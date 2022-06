Während Corporate Social Responsibility ein Begriff ist, den rund ums moralisch-ethische Handeln von Unternehmen viele schon einmal gehört haben, dürfte Corporate Digital Responsibility vielseits noch unbekannt sein. Er bezeichnet die Verantwortung von Unternehmen im Digitalen und wird, naheliegender Weise, mit einer zunehmend digitalen Gesellschaft immer wichtiger.

Was bedeutet Corporate Digital Responsibility?

Genau wie jeder Mensch im Privaten eine Verantwortung gegenüber seinem eigenen Handeln und Tun hinsichtlich eines harmonischen Miteinanders oder dem Schutz der Umwelt hat, haben auch Unternehmungen eine solche Verantwortung. Der Begriff „Corporate Digital Responsibility“ (CDR), der erst seit etwa 2016 verwendet wird, definiert in diesem Zusammenhang einen besonderen Bereich für Unternehmen: die Unternehmensverantwortung in der digitalen Gesellschaft.

Es handelt sich dabei nicht etwa um gesetzlich verankerte Regelungen und Vorschriften. Vielmehr meint der Begriff die „freiwillige Selbstverpflichtung zum nachhaltigen Wirtschaften von Unternehmen, das die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen durch die Digitalisierung mitberücksichtigt.“

Diese Selbstverpflichtung wiederum schließt zwar die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen und Standards – etwa für den Umgang mit sensiblen Kundendaten – mit ein. Sie geht aber weit darüber hinaus.

So stellen Unternehmen, die „Digitalverantwortung“ übernehmen, umfassendere ethische Überlegungen an und legen die grundlegenden Werte, nach denen sie arbeiten, entsprechend fest. Dabei geht es schließlich darum, einerseits digitale Nachhaltigkeit zu beachten – also etwa jene von Daten und Algorithmen. Andererseits sollten selbstverständlich genauso sozialen, ökonomischen und ökologischen Wirkungen digitalen Unternehmenshandelns in der Welt berücksichtigt werden.

Wie Unternehmen heute grundsätzlich Verantwortung übernehmen

Das Thema des Verantwortungsbewusstseins von Unternehmen ist gleichermaßen komplex und wichtig. Denn Unternehmen, die sich mit ihrer Verantwortung nicht auseinandersetzen, verbauen sich selbst Zukunftschancen. Schließlich wird immer mehr Menschen bewusst, dass nicht nur die Politik, sondern auch die Wirtschaft über die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft entscheidend mitbestimmt.

In den letzten Jahren war zu beobachten, dass das Vertrauen vieler Konsument:innen in die Wirtschaft immer stärker sinkt. Unternehmen, die bewusst und freiwillig gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, tragen dadurch nicht nur etwa zum Schutz der Umwelt, fairen Arbeitsbedingungen und vielem mehr bei. Sie stärken vielmehr auch ihr Image, indem sie sich als progressiv und nicht rein profitorientiert am Markt positionieren und mitunter von ihrer Konkurrenz abheben.

Unternehmen übernehmen in diesem Sinne heute schon auf ganz verschiedenen Ebenen Verantwortung. Befragt man Entscheider in Unternehmen zum Begriff „gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen“, sind die häufigsten Assoziationen in nach vermeintlicher Wichtigkeit absteigender Reihenfolge folgende:

Verantwortung für die Mitarbeiter

Arbeitsplätze sichern

gesamtgesellschaftliche Verantwortung

Innovationsbereitschaft, Antrieb der Wirtschaft

Engagement für die Region

Verantwortung für die Umwelt

Engagement für Kultur, Wissenschaft und Sport

ethisch-moralische Werte zeigen

Verantwortung gegenüber Kunden und Lieferanten

Unternehmen übernehmen bereits heute Verantwortung, indem sie sich etwa ihres ökologischen Fußabdruckes bewusst sind und versuchen, diesen etwa mit Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu verringern. Foto: Adobe Stock © ZIHE

Welche Maßnahmen ergriffen werden, um in diesen und weiteren Bereichen gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und entsprechend zu handeln, kann von Unternehmen zu Unternehmen anders aussehen. Gerade was den Umwelt- und Klimaschutz betrifft, lässt sich aber etwa beobachten, dass in den letzten Jahren immer mehr Unternehmen an ihren Standards gearbeitet haben und ähnliche Praktiken verfolgen.

So werden auch von großen europäischen Unternehmen immer häufiger Maßnahmen getroffen, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien durch Solarpanels auf dem Dach der Firmengebäude ist nur eines vieler Beispiele, das sich immer häufiger beobachten lässt.

Zudem wird mit Ressourcen verantwortungsvoll umgegangen, indem etwa potenziell umwelt- oder gesundheitsgefährdende Stoffe in Waren oder Verpackungen gar nicht erst genutzt werden. Auch auf gesetzliche Höchstgrenzen achtet man verstärkt und sorgt sogar oftmals dafür, dass diese sichtlich unterschritten werden.

Darüber hinaus herrscht in verantwortungsvoll agierenden Unternehmen eine starke Transparenz und Informationsbereitschaft gegenüber den Kunden – etwa in Bezug auf die verwendeten Inhaltsstoffe.

Neue Verantwortungsbereiche durch die Digitalisierung

Digitale Produkte und Dienstleistungen sind inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Seien es Fitness-Tracker, KI-Assistent:innen, die per Sprachbefehl Nachrichten an Kolleg:innen oder Freund:innen verschicken oder auch Lösungen fürs Smart Home, die das Wohnen komfortabler gestalten – die Menschen haben sich an das Leben mit Digitalem gewöhnt.

Mehr noch, das Digitale ist sowohl aus dem Privatleben als auch aus dem Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken. Denn es ermöglicht in beiden Bereichen ein Maß an Komfort und Personalisierung, das vorher unvorstellbar war.

Doch mit dem Einzug des Digitalen in unser alltägliches Leben nehmen auch die Bedenken vieler Menschen hinsichtlich der dauerhaften Auswirkungen auf die Gesellschaft zu. Immer mehr Fragen treten auf, wie etwa:

Nehmen Roboter menschlichen Arbeitskräften langsam die Jobs weg?

Verlieren die jungen Generationen nach und nach den Bezug zur Realität, weil sie sich zu sehr im Digitalen oder gar in einer virtuellen Realität aufhalten?

Können Technologien wie die Blockchain dazu führen, dass globale Finanzströme sich nicht mehr kontrollieren lassen?

Kann die künstliche Intelligenz sich irgendwann gegen die Menschen richten und gar eine Art Krieg gegen die Menschheit starten?

Diese und ähnliche Fragen machen deutlich, dass durch die Digitalisierung neue Verantwortungsbereiche entstehen, mit denen Unternehmen sich auseinandersetzen müssen. Denn die Digitalisierung bringt zweifellos umfassende ethische Herausforderungen mit sich, für die es noch keine Patentlösungen gibt.

Schließlich ist die digitale Welt für uns alle noch eine vergleichsweise junge Welt. Langzeitauswirkungen bestimmter Technologien und Entwicklungen konnten daher noch nicht wirklich beobachtet werden.

Was ist die Blockchain? Gefährdet sie die Gesellschaft oder hilft sie ihr? Fragen, die sich nicht nur Menschen stellen, die im „digitalen Abseits“ stehen Foto: Adobe Stock © denisismagilov

Doch es gibt nicht nur keine Patentlösungen für diese Herausforderungen, es ist auch nicht möglich, dass die Gesetzgebung einen konkreten Lösungsrahmen schafft. Denn sie ist, im Vergleich zum Fortschritt des Digitalen, schlichtweg zu langsam.

Zudem würden zu strikte gesetzliche Regelungen die Freiräume mitunter zu stark einschränken, die für Innovationen im Bereich des Digitalen nötig sind. Im internationalen Vergleich würden Länder dadurch mit großer Wahrscheinlichkeit stark abfallen – denn Innovationen bringen eine Gesellschaft nun auch einmal wirtschaftlich voran.

Nicolai Andersen, Leiter des Geschäftsbereichs Consulting im Unternehmen Deloitte Deutschland sowie auf europäischer Ebene im Verbund Deloitte DCE, erklärt mit Verweis auf die Human Capital Trendstudie 2019:

„Die Bürger erwarten von den Unternehmen, das zunehmende Führungsvakuum in der Gesellschaft zu füllen. Sie trauen der Wirtschaft mehr als der Politik zu, die Chancen des technologischen Wandels zu ergreifen und die Welt gleichberechtigter zu gestalten. Für Unternehmen bedeutet das, dass sie das Konzept unternehmerischer Verantwortung überdenken müssen.“

Der Ansatz der Corporate Social Responsibility treffe heute auf eine digitale Welt, so Andersen, da datenbasierte Geschäftsmodelle grundlegende Fragen der Verbraucherrechte, der Privatsphäre und der informationellen Selbstbestimmung aufwerfen:

„Corporate Digital Responsibility (CDR) ergänzt die unternehmerische Verantwortung und denkt sie teilweise neu. Beispielsweise müssen Unternehmen die gesellschaftlichen Auswirkungen der digitalen Produkte und Dienstleistungen bereits in ihrer Entwicklung mitbedenken und sicherstellen, dass sie mit unseren Wertmaßstäben kompatibel sind.

Unternehmen tragen somit gleichzeitig Sorge dafür, dass die Gesellschaft am technologischen Fortschritt teilhat und sich einbringen kann. Wir müssen die technische Entwicklung gemeinsam hinterfragen und gegebenenfalls auch Grenzen setzen. […] Das schafft Vertrauen, damit sich innovative technologische Anwendungen erfolgreich durchsetzen und unser Leben bereichern.“

Aktuell wichtige Handlungsfelder der CDR

Digitaltechnologie als Chance…

Digitale Technologien können dazu beitragen, globale Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dieser Umstand stellt natürlich eine immense Geschäftschance dar. „2030 Vision“ ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, Regierungen, Organisationen und Expert:innen.

Sie setzen sich dafür ein, die Auswirkungen der digitalen Technologie auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu maximieren, und haben einen umfassenden Report zur „vierten industriellen Revolution“ erstellt. In diesem Report wurde festgestellt, dass mittels Digitaltechnologie im Jahr 2030 ganze 12 Billionen US-Dollar Umsätze und Kosteneinsparungen erzielt werden könnten.

Diese Kosteneinsparungen lassen sich durch unterschiedliche Innovationen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen erzielen:

So hilft etwa „Smarte Mobilität“ mittels autonomer Fahrzeuge dabei, sprit- oder stromsparender zu fahren und gleichzeitig mitunter Unfälle zu vermeiden.

In der Landwirtschaft helfen bereits heute Wettersensoren dabei, Klimaresilienz zu fördern – sozial-ökologische Systeme werden dadurch widerstandfähiger gegenüber den Folgen des Klimawandels.

Durch die personalisierte Medizin, die beispielsweise mit Hilfe von Gesundheitstracking durch Wearables funktioniert, können Patient:innen über die funktionale Krankheitsdiagnose hinaus individuell behandelt werden.

Digitale Technologien können etwa enormen ökologischen Nutzen haben – in diesem Falle als smarter Wettersensor. Foto: Adobe Stock © lukaspuchrik

…und als Sorgenkind

Obwohl alle diese Aussichten sehr vielversprechend klingen, ist nicht zu vergessen, dass die digitalen Technologien und die grundsätzliche Entwicklung im Bereich Digitalisierung bereits heute brisante Handlungsfelder entstehen lassen. Einige „Begleiterscheinungen“ der Digitaltechnologie stehen globalen Zielen sowie grundlegenden Verfassungswerten entgegen.

Eine auf Humanität, Verantwortung und Solidarität gestützte Gesellschaft und Gemeinschaft muss versuchen, diese Risiken auszumerzen. Nur dadurch ist der Schutz jedes Einzelnen sowie der von Gesellschaften künftig gewährleistet.

Dafür wiederum müssen vor allem auch Entscheider:innen in Unternehmen und Politiker:innen Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig liegt es in bestimmten Bereichen aber genauso an jedem Einzelnen, das eigene Handeln und Tun im Digitalen stets zu reflektieren und zu hinterfragen.

Besonders aktuelle Herausforderungen rund um die Digitalisierung sind zum Beispiel folgende:

· Diverse Dinge des Alltags funktionieren heute (nur noch) digital. Um sie richtig erledigen zu können, sind zumindest grundlegende digitale Kompetenzen notwendig. Diese allerdings sind nicht immer gegeben. Gerade bei älteren Menschen besteht eine große Lücke. Eine Befragung von rund 22.000 Haushalten für den „Digitalindex 2019“ der Initiative D21 hat ergeben, dass beinahe jeder fünfte Haushalt zu den „Digital Abseitsstehenden“ zählt.

Doch auch jüngere Menschen haben teilweise Probleme mit der Digitalisierung. Rund 40 Prozent der geringer gebildeten Beschäftigten neue Technologien, die mitunter zu lebenslangem Lernen führen, als Belastung.

· Etliche Unternehmen nutzen Daten von Kund:innen in unethischer Weise – oder die Gewinnung der Daten wiederum erfolgt unethisch. Neben Missbrauch von Daten zu offensichtlich kriminellen Zwecken, gibt es auch unprominentere Fälle, die nicht vergessen werden sollten. Selbst mit Forschungsdaten wird unethisch umgegangen. So lässt sich mittels Gendatenbanken und moderner Technologie heute etwa die „bio-geografische Abstammung“, also die mögliche geografische Herkunft der Vorfahren einer Person bestimmt werden. Obwohl dies in Deutschland zwar verboten ist, wird das Verfahren dennoch angewandt.

· Die Digitaltechnik hinterlässt einen immensen ökologischen Fußabdruck. Gerade die Herstellung vieler Geräte verbraucht eine enorme Menge CO2. Noch lässt sich dieser nicht genau berechnen. Grundsätzlich steht aber fest, dass es ihn deutlich zu reduzieren gilt.

· Immer mehr Menschen sind heute mit dem Smartphone online. Dabei wird vor allem viel Zeit in den sozialen Medien verbracht. In Deutschland nutzten die Menschen 2021 durchschnittlich 89 Minuten am Tag soziale Medien. Das ist vergleichsweise wenig, schaut man sich etwa den Listenführer Nigeria an, wo es ganze 247 Minuten sind. Dennoch sind die globalen Zahlen ernst zu nehmen. Denn auf viele Menschen üben soziale Medien Druck aus. Darunter kann das individuelle Wohlbefinden, aber auch das einer Gemeinschaft leiden. Die Gefahr einer Art „Kollaps der Realität“ durch die sozialen Medien könnte letztlich sogar bestehen.

Der Umgang mit den Sozialen Medien ist schon heute nicht unkritisch. Es gibt also Entwicklungen im Umgang mit Digitaltechnologie, für die jemand Verantwortung trägt und tragen muss. Foto: Adobe Stock © escapejaja

Die KI: Das Paradebeispiel schlechthin

Von allen Handlungsfeldern der CDR bleibt die Künstliche Intelligenz, die KI, vermutlich das Paradebeispiel. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie grundsätzlich eines der bestimmenden Themen unserer Zeit darstellt.

Denken Menschen an Künstliche Intelligenzen, reichen die Assoziationen von vollautomatischen Pflegerobotern, die Menschen enormem Nutzen im Alltag erweisen können bis hin zu Schreckensszenarien, in denen Maschinen die Menschen unterjochen. In den öffentlichen Debatten dreht sich im Grunde wiederum immer nur alles um den Wegfall von Arbeitsplätzen durch die KI.

Wichtig ist, dass Menschen verstehen, dass die KI kein Superhirn ist, dass das menschliche Hirn aushebelt. Vielmehr greifen Künstliche Intelligenzen auch heute noch auf Algorithmen zurück, die Menschen vor vielen Jahrzehnten entwickelt haben. Allein durch steigende Rechenleistung und immer schneller wachsende Datenmengen, können KI heute erstaunliche Fortschritte erzielen. Sie sind dabei aber nie „gleich intelligent“ wie ein Mensch.

Denn computerbasierte Intelligenzen beschränken sich auf rein rationales Kalkül – dem die bereits genannten Erfahrungen durch Daten zugrunde liegen. Menschen hören hingegen zudem auf das altbekannte Bauchgefühl, haben Kreativität, zeigen Neugier und sind bereit, hin und wieder gewisse Risiken einzugehen. Die KI ist daher mehr als kognitives Werkzeug zu verstehen, das Menschen unterstützt. Es kann sie allerdings niemals ersetzen.

Hinsichtlich der CDR wird die Debatte um die KI etwa an dem Punkt besonders spannend, wo Maschinen zu Hilfe geholt werden, um Menschen bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Algorithmen sind, wie bereits erwähnt, in der Lage, Daten schnell und effektiv zu analysieren. Auf Grundlage und unter Berücksichtigung der Ergebnisse wiederum können Menschen im Anschluss an solche Analysen aktiv entscheiden.

Künstliche Intelligenzen – Zwischen Chance und Gefahr für Mensch und Welt? Foto: Adobe Stock © M.Dörr & M.Frommherz

So werden beispielsweise beim Online-Shopping heute schon häufig Versuche von Unternehmen angestellt, mithilfe algorithmischer Systeme, das Kaufverhalten der Konsument:innen zu analysieren. zu Auf Grundlage dieser Analysen können dann Produkte vorgeschlagen werden, die den Konsument:innen – stets individualisiert – künftig auch gefallen könnten. Man kann das als clever betrachten oder als manipulativ – mitunter gar als beides. Legal sind solche Verfahren auf jeden Fall.

Mag dieses Beispiel noch recht harmlos klingen, werden Künstliche Intelligenzen in naher Zukunft Menschen vielleicht nicht nur beratend zur Seite stehen. Vielmehr überlässt man ihnen eventuell in manchen Belangen sogar die völlige Entscheidungsgewalt.

Es gilt, schon vor diesem Punkt Verantwortung zu übernehmen und sich zu überlegen: Will man das als Gesellschaft wirklich? Wenn ja – wo muss man genau auf Grenzen und Einschränkungen achten? Wo dürfen KI eingreifen und wo unter keinen Umständen? Diese und viele weitere Fragen gilt es als Teil der CDR rund um das Thema Künstliche Intelligenzen permanent in einem Diskurs zu erörtern.

Deutschland und der Stand rund um CDR

Man kann feststellen, dass das Interesse von Politik und Wirtschaft am Thema Corporate Digital Responsibility in Deutschland deutlich wächst. Das zeigt sich durch unterschiedliche, positive Entwicklungen.

Die „Charta digitale Vernetzung“ etwa, ein „Kodex für die verantwortungsvolle Gestaltung der digitalen Gesellschaft“ bietet deutschen Unternehmen eine Plattform für eine freiwillige Selbstverpflichtung. Bereits am 21. Oktober 2014 wurde sie auf dem Nationalen IT-Gipfel in Hamburg von den Initiatoren und Erstunterzeichnern der Arbeitsgruppe „Vernetzte Anwendungen und Plattformen für die digitale Gesellschaft“ unterschrieben und anschließend an die damalige Bundeskanzlerin, Angela Merkel, übergeben.

Erwähnenswert ist zudem „nachhaltig.digital“ – eine „Kompetenzplattform für Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand“, die Unternehmen dabei unterstützt, „die Digitalisierung als Instrument für Nachhaltiges Wirtschaften zu nutzen.“

Mit Hilfe der Plattform soll rund um Corporate Digital Responsibility unternehmenspraktisch und branchenübergreifend ein Kompetenzaufbau stattfinden. Die seit 2018 bestehende Plattform versteht sich als „Projekt- und Kommunikationsbüro“ und plant eigene Veranstaltungen und informiert über aktuelle Termine zum Thema.

Immer mehr – auch teils recht junge Menschen – rufen Initiativen ins Leben, die sich gezielt mit CDR in Deutschland beschäftigen. Foto: Adobe Stock © Vasyl

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gründete ebenfalls im Jahr 2018 die „CDR-Initiative“. Bei dieser handelt es sich um eine Initiative bestehend aus etlichen Akteuren mit dem Ziel, Unternehmen und Politik und Wissenschaft zusammenzuführen. Gemeinsam sollen Handlungsempfehlungen erarbeitet werden, mit deren Hilfe ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Digitalisierung möglich wird.

2021 wurde von der DCR-Initiative ein Kodex veröffentlicht, „mit dem sich die Mitglieder unter anderem im Handlungsfeld ‚Inklusion‘ selbst verpflichten, Zugangsbarrieren zu ihren Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden zu senken.“

Weitere Initiativen und Kommunikationsplattformen zu CDR wurden im Laufe der vergangenen Jahre nach und nach gegründet oder ins Leben gerufen. Hervorzuheben wäre unter anderem das „Corporate Digital Responsibility Magazin“ der D21-Initiative. Ziel des Magazins war es von Anfang an „den Dialog und Diskurs über die Gestaltung der Corporate Digital Responsibility in Deutschland, Europa und weltweit zu begleiten.“

Auf der Website des Magazins heißt es weiter:

„Mit dem Online-Magazin möchte die Initiative D21, Deutschlands größtes gemeinnütziges Netzwerk für die digitale Gesellschaft, durch die laufende Berichterstattung einen Beitrag zu einer gesamt-gesellschaftlichen Meinungsbildung und zum Erfahrungs- und Wissenstransfer leisten. Unser Anspruch ist es, die vielfältige[n] Perspektiven aufzuzeigen und kuratiert darzustellen. Darüber hinaus möchten wir stets einen aktuellen Überblick geben, wie unterschiedliche Akteure der Digitalisierung aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft das Thema CDR aufgreifen und umsetzen.“

Ebenfalls erwähnenswert sind das „Kompetenzzentrum Wirtschaft und digitale Verantwortung“ des Landes NRW, das sich unter anderem die Frage stellt, welche neuen Risiken und Herausforderungen durch die Digitalisierung entstehen und wie sie adressiert werden können.

Ähnliches macht die Themenplattform des „Zentrums Digitalisierung.Bayern“. Sie unterstützt die Digitale Transformation in der bayerischen Wirtschaft und sorgt für die erfolgreiche Anwendung digitaler Technologien. Dabei geht es ganz entscheidend eben auch um die CDR und wie sie sich von der Theorie in die Praxis überführen lässt.