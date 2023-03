So geht die neue behagliche Privatsphäre

Statt Partys, stundenlanges Surfen auf Facebook und Co. oder Dauer-Ablenkung durch Reisen bevorzugen sie immer öfter die wohlige Atmosphäre zu Hause. Cocooning ist mehr als ein Trend, denn er steht für achtsames Leben.

Wie funktioniert die moderne Art des Höhlenbaus?

„To cocoon“ – das Verpuppen, der Rückzug in das Privatleben, wird für viele immer wichtiger. Der wachsende Konsum sozialer Medien lässt immer öfter einen unschönen Beigeschmack zurück: Wir fühlen uns bei all dem rasanten Austausch, der Dauerbeschallung aus Nachrichten und Co. und den fortwährenden Vergleichen mit Profilen auf Instagram, Facebook oder TikTok unter Druck.

Der Kopf scheint gar nicht mehr zur Ruhe zu kommen und das Leben zieht zusätzlich mit Arbeitsstress gespickt an uns vorbei. Dieser digitale Marathonlauf führte dazu, dass der Rückzug ins Privatleben und der wachsende Verzicht auf sozialen Medienkonsum immer beliebter werden.

Ist jeder Wohnraum zum trendigen Einigeln geeignet?

Um sich zu Hause wohl zu fühlen und Zeit mit sich selbst oder seinem engsten Umfeld zu verbringen, braucht man meist gar nicht viel. Gemütliche Sitzgelegenheiten, kuschelige Decken und Kissen und hochqualitative Designer Esstische sorgen dafür, dass sich das Leben in Lagerfeuer-Manier einfach in den eigenen vier Wänden abspielt.

Ein großzügiger Esstisch bietet beispielsweise ausreichend Platz, um sich mit Freunden auszutauschen; ihnen dabei in die Augen zu schauen. Genau diese persönliche Note fehlt beim rasanten Digital-Konsum häufig und ermüdet den Geist. Statt Filter über dem Gesicht gibt es die pure Realität und die schöne Erkenntnis, dass leuchtende Augen und ein reales Lächeln so viel mehr bewirken können als Tippen und Swipen.

So positiv wirkt sich Cocooning auf unseren Geist aus

Mehr als 60 Prozent aller Bundesbürger würden regelmäßig gestresst. Neben dem Arbeitsalltag setzt Ihnen auch der Druck durch soziale Medien zu. Dieser Stress hat häufig unschöne Auswirkungen auf Körper und Geist. Kopfschmerzen, Nackenverspannungen, Unwohlsein oder Lustlosigkeit können durch Stress bedingt werden.

Um dem Druck zu entfliehen, raten Experten zu einer kleinen Auszeit. Wer sich einmal nicht mit anderen vergleicht oder benötigt sieht, im ständigen Austausch gehen zu müssen, verschafft sich eine kleine mentale Verschnaufpause. Cocooning ist dafür ideal, denn beim Rückzug gibt es endlich Gelegenheit, sich auf die eigenen Bedürfnisse und Probleme zu konzentrieren.

Anfangs fällt es häufig schwer, sich mit der Ruhe und sich selbst auseinanderzusetzen. Schnell machen sich Unwohlsein und die Hektik etwas zu vergessen breit. Das Phänomen „Fear of missing out“ ist ebenfalls weit verbreitet. Wir haben in einer vermeintlichen Auszeit/ Ruhephase Angst, etwas zu verpassen und verspüren den Druck, zum Smartphone greifen zu müssen.

Doch dieses Gedankenkarussell ist gefährlich, da es scheinbar nie zu stoppen ist. Abhilfe bietet der Fokus auf die eigene Auszeit, am besten ohne Smartphone und TV. Stattdessen hilft es, ein Buch zu lesen oder einfach im Blick bei einer Tasse Tee durch das Fenster schweifen zu lassen. Zunächst ist es vielleicht ungewohnt, einmal gar keine Nebengeräusche in Form von Telefon klingeln oder eintrudelnde Nachrichten zu vernehmen. Doch die Ruhe wird schnell zur angenehmen Realität, die gern bleiben darf.

Tipp: Licht hilft beim Cocooning

Farben und Licht haben einen enormen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Es gibt einige Nuancen, die wohltuend und entspannen würden und andere, die genau das Gegenteil hervorrufen. Geld und Orange beispielsweise wirken beruhigend auf das Gemüt. Auch Türkis oder Grün versprühen einen angenehmen Charme. Rot hingegen wirkt oft bedrohlich und Schwarz und Grau symbolisieren eine düstere, melancholische Stimmung.

Um sich in den eigenen vier Wänden beim Cocooning wohl zu fühlen, sollte das Umfeld mit möglichst freundlichen und warmen Farben gestaltet sein. Das gilt übrigens auch für die Lichttemperatur. Warmweiß unterstützt die Entspannung, denn der Anteil rötlicher Lichtpigmente ist deutlich höher. Eine Leuchte mit ca. 2.700-3.300 Kelvin ist dem wohligen Kerzenschein äußerst ähnlich und sorgt deshalb für eine besonders behagliche Atmosphäre.