Brand in Pobles: Familie muss aus Wohnhaus flüchten

Bei einem Brand Montagnacht in Pobles standen zwei Pkw, ein Anhänger, ein Carport, ein Baum und mehrer Holzstapel in Flammen.

Bei einem Brand Montagnacht in Pobles standen zwei Pkw, ein Anhänger, ein Carport, ein Baum und mehrer Holzstapel in Flammen.

Pobles/MZ - In dem Lützener Ortsteil Pobles stand in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Carport neben einem Wohnhaus in Flammen. Personen wurden nicht verletzt, aber der garagenähnliche Nebengelass brannte zusammen mit zwei Pkw, einem Anhänger, einem Baum und mehreren Holzstapeln vollständig aus.

Anwohner aus Pobles haben kurz nach 1 Uhr bei der Lützener Feuerwehr wegen eines Gebäudebrandes Alarm geschlagen. „Als wir gegen 1.20 Uhr vor Ort waren, stand der Anbau schon komplett in Flammen“, sagt Lützens Stadtwehrleiter, Florian Krell, auf MZ-Nachfrage. Durch zügiges Eingreifen der Einsatzkräfte habe verhindert werden können, dass der Brand auf das Wohnhaus übergreift.

Die fünfköpfige Familie wurde durch das Feuer geweckt und konnte sich unverletzt ins Freie retten, teilte die Polizei mit. Ihr Haus sei weiterhin bewohnbar, auch wenn durch die Hitzeentwicklung ein Fenster zu Bruch gegen sei und Ruß Teile der Fassade beschädigt habe. Der Schaden belaufe sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Bei einem Brand Montagnacht in Pobles standen zwei Pkw, ein Anhänger, ein Carport, ein Baum und mehrer Holzstapel in Flammen. Foto: Tim Schubert

Welche Ursache der Brand hat, war zunächst noch unklar. Die Polizei hat dazu Ermittlungen aufgenommen und Kriminaltechniker seien am Montag in Pobles unterwegs gewesen, um den Tatort zu untersuchen, heißt es.

Der Löscheinsatz sei für die Lützener Feuerwehren indes problemlos verlaufen: „Wir hatten keine Schwierigkeiten. Es gab nichts Auffälliges, der Einsatz lief reibungslos ab“, sagt Krell.

Einsatzkräfte waren bis in die Morgenstunden beschäftigt. Foto: Tim Schubert

Das Löschwasser kam zum Teil aus dem Hydrantennetz und zum Teil aus den Löschfahrzeugen. Es sei überlegt worden, noch den Löschteich in Pobles anzuzapfen, was dann aber doch nicht nötig gewesen sei.

Insgesamt waren 37 Feuerwehrleute der Ortswehren von Grunautal, Sössen, Bothfeld und Lützen im Einsatz. Zur Absicherung waren außerdem ein Rettungswagen sowie Polizei vor Ort.