachfrage und steigende Gaspreise sorgen am Markt außerdem für weitere Verwerfungen: Das AdBlue-Additiv wird erheblich teurer und ist an manchen Orten in Deutschland sogar vergriffen. Der Hintergrund ist der Gasmangel in Deutschland. Erdgas ist ein wichtiger Rohstoff für die Produktion von Ammoniak, der wiederum für AdBlue benötigt wird. Auch Hamsterkäufe durch verunsicherte Verbraucher tragen zur Verschärfung der Lage bei.