Den TÜV-Termin vorbereiten: So geht´s!

Steht der TÜV-Termin fest, geraten viele Autofahrer oftmals ins Schwitzen. Vor allem Fahrzeuge, die schon älter sind, können oftmals Schäden aufweisen, die tief ins Portemonnaie gehen. Doch werden diese Schäden oder Mängel nicht behoben, fällt das natürlich auch bei der anstehenden TÜV-Prüfung auf. Deshalb gilt es vorab, das Auto auf Herz und Nieren zu überprüfen. Denn nur mit einer frischen TÜV-Plakette ist die Teilnahme am Straßenverkehr mit dem Fahrzeug gestattet.

Ein wichtiger Termin für jedes Fahrzeug – die Hauptuntersuchung

Fahrzeuge sollen nicht nur fahren, sondern auch sicher im Straßenverkehr teilnehmen können. Somit soll gewährleistet werden, dass das Auto keine Gefahr für Fahrzeugführer und andere Verkehrsteilnehmer darstellt. Daher ist das Fahrzeug in regelmäßigen Abständen auf seine Verkehrstauglichkeit zu überprüfen.

Der erste Eindruck ist immer entscheidend

Dass der Motor beim Anlassen startet, ist löblich. Doch nicht nur das ist wichtig, damit ein Fahrzeug sicher auf den Straßen fahren kann. Deshalb ist vor jeder Fahrt die Beleuchtung eingehend zu kontrollieren. Funktionieren alle Lampen, die Blinker und die Warnblinkanlage?

Tipp: Seit Anfang Januar 1990 ist auch die Leuchtweitenregulierung bei der Prüfung vorgeschrieben. Bei einem Mangel kann das die Hauptuntersuchung beeinträchtigen. Wer Vorsorge tragen möchte, überprüft, ob sich die Schweinwerfer reibungslos hoch- und runterfahren lassen. Auch das Fernlicht, Nebelscheinleuchten, alle Leuchten im Armaturenbrett und Fensterheber sind in diesem Zuge gleich mit zu kontrollieren.

Ist dieser Punkt geklärt, geht es mit weiteren Bestandteilen weiter: Sind scharfe Kanten am Fahrzeug vorhanden? Fehlen wichtige Bestandteile wie Stoßfänger, Kühlergrill oder Scheibenwischer? Ist die Windschutzscheibe intakt oder weist sie Sprünge und/oder Risse durch Steinschläge auf? Tatsächlich handelt es sich bei diesen Anforderungen nicht um Willkür seitens des TÜVs. Alle Bestandteile eines Autos müssen einwandfrei funktionieren, um eine sichere Fahrt gewährleisten zu können.

Rostschäden – ein Mangel, den es direkt auszugleichen gilt

Auch Rost ist nicht zu unterschätzen. Selbst wenn ein Fahrzeugteil zum Zeitpunkt der TÜV-Prüfung noch nicht durchgerostet ist, kann dies im Laufe der nächsten Monate durchaus passieren. Ist der Rost fortgeschritten, verweigert der TÜV häufig eine Plakette. Daher sind sämtliche Autoteile und vor allem der Unterboden bestmöglich rostfrei zu halten. Eine Werkstatt kann in diesem Zusammenhang wertvolle Dienste leisten und Beratung anbieten.

Reifen regelmäßig durchchecken lassen

Sehen die Reifen noch gut aus und ist das Profil auch noch zufriedenstellend? Wenn die Reifen optisch einen soliden Eindruck machen, ist das gut. Doch falsche Montage, Fremdkörper wie Nägel oder einseitig abgefahrene Reifen sorgen für Missmut beim TÜV. Deshalb ist das Überprüfen der Reifen in regelmäßigen Abständen sehr sinnvoll. Denn selbst kleine Risse können bereits dafür sorgen, dass das Fahrzeug die HU nicht besteht.

Tipp: Für Neuwagen gilt ab 2014 eine Reifendruckkontrollsystempflicht. In jeder Felge ist ein Sensor verbaut, den man nicht direkt sieht. Doch der TÜV bedient sich Hilfsmitteln, die feststellen können, ob die Sensoren vorhanden und tatsächlich intakt sind.

Darum sollte man den TÜV-Termin am besten nicht verstreichen lassen

Doch nicht nur Leuchten, Rost und Reifen können einem Autobesitzer das Leben schwer machen. Undichte Leitungen, ein röhrender Auspuff und fehlende Bremskraft sind zumeist dafür verantwortlich, dass ein Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen wird. Es ist somit wichtig, das Auto nicht nur kurz vor dem TÜV fit zu machen, sondern regelmäßige Inspektionen vorzunehmen. So lassen sich Mängel zeitnah erkennen und direkt beheben.

Hinweis: Wenn man den TÜV Termin verpasst, sollte man schnellstmöglich einen neuen Termin vereinbaren. Der TÜV stellt zwar kein Bußgeld aus und meldet auch den verpassten Termin nicht den Behörden. Fällt das Fehlen einer aktuellen Plakette allerdings während einer Verkehrskontrolle auf, so kann es ziemlich teuer werden. Bußgelder in Höhe von bis zu 75 Euro und Punkte in Flensburg sind keine Seltenheit. Daher ist der Besuch beim TÜV durchaus ernst zu nehmen, damit eine sichere Fahrt zu jeder Zeit möglich ist.