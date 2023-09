Der Gebrauchtwagenkauf stellt für viele eine budgetfreundliche Alternative zum Erwerb eines Neufahrzeugs dar. Allerdings verfügt nicht jeder über ausreichend finanzielle Mittel oder den Wunsch, die gesamte Summe auf einmal zu begleichen. In diesem Zusammenhang bietet sich ein Kredit über 10.000 Euro an: Damit lässt sich ein qualitativ hochwertiges Kfz anschaffen und die Ausgaben über einen längeren Zeitraum hinweg strecken.

Wie wird der Gebrauchtwagen finanziert?

Wer sich für den Kauf eines Gebrauchtwagens entschieden hat, hat bereits einen großen Vorteil auf seiner Seite: Die Finanzierungskosten sind in der Regel deutlich geringer als bei einem Neuwagen oder Jahreswagen.

Generell lässt sich der Kauf eines Gebrauchtwagens auf drei verschiedene Arten finanzieren: die Standardfinanzierung, die Ballonfinanzierung inklusive Sonderform 3-Wege-Finanzierung sowie das Privatleasing.

Am häufigsten in Deutschland ist das Autokredit-Modell, bei dem der Käufer einen Kredit aufnimmt und monatliche Raten entrichtet, bis das Kfz vollständig abbezahlt ist.

Eine Möglichkeit besteht darin, einen 10000 Euro Kredit in Anspruch zu nehmen, der mittlerweile zu einem echten Gamechanger für den Gebrauchtwagenkauf grassiert ist.

Letztendlich hängt es von den individuellen Präferenzen ab, welche Finanzierungsform am besten geeignet ist. Durch einen fundierten Vergleich und eine intensive Planung lässt sich der Traumwagen finanzieren; der klassische Ratenkredit, bildet hier eine realistische Option.

Warum in einen Gebrauchtwagen investieren?

Gerade mit dem Einzug innovativer Finanzierungsmodelle wird das Investieren in einen Gebrauchtwagen noch interessanter als attraktive Alternative zum Neuwagen.

Beispielsweise profitiert man bei der Investition in einen Gebrauchtwagen von einer geringeren Abschreibung. Und auch eine Anzahlung ist oftmals nicht erforderlich, um an gute Konditionen zu kommen.

Außerdem lässt sich ein Gebrauchtwagen in der Regel schneller wieder verkaufen, falls dieser nicht mehr benötigt wird.

Mit der richtigen Gebrauchtwagenfinanzierung lassen sich neben dem Preis auch die Laufzeit und andere Konditionen entsprechend anpassen, sodass jeder Käufer seinen Wunschwagen individuell finanzieren kann.

Insbesondere Gebrauchte mit weniger als 100.000 Kilometern Laufleistung ermöglichen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die Kombination eines mittleren Kredits mit einer profunden Suche nach dem perfekten Gebrauchtwagen findet sicher jeder ein Auto, das optimal passt.

Welche Bonität benötigen Antragsteller für einen 10000 Euro Kredit?

Die meisten Banken und Kreditinstitute verlangen, dass der Antragsteller einer Gebrauchtwagenfinanzierung einen ausreichend hohen SCHUFA-Score hat, um einen 10000 Euro Kredit zu erhalten. Dieser gibt Auskunft über die Kreditwürdigkeit des Antragstellers und beeinflusst die Zinsen, die für den Kredit zu zahlen sind.

Je höher der Score, desto größer sind die Chancen auf den Erhalt des Kredits und desto geringer sind die Zinskosten. Am besten sollte der Score mindestens 80 Punkte betragen. Es lohnt sich daher, vor der Beantragung des Kredits eine kostenlose Selbstauskunft bei der SCHUFA anzufordern und gegebenenfalls Einträge löschen zu lassen.

Neben einem guten SCHUFA-Score können aber auch andere Faktoren wie ein stabiles Einkommen oder eine kurze Laufzeit des Kredits dazu beitragen, ein Darlehen mit niedrigem Zinssatz für die Gebrauchtwagenfinanzierung zu erhalten.

Finanzierungsformen für Gebrauchtwagen

Es existieren verschiedene Möglichkeiten, um die Gebrauchtwagenfinanzierung so günstig wie möglich zu gestalten. Die Standardfinanzierung ist die klassische Variante und eignet sich gut für langfristige Vorhaben.

Hierbei wird der gesamte Kaufpreis des Autos über einen Kredit finanziert, der dann in monatlichen Raten zurückgezahlt wird. Dadurch entstehen niedrigere Raten als bei anderen Finanzierungsformen, allerdings ist auch der effektive Jahreszins höher.

Bei der Ballonfinanzierung kann man den Kaufpreis über eine längere Laufzeit in monatlich niedrigen Raten begleichen, allerdings muss am Ende des Vertrags noch eine zusätzliche Zahlung (Ballon) geleistet werden. Eine Sonderform hierbei ist die 3-Wege-Finanzierung, die aus zwei gleichen Ratenzahlungen und einer Schlussrate besteht, sodass am Ende des Vertrags kein Ballon fällig wird. Diese Variante bietet sich jedoch vor allem für Neuwagen an.

Eine weitere Möglichkeit ist das Privatleasing, bei dem man das Auto lediglich leihweise nutzt und sozusagen "mietet" statt kauft. Hierbei fallen nur monatliche Rate an, allerdings hat man dafür kein Eigentum am Fahrzeug und muss es am Ende der Leasingzeit abgeben - dies könnte eventuell mit Kosten verbunden sein.

Im Folgenden wird auf die verschiedenen Optionen noch näher eingegangen, um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Finanzierungslösungen aufzuzeigen.

Ratenkredit mit oder ohne Zweckbindung

Der Ratenkredit kommt für die Gebrauchtwagenfinanzierung häufig zum Einsatz. Dabei stehen dem Verbraucher zwei Kreditformen zur Verfügung: Ratenkredite mit und ohne Zweckbindung.

Ein Ratenkredit ohne Zweckbindung ist in der Regel flexibler als ein Ratenkredit mit Zweckbindung, da er nicht auf die Finanzierung des Autos beschränkt ist. Aufgrund dieser Flexibilität werden hierfür jedoch auch wesentlich höhere Zinssätze veranschlagt als bei Ratenkrediten mit Zweckbindung.

Diese Kredite sind auf die Finanzierung des Autos beschränkt, dafür aber deutlich günstiger als Ratenkredite ohne Zweckbindung. Dies bedeutet, dass das Auto als Sicherheit für den Kredit herangezogen wird und bei Zahlungsverzug oder -ausfall zwangsversteigert werden kann - somit sind niedrigere Zinssätze realisierbar.

Wer sich sicher ist, dass er das Geld ausschließlich zur Anschaffung eines Gebrauchtwagens verwenden möchte, stellt sich mit einem zweckgebundenen Kredit möglicherweise besser.

Ballonfinanzierung und 3-Wege-Finanzierung

Eine Option, die sich besonders für Gebrauchtwagenkäufer eignet, ist die Ballonfinanzierung sowie ihre Sonderform der 3-Wege-Finanzierung.

Bei der Ballonfinanzierung sind zunächst niedrige monatliche Raten und am Ende der Laufzeit dann eine größere Schlussrate zu zahlen. Diese Art der Finanzierung bietet eine gewisse Flexibilität, da nach Ablauf der Laufzeit entschieden werden kann, ob der Kreditnehmer den Restbetrag auf einmal begleichen oder diesen refinanzieren möchte.

Alternativ dazu gibt es die 3-Wege-Finanzierung. Hierbei haben Verbraucher nach Ablauf der Vertragslaufzeit drei Optionen: sie können das Auto zurückgeben und ein neues Fahrzeug erwerben, die Schlussrate begleichen und das Auto behalten oder die Schlussrate refinanzieren.

Privatleasing

Für Konsumenten, die gerne immer ein möglichst neues Modell fahren wollen, ist die Leasing-Vereinbarung eine valide Option zur Gebrauchtwagenfinanzierung. Dabei wird das Fahrzeug für eine bestimmte Zeit gemietet und monatliche Raten gezahlt. Am Ende der Vertragslaufzeit kann das Auto zurückgegeben oder gegen eine Restzahlung erworben werden.

Die monatlichen Raten sind oft niedriger als bei einer klassischen Finanzierung.

Allerdings sollte man bei einem Gebrauchtwagen-Leasing darauf achten, dass das Fahrzeug noch über eine ausreichende Garantie verfügt.

Denn anders als bei einem Neuwagen-Leasing greift hier die Garantie des Herstellers meist nur noch begrenzt oder gar nicht mehr.

Der Vorteil von Privatleasing ist der geringe Wertverlust des Autos, denn hier ist keine Anzahlung erforderlich und man zahlt nur für den Nutzwert des Fahrzeugs während der Laufzeit.

Die Vorteile und Nachteile des 10000 Euro Kredits

Zweifelsohne ist ein großer Pluspunkt des 10000 Euro Kredits, dass das Geld umgehend zur Verfügung steht und somit der Traum vom eigenen Fahrzeug Wirklichkeit werden kann.

Darüber hinaus können monatliche Ratenzahlungen vereinbart werden, die es einfacher machen, das Fahrzeug zu bezahlen. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass bei einem Kredit Zinsen anfallen und dadurch zusätzliche Kosten entstehen können.

Worauf beim Abschluss eines Kredits zu achten ist

Wer sich ein neues Auto leisten möchte, insbesondere eines, das schon einmal gefahren wurde, sollte vor dem Abschluss eines Kredites auf jeden Fall einige Überlegungen tätigen.

Zunächst sollte man genau eruieren, welche Art von Auto man benötigt und für welchen Zweck es eingesetzt werden soll.

Das Budget spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung. Da ein Gebrauchtwagen oft nicht mehr unter Garantie steht, sollten auch mögliche Folgekosten, wie Versicherung, Wartung, Reparatur und Steuern bedacht werden.

Ein wichtiger Aspekt ist auch die Wahl des richtigen Kreditgebers, beispielsweise ist zu prüfen, ob der Kreditgeber kostenlose Sondertilgungen anbietet, damit man die Schulden früher abbezahlen kann. Ebenso kann es nützlich sein, gezielt nach Rabatten oder Sonderangeboten zu suchen.

Der Kreditvertrag sollte sorgfältig gelesen werden, bevor er unterzeichnet wird. Auf diese Weise können potenzielle Verbraucher einen detaillierteren Blick auf den Zinssatz und andere Bedingungen werfen, eventuell kann hier das Hinzuziehen eines unabhängigen Finanzberaters sinnvoll sein.

Ein Gebrauchtwagenkauf erfordert die Tätigung einer größeren Investition. Hierbei kann ein 10000 Euro Kredit zum Gamechanger werden und unkompliziert die Finanzierung des Traumautos sichern. Denn im Gegensatz zur Barzahlung ermöglicht der Kredit eine flexible Rückzahlung und somit auch eine höhere Planungssicherheit.

Es gibt dabei verschiedene Finanzierungsformen für Gebrauchtwagen, wie den Ratenkredit mit oder ohne Zweckbindung, die Ballonfinanzierung und die 3-Wege-Finanzierung sowie das Privatleasing. Jede Variante hat ihre Vor- und Nachteile, weshalb es sinnvoll ist, sich vorab ausführlich zu informieren und Preise zu vergleichen, bevor man sich für eine der Optionen entscheidet.