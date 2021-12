Blüten für eine bessere Lebensqualität

Die Hanfpflanze hat hierzulande einen schlechten Ruf, der mit einer berauschenden Wirkung begründet wird. Aber in den letzten Jahren tauchen immer mehr positive Studien und Fachbeiträge auf, die den Inhaltsstoffen der Pflanze viele positive Eigenschaften zuschreiben. Insbesondere treten hier immer wieder die sogenannten Cannabinoide in Erscheinung. Das Cannalidiol (CBD) überzeugt viele Menschen, da CBD nicht psychoaktiv wirkt und somit nicht rauschfördernd ist. Cannalidiol werden viele Eigenschaften zugesprochen und soll entkrampfend, angstmindernd, schmerzlindernd und entzündungshemmend auf den Anwender wirken.



CBD kann als Öl, in Tropfenform und Creme erworben werden, aber besonders die Blüten sind beliebt, da der CBD Gehalt in den Blüten deutlich höher konzentriert ist. Möchte man sich über CBD informieren und die große Produktauswahl studieren, so bietet sich ein Blick in das Internet an. Unter cbdnol.com findet der Anwender eine gute Übersicht über die hierzulande erhältlichen Artikel, die natürlich alle legal verkauft werden. Da viele Anwender auf die Wirkungsweise der CBD Blüten schwören, aber auch auf Blüten aus streng kontrolliertem Anbau achten, sollte man Anbieter mit einem solchen Produktportfolio bevorzugen.

Was kann man sich unter CBD Blüten vorstellen?

CBD Blüten werden aus den Knospen der Hanfpflanze gewonnen. Die Blüte können auf verschiedene Art und Weise konsumiert werden. Diese können geraucht oder verdampft werden. Mag man es gemütlicher, so ist es natürlich auch möglich, die Blüten als Tee zuzubereiten. Besonders die Blüten aus streng kontrolliertem Anbau gelten als besonders rein und werden unverarbeitet verkauft. Der Verkauf der CBD Produkte ist grundsätzlich erlaubt und legal, wenn das Produkt einen THC Gehalt von unter 0,2 % vorweist.

Wie wirken die CBD Blüten auf den Mensch?

Der Konsum von CBD Blüten ist ein Markt, welcher ständig wächst. Sichtet man Erfahrungsberichte von Anwendern, so wird man auf sehr positive Erlebnisse stoßen, die von einer positiven Wirkungsweise der Blüten berichten. In den Berichten werden viele positive Eigenschaften aufgeführt, welche die Lebensqualität erhöhen können. Den Blüten wird eine angstlösende Wirkung zugesprochen und auch Personen mit Schlafstörungen sind von der beruhigenden Wirkung positiv überrascht. Auch Schmerzpatienten sprechen von entzündungshemmenden Effekten, die gleichzeitig auch krampflösend sind.



In Bezug auf Nebenwirkungen ist die Einnahme von CBD Blüten eher als unbedenklich einzustufen. Besonders Menschen, die mit Nebenwirkungen von herkömmlichen Schlafmitteln zu kämpfen hatten, sind von den überschaubaren Nebenwirkungen überzeugt.

Wie gestaltet sich die Einnahme der CBD Blüten?

Möchte man CBD Blüten konsumieren, so ist die Einnahme sehr einfach zu handhaben. Die erworbenen Blüten der Hanfpflanze werden im ersten Schritt zerkleinert, um diese dann mit einer Pfeife oder einer speziellen CBD Zigarette zu inhalieren. Das Rauchen der CBD Blüten kann die Lunge belasten und aus diesem Grund konsumieren viele Anwender die Blüten auch durch einen Vaporizer. Bei dieser Einnahmeform werden die Blüten nur sanft erhitzt und die wertvollen Inhaltsstoffe somit nur schonend konsumiert.



Möchte man die CBD Blüten in einem Tee zubereiten, so häuft man die zerkleinerten Hanfblüten auf einem Teelöffel und gibt die Blüten in einen Topf mit 250 ml Wasser – das Wasser sollte dann 15 Minuten aufgekocht werden. Hierbei muss der Topf verschlossen bleiben, damit sich die gewünschten Inhaltsstoffe sich nicht in der Luft verflüchtigen.