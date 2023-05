Weissenfels/MZ - Der eine oder andere Passant wird sich gewundert haben. Da bildet sich doch am Samstagvormittag am seit Ewigkeiten leerstehenden ehemaligen Lichtspieltheater „Gloria“ eine Menschenschlange. Rund einhundert Neugierige wollen die Chance nutzen, die ihnen die Stadt am bundesweiten Tag der Städtebauförderung bietet. Sie wollen einen Blick in das Innere jenes Gebäudes werfen, das für viele Weißenfelser wie kaum ein zweites mit Erinnerungen und Legenden verbunden ist.

