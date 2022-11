Welche ist für Sie die beste Lösung?

Ob eine Reise, ein Motorrad oder Verschönerungen des Zuhauses: Viele Menschen möchten sich im Alter langersehnte Wünsche erfüllen oder ihre Kinder und Enkelkinder bei deren Lebensträumen unterstützen. Oft fehlen ihnen hierfür jedoch die finanziellen Mittel. Was also tun? Wer über ein Eigenheim verfügt, kann dieses nutzen, um sich größere Freiheit zu verschaffen – etwa mit einem Immobilien-Teilverkauf oder einem Best-Ager-Darlehen. Hier erhalten Sie einen Überblick, wie diese Finanzierungsformen funktionieren, für wen sie geeignet sind und was es zu beachten gilt.

Das Wichtigste in Kürze:

Kredite im Alter sind durch die Wohnimmobilienkreditrichtlinie häufig mit hohen Raten und verkürzten Laufzeiten verbunden

Ein Immobilien-Teilverkauf oder ein Best-Ager-Darlehen bieten sich als Alternativen an

Es empfiehlt sich, finanzielle Entscheidungen gut abzuwägen und sich ausführlich beraten zu lassen

Teilverkauf ist im direkten Vergleich häufig die bessere Option

So gehen Sie vor:

1. Eigene Situation, Ziele und Wünsche genau abwägen und vorhandene finanzielle Möglichkeiten prüfen

1. Eigene Situation, Ziele und Wünsche genau abwägen und vorhandene finanzielle Möglichkeiten prüfen

2. Kostenfreie Immobilienwertspanne und einen umfangreichen Teilkaufreport auf www.deutsche-teilkauf.de anfordern

3. Persönlichen Beratungstermin bei der Deutschen Teilkauf auf Basis des Teilkaufreports vereinbaren





Was ist die Wohnimmobilienkreditrichtlinie?

Im Jahr 2016 wurde die Wohnimmobilienkreditrichtlinie (WoKRi) eingeführt und hat die Vorschriften bei der Darlehensvergabe verschärft. Sie besagte, dass der Kreditnehmer ein Darlehen mit hoher Sicherheit zu Lebzeiten zurückzahlen können muss, damit das Darlehen gewährt werden darf. Die Folge war, dass Senioren kaum noch Immobiliendarlehen aufnehmen konnten.

Die WoKri wurde aufgrund anhaltender Kritik in einigen Punkten entschärft. So wurde eine Obergrenze für das Verhältnis von Darlehenshöhe und Immobilienwert definiert sowie ein Zeitraum vorgegeben, in dem ein Anteil der Immobilienfinanzierung zurückgezahlt sein muss. Die grundlegenden Herausforderungen für Kreditnehmer im Ruhestand, aber auch bereits im „Best Ager“-Alter, bleiben jedoch bestehen. Dies ist auch der Grund, warum Kredite trotz Immobilieneigentums nicht automatisch die beste Wahl für Menschen ab 55+ sind, anders als häufig angenommen. Hohe Ablehnungsquoten bei Antragsstellung oder aber, durch die statistische Lebenserwartung ermittelt, hohe Tilgungsraten durch mitunter stark verkürzte Laufzeiten sind keine Seltenheit. Die Folge ist eine hohe monatliche Belastung im Alter. Deshalb haben sich am Markt Alternativen wie Best-Ager-Darlehen und Teilverkaufsmodelle etabliert.

Was ist ein Best-Ager-Darlehen?

Das sogenannte Best-Ager-Darlehen ist ein Hypothekendarlehen speziell für Immobilieneigentümer ab 60 Jahren. Das Prinzip: Die selbst bewohnte Immobilie wird mit maximal 40 Prozent ihres Werts beliehen. Wer zum Beispiel ein Haus im Wert von 350.000 Euro sein Eigen nennt, kann ein Best-Ager-Darlehen in Höhe von bis zu 140.000 Euro aufnehmen und anschließend weiter in der Immobilie leben. Dabei gilt allerdings, dass die Immobilie frei von Hypotheken und Belastungen sein muss und nicht vermietet sein darf. Die Eigentümer müssen ihr Eigenheim also selbst bewohnen.

Gibt es beim Best-Ager-Darlehen eine Zinsbindung und wie sehen die Konditionen aus?

Bei dieser Finanzierung werden die Zinsen für 25 oder 30 Jahre festgeschrieben. Falls der Darlehensnehmer vorzeitig verstirbt, können auch die Erben die vereinbarte Festschreibung in Anspruch nehmen. Neben der monatlichen Rückzahlungsrate tragen Darlehensnehmer auch die anfallenden Gebühren des Notars und Grundbuchamts. Die Kosten für Instandhaltung und Sanierung sowie öffentliche Abgaben lasten weiterhin auf dem Darlehensnehmer.

Eine Besonderheit des Best-Ager-Darlehens: Es muss nicht zu Lebzeiten zurückgezahlt werden. Dafür ist die regelmäßige Bedienung des Darlehens umso wichtiger. Sollten die Darlehensraten einmal nicht so fließen wie vereinbart, stehen dem Darlehensgeber Maßnahmen bis hin zur Zwangsversteigerung offen. Zudem müssen beim Ableben des letzten beziehungsweise einzigen Darlehensnehmers dessen Erben das Darlehen begleichen. Zu beachten ist auch, dass es für die Beantragung des Darlehens in der Regel nur einen Versuch gibt. Wird der Antrag beim ersten Mal abgelehnt, gibt es keine zweite Chance.

Best-Ager-Darlehen zusammengefasst:

Die zu beleihende Immobilie muss frei von Hypotheken und Belastungen sein

Es darf nicht vermietet werden und zum Zeitpunkt der Antragstellung auch keine Vermietung stattfinden

Es gibt in der Regel nur einen Antragsversuch

Im Todesfall müssen die Erben das Darlehen tilgen

Und was ist der Teilverkauf?

Eine Alternative zum Best-Ager-Darlehen ist der Immobilien-Teilverkauf. Damit können Eigentümer einen Teil ihres Hauses oder ihrer Eigentumswohnung in Geld umwandeln und weiterhin in ihrem Zuhause und der gewohnten Umgebung wohnen bleiben. So erhalten Teilverkäufer Liquidität, um zum Beispiel auf Reisen zu gehen. Sie können das Kapital aber auch nutzen, um ihr Haus altersgerecht umzubauen oder Kinder und Enkel bei der Finanzierung eines Eigenheims zu unterstützen. Übrigens: Auch ganz oder teilweise vermietete Objekte können teilverkauft werden. Die Mieteinnahmen verbleiben in diesem Fall vollständig bei den Teilverkäufern (abzüglich des Nutzungsentgelts).

Welche Konditionen bietet der Teilverkauf?

Wir erklären die Konditionen am Beispiel des bekanntesten Anbieters, der Deutschen Teilkauf, die auch als exklusiver Teilverkaufs-Partner für ImmoScout24 tätig ist.

Bei der Deutschen Teilkauf liegt die Mindestauszahlungssumme für einen Immobilien-Teilverkauf bei 100.000 Euro. Der Verkaufsanteil darf bis zu 50 Prozent des gesamten Immobilienwerts betragen. Somit muss der Objektwert bei mindestens 200.000 Euro liegen. Ihr Eigentum darf bis zu 100 Prozent des gewünschten Auszahlungsbetrags an Lasten haben. Die Deutsche Teilkauf empfiehlt allerdings, auf eine gesunde Balance zu achten und die monatlichen Kosten zu kalkulieren.



Der große Vorteil: Teilverkäufer erhalten ein lebenslanges Wohn- und Nutzungsrecht. Das sogenannte Nießbrauchrecht wird für den gesamten Grundbesitz und im ersten Rang des Grundbuchs eingetragen. Damit ist es vor einer möglichen Insolvenz des Teilkäufers geschützt.

Die Deutsche Teilkauf ist nur stiller Miteigentümer an der Immobilie. Das bedeutet, dass sie zwar Anteile besitzt, sie aber nicht nutzt oder verändert. Teilverkäufer können das Haus oder die Eigentumswohnung weiter bewohnen, nutzen und bei Bedarf auch vermieten. Die daraus erzielten Mieteinnahmen stehen ihnen vollständig zu (abzüglich des Nutzungsentgelts). So bleiben Teilverkäufer flexibel und können selbst entscheiden, wie sie ihr Eigentum nutzen. Zudem profitieren sie anteilig von möglichen künftigen Wertsteigerungen der Immobilie. Die Deutsche Teilkauf erhält im Gegenzug ein monatliches Nutzungsentgelt.

Das Teilverkauf-Modell zusammengefasst:

Für Immobilieneigentümer bereits ab 55 Jahren interessante Alternative

Eigentum darf bis zu 100 Prozent des gewünschten Auszahlungsbetrags an Lasten haben; die Deutsche Teilkauf empfiehlt, auf eine gesunde Balance zu achten und die monatlichen Kosten zu kalkulieren

Die Immobilie bleibt durch Nießbrauch für den Teilverkäufer weiter uneingeschränkt nutzbar (Umbau, Sanierung, Vermietung und ähnliches ist möglich)

Auf die Höhe des Durchführungsentgelts, Sicherheitsgarantien und Zertifizierungen der Service- und Datenschutzqualität sollte geachtet werden

Die Deutsche Teilkauf verzichtet als einziger Anbieter auf ein Durchführungsentgelt und bietet eine lebenslange Sicherheitsgarantie, zudem wurde der Service und Datenschutz bereits mehrfach ausgezeichnet.

Welche anderen Modelle gibt es?

Neben dem Immobilien-Teilverkauf und dem Best-Ager-Darlehen gibt es weitere Möglichkeiten, um im Alter mehr Geld zur Verfügung zu haben und zugleich im eigenen Zuhause wohnen zu bleiben.

Hier ein kurzer Überblick über drei weitere Modelle:

Der Rückmietkauf



Wie es funktioniert: Eigentümer verkaufen ihre Immobilie vollständig und bleiben gegen Zahlung einer Miete darin wohnen.

Was dagegen spricht: Die Verkäufer profitieren nicht von der aktuell sehr wahrscheinlichen Wertsteigerung ihrer Immobilie.

Wie es funktioniert: Die Immobilie wird vollständig verkauft. Statt einer Einmalzahlung erhalten die Verkäufer eine monatliche Rente.

Was dagegen spricht: Auch in diesem Fall profitieren nur die neuen Eigentümer von möglichen künftigen Wertsteigerungen. Zudem sind die monatlichen Zahlungen zu gering, um sich größere Wünsche wie ein eigenes Wohnmobil zu erfüllen.

Wie es funktioniert: Die Immobilie wird nicht verkauft. Die Eigentümer erhalten statt einer Kaufsumme eine monatliche Darlehenszahlung. Das Eigenheim dient dabei als Sicherheit.

Was dagegen spricht: Nach dem Ableben wird das Objekt in der Regel verkauft, es kann also nicht mehr vererbt werden.

Fazit: Best-Ager-Darlehen oder Immobilien-Teilverkauf?

Die Frage, ob ein Darlehen oder ein Teilverkauf der bessere Weg ist, die Liquidität im Alter zu erhöhen, lässt sich natürlich nur ganz persönlich beantworten. Für eine erste Einschätzung finden Sie hier die wichtigsten Vor- und Nachteile beider Modelle zusammengestellt.

Immobilien-Teilverkauf und Best-Ager-Darlehen im Vergleich

Vergleich (Grafik)

