Auswanderer zieht es nach Tirol

Die kulturelle Eigenständigkeit der Tiroler zeugt von Selbstbewusstsein und innerer Stärke, die eine Strahlkraft nicht zuletzt auf deutsche und österreichische Auswanderer ausübt. Die lebhaften Volksfeste und Trachtenumzüge haben einen festen Platz im Kalender eines Tirolers, die dem Jahr seine Farbtupfer verleihen und nicht zuletzt als sinn- und gemeinschaftsstiftende Rituale das Lebensglück heben. Andere begeistern sich für die wunderschöne Natur im österreichischen Bundesland Tirol. Welche Höhepunkte können Auswanderer erwarten?

Wie es zur Tiroler Teilung kam

Wenn wir von Nordtirol sprechen, beziehen wir immer auch Osttirol mit ein rund um den Bezirk Lienz. Osttirol gehört wie Nordtirol zum Bundesland Tirol und damit zu Österreich, während Südtirol nach dem Ersten Weltkrieg im Vertrag von Saint Germain Italien zugesprochen wurde. Zwar gehörte Italien wie das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn dem Dreibund an, blieb aber nach der österreichischen Kriegserklärung an Serbien neutral und wechselte 1915 überraschend die Seiten.

Dies gab Italien die Gelegenheit, die Ziele des Irredentismus zu verfolgen, zu denen nicht zuletzt Ansprüche von Gebieten gehörten, die zur krisengeschüttelten k. u. k. Doppelmonarchie Österreich-Ungarn gehörten. Nach dem Frieden von 1918 war Österreich-Ungarn ebenso wie Russland und das Osmanische Reich vom Fall der Weltreiche betroffen. Das Vielvölkerreich zersplitterte in seine Einzelteile, dem einstigen Imperium blieb nur das deutschsprachige Kernland, und das ohne den Tiroler Süden, der in das Königreich Italien eingegliedert wurde. Mit diesem Schritt wurde die Teilung Tirols vollzogen.

Sportparadies Tiroler Alpen

Die meisten Jobs in Tirol finden sich nicht zufällig in der Freizeit- und Tourismusbranche, denn das Bundesland Tirol ist wunderschön in die Alpen eingebettet und 40 Millionen Übernachtungen werden Jahr für Jahr registriert. Besonders die Regionen rund um die Ötztaler Alpen sind hochalpin und von Bergen geprägt, die weit über 3.500 Meter in den Himmel ragen. Der höchste Berg Tirols, die 3768 Meter hohe Wildspitze, befindet sich hier.

Die fantastischen Sportmöglichkeiten der Nordtiroler Alpen stehen natürlich nicht nur Touristen zur Verfügung. Bergsteigen, Skifahren, Radeln, Wandern und Schwimmen sind nur die gängigsten Sportmöglichkeiten. Bei diesen Aktivitäten ergibt sich die Chance, die vielen Adler von Tirol zu Gesicht zu bekommen, die im Bergpanorama erhaben ihre Kreise ziehen.

Zahlreiche Trendsportarten sind in den letzten Jahrzehnten dazugekommen. Heute ist Tirol ein Sportparadies, das auch Freunde des Kajakings, Raftings, Canyonings, Paragleitens und Trailrunnings in seinen Bann zieht. Golf kann in Tirol unter atemberaubender Kulisse ebenfalls gespielt werden und die Erlebnisbäder von Tirol haben einen exzellenten Ruf und sind ein Spaß für die ganze Familie.

Was lohnt sich besonders?

Der größte See Tirols ist der Achensee am Fuße mächtiger Berglandschaft, der in seiner fjordartigen Erscheinung und dem kristallklaren Wasser einen feinen Zauber auf die Menschen ausübt. Seinem schmückenden Beinamen als Tiroler Meer verdankt der See nicht nur seiner Größe, sondern auch den stets windigen Verhältnissen, die dem Gewässer den ungewöhnlichen Wellengang bescheren, sodass die Surferszene den Achensee längst in Beschlag genommen hat. Die Vielfalt an Attraktionen von Spaßbädern, Rodelbahnen, Freizeitparks und Hochseilgärten sorgt dafür, dass das Leben für Auswanderer in Tirol bis zur letzten Minute spannend bleibt.

Kunst und Kultur in Tirol

Wer mehr über die massiven Berge Tirols und den Lebensraum Alpen erfahren möchte, dem empfiehlt sich der Gang ins Alpinarium Galtür, denn das Museum hat sich diesen Themen gewidmet. Der Alpenzoo Innsbruck befasst sich speziell mit der alpinen Fauna und in ihm können rund 150 alpine Tierarten und 2.000 Tiere besichtigt werden. Architektonische Highlights im Bundesland sind die Festung Kufstein, das Goldene Dachl in Innsbruck, Schloss Ambras, das mittelalterliche Schloss Bruck und Schloss Tratzberg mit einer Virtual-Reality-Zeitreise als besonderes Highlight.

In der Festung Kufstein befindet sich die größte Orgel der Welt und das berühmte Orgelspiel mit Beteiligung der 4948 Orgelpfeifen findet jeden Tag um 12 Uhr statt. Tirol wurde von den Römern besiedelt, die in den Dolomiten Marmor abbauten. Wer mehr über diese Epoche erfahren möchte, begibt sich in die alte Römerstadt Aguntum. Im Ausgrabungspark mit Museum finden Besucher Schätze wie Stadtmauer, Wehrturm, Atrium, Macellum, Forum, Therme und vieles mehr.