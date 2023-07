Seit Dezember 2021 baut die Havag im Böllberger Weg und am Südstadtring. Die Arbeiten gehen jetzt in eine entscheidende Phase.

Halle (Saale)/MZ - An der Haltestelle Wiener Straße im Böllberger Weg grüßen sich Straßenbahnfahrer in den entgegenkommenden Trams wie Trucker auf der Straße. Noch geht es in einem großen Abschnitt des Böllis für die Züge der Linie 1 nur einspurig voran. Und so muss eine Straßenbahn immer auf die andere warten. Die Betonung liegt auf noch. Ab Donnerstag fährt bis zum 23. Juli zunächst keine Tram mehr durch den südlichen Teil des Böllberger Wegs. Dann werden Gleise und Oberleitungen umgebaut und neu eingezogen. Ab 24. Juli rollen die Bahnen dann wieder durchgängig zweigleisig.