Die menschliche Kommunikation ist einzigartig unter allen Bewohnern dieses Planeten. Keine andere irdische Spezies hat es geschafft, Informationen – und seien sie noch so komplex, – nur annähernd so verständlich auszutauschen wie wir. Mit unserer Sprache und unserer Schrift transportieren wir Botschaften durch geniale Übertragungsmedien bis in die hintersten Winkel der Erde. Nur eines gelingt uns noch immer viel zu selten: Informationen so zu kommunizieren, dass ihre Inhalte von allen Empfängern tatsächlich so verstanden werden, wie sie gemeint sind.

Jeder versteht etwas anderes

Man muss sich nur mal eine der vielen Talkshows ansehen, die täglich über unsere Bildschirme flimmern. Da diskutieren vier oder fünf Personen über ein gemeinsames Thema und jeder widerspricht dem, was die anderen sagen. Dabei berufen sich alle auf die gleichen Informationsquellen, doch jeder von ihnen interpretiert sie anders. Je brisanter das Thema ist, umso heftiger wird die Debatte, bis schließlich alle wild aufeinander einreden und man als Zuschauer kein Wort mehr versteht.



Die Erklärung für dieses allseits bekannte Phänomen liegt darin, dass jeder von uns Informationen sehr individuell wahrnimmt. Nicht ihr Inhalt allein bestimmt eine Botschaft, sondern auch die Weise, in der sie vermittelt wird. Es kann die Art ihrer Formulierung, der Gesichtsausdruck oder der Tonfall des Übermittlers sein, die bestimmen, wie eine Nachricht vom Empfänger aufgenommen wird. Ein bekannter Kommunikationswissenschaftler erläutert in seinem Modell von den vier Seiten einer Nachricht, wie viele Inhalte jede Botschaft, die wir weitergeben oder empfangen, bewusst oder unbewusst transportiert.

Auf Augenhöhe bleiben

Wir kennen das: Bei fast jeder Teambesprechung gibt es Teilnehmer, die gerne mit imposanten Begriffen um sich werfen, die gut klingen, deren Bedeutung man aber nicht so genau kennt. Was tun? Nachfragen kommt nicht infrage, denn das hieße ja, man gibt zu, dass man keine Ahnung hat. In solchen Fällen kommt das clevere Onlineportal bedeutungonline.de wie gerufen. Also einfach nur eine wichtige Miene aufsetzen und den Blick bedeutungsvoll auf das Display des Smartphones richten. Dann, nach einer Kunstpause, ein paar beeindruckende Fachbegriffe, möglichst in Form von Anglizismen in den Raum werfen und warten, was passiert. Vermutlich wird sich als Erstes ein verlegenes Schweigen über die Anwesenden legen, ehe sie ihrerseits zum Smartphone greifen, um einen Ansatz für eine Antwort zu finden, die sie als intellektuell ebenbürtig ausweist.

Diese Form der Kommunikation hebt beide Dialogpartner auf der Stelle auf ein gemeinsames Niveau; sie hat aber den Nachteil, dass am Ende der Besprechung nicht wirklich mit einem konstruktiven Ergebnis zu rechnen ist.

Die Form ist entscheidend

Welchen Einfluss die Form der Übermittlung von Informationen auf uns hat, erleben wir deutlich an der Wirkung von bestimmten Werbeformen auf die Verbraucher. Wenn eine ausdrucksstarke Kampagne in allen Medien angekündigt, dass demnächst ein Black Friday mit besonders günstigen Angeboten stattfindet, warten viele Kunden diesen Zeitpunkt ab, um die versprochenen Schnäppchenpreise für ihre Einkäufe zu nutzen. Das Ergebnis lässt sich anschließend an den gestiegenen Umsatzzahlen ablesen.

Aber ebenso leicht kann es passieren, dass ein kleiner Fehler bei der Übermittlung dazu führt, dass eine Nachricht falsch verstanden wird. Manchmal genügt schon ein falsch gesetztes Komma, um einer Botschaft einen völlig neuen Sinn zu verleihen.