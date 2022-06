Den Traum vom eigenen Haus in Magdeburg realisieren!

Die meisten Menschen träumen früher oder später von einem Eigenheim. Doch die Umsetzung dieses Traumes erfordert nicht nur ein bestimmtes Budget, sondern auch ausreichend Zeit und Arbeit, die investiert wird. Der Aufwand muss jedoch nicht zwingend ins Unermessliche steigen, sondern kann auch einfacher umgesetzt werden. In diesem Beitrag haben wir deshalb einige Tipps zusammengefasst, wie der Traum vom Eigenheim in Magdeburg umgesetzt werden kann.

Die Verantwortung in die Hände von Profis legen!

Ein eigenes Haus zu finden, kann auch ohne Immobilienmakler geschehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein passendes Objekt innerhalb kurzer Zeit und zum möglichen Budget gefunden wird, ist jedoch sehr gering. Um sich den aufkommenden Frust und die entstehende Verzweiflung beim Hauskauf von vornherein zu vermeiden, ist es empfehlenswert, sich an Experten zu wenden. Diese kennen die aktuellen Preise und können zahlreiche Informationen zu den vorhandenen Immobilien abrufen. Dadurch wird sichergestellt, dass eine Immobilie zu einem fairen Preis gekauft wird und es sich nicht um eine Abzocke handelt.

Auf der anderen Seite ist es auch sinnvoll sich an einen Makler zu wenden, wenn man eine Immobilie verkaufen will und sich von dem Geld einen anderen Wunsch erfüllen will. Möglicherweise soll es danach ein größeres Haus für die Zeit mit der Familie oder ein Haus in einer ländlicheren Gegend für den Ruhestand sein? Auch beim Verkauf einer Immobilie gibt es viele Punkte zu berücksichtigen, damit man den bestmöglichen Gewinn erzielt. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte man sich in diesem Fall an CT Immobilienmakler Magdeburg® wenden. Die Immobilienmakler sind ein Team aus vielen Experten, die gemeinsam dazu beitragen, dass jede Immobilie zum bestmöglichen Preis verkauft wird und sich schnell ein Käufer findet. Durch den Kontakt vor Ort ist immer ein Ansprechpartner erreichbar und der Verkauf der eigenen Immobilie wird zum Kinderspiel.

Warum lieber ein Haus kaufen, statt selbst zu bauen?

Viele Menschen träumen davon sich ein eigenes Haus zu bauen, doch warum dies nicht immer zu empfehlen ist, verraten wir Ihnen in diesem Abschnitt. Bei dem Bau eines eigenen Hauses können alle Vorstellungen eingebracht werden. Zumindest in der Theorie. Oftmals ist es in der Praxis so, dass Sonderwünsche schnell das Budget übersteigen oder die Umsetzung durch die beauftragten Handwerker nicht entsprechend den Erwartungen ausgeführt wird. Dann ist die anschließende Enttäuschung umso größer und es kommt schnell zu Streitigkeiten.

Ein weiterer Aspekt, der die Kosten für den Hausbau oft sehr teuer werden lässt, sind die Bauzinsen, welche weiter steigen sollen. Dadurch wird das Budget für den Bau eines eigenen Hauses schnell in die Höhe schnellen und durch unerwartete Ereignisse kann dieses Budget auch noch weiter ausgereizt werden. Bei dem Bau sollte immer mit einem ausreichenden Puffer an Budget kalkuliert werden, dass unvorhergesehene Vorkommnisse gestemmt werden können. Durch steigende Rohstoffpreise, Lieferschwierigkeiten und einen Mangel an professionellen Handwerkern wird der Hausbau zusätzlich zur Last. Dementsprechend sind sowohl die Planungs-, als auch die Bauphase des Hauses mit viel Stress und Zeitaufwand verbunden. Dies kann vermieden werden, wenn statt einem Neubau der Kauf eines älteren Hauses in Betracht gezogen wird. Die meisten Häuser können mit etwas Renovierungsarbeiten schnell in Schuss gebracht werden und sind noch dazu schonend für das eigene Budget.