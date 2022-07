Warum lebenslanges Lernen wichtiger ist denn je

Der Arbeitsmarkt verändert sich, die Anforderungen an Arbeitnehmer steigen. Ob IT, Rechnungswesen oder Marketing – moderne Unternehmen brauchen für alle Bereiche gut ausgebildete Arbeitskräfte. Mehr denn je sind Berufstätige gefordert, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im Laufe ihres Berufslebens anzupassen und zu erweitern.

Arbeitswelt im Wandel: Darum lohnt sich die berufliche Weiterbildung

Im Zuge der Digitalisierung verändern sich Prozesse, rechtliche Bestimmungen sowie Hard- und Software in den meisten Branchen stetig. Chefs erwarten von ihren Mitarbeitern, dass sie ihre Kenntnisse entsprechend aktuell halten. Das „lebenslange Lernen“ ist also keine leere Floskel. Es spielt mehr denn je eine essenzielle Rolle, um in der Arbeitswelt mithalten zu können.

Eine kontinuierliche Erweiterung der eigenen Kenntnisse ist aber nicht nur für den bestehenden Job wichtig. Wer unfreiwillig – etwa aufgrund einer Krankheit, eines schweren Unfalls oder einer längeren Elternzeit – eine Auszeit nehmen muss und den Weg zurück ins Berufsleben finden will, kommt um eine Weiterbildung nicht herum. Hierfür bieten sich Onlinekurse an, die beim Wiedereinstieg helfen. Weiterbildungsmöglichkeiten finden sich unter anderem in den Bereichen:

IT & Software

Management

Marketing

Persönlichkeitsentwicklung

Finanzen & Rechnungswesen

Gesundheit & Fitness

Tiere & Natur

Sprachen

Musik

Welche Vorteile bietet eine berufliche Weiterbildung?

Mit jeder Weiterbildung erhöht sich das eigene Selbstbewusstsein. Darüber hinaus bieten Weiterbildungsmaßnahmen folgende Vorteile:

1. Bessere Jobperspektiven: Der zentrale Nutzen von Weiterbildungen ist die Verbesserung der Jobperspektive. Wer regelmäßig aktuelle Kenntnisse und Fähigkeiten erwirbt, macht sich für seinen Arbeitgeber zu einem unverzichtbaren Mitarbeiter. Gleichzeitig erhöhen sich die Chancen auf eine Anstellung in einem anderen Unternehmen, wenn der Wunsch nach einem Jobwechsel besteht.

2. Gute Aufstiegschancen: Durch eine Weiterbildung festigt ein Arbeitnehmer seine Position im Unternehmen. Überdies ermöglicht sie ihm den Zugang zu neuen Aufgabenbereichen. Damit stehen die Türen zu neuen Positionen, eventuell mit Leitungsfunktion offen. So können sich Personen aus Bauberufen oder technischen Berufen zu Technikern oder Handwerker zu Meistern weiterbilden.

3. Höheres Gehalt: Wer sich durch Weiterbildungsmaßnahmen höher qualifiziert, mehr Verantwortung und gegebenenfalls eine leitende Position übernimmt, kann attraktivere Gehaltsstufen erreichen.

Arbeitnehmer, die sich für eine Weiterbildung entscheiden, sollten allerdings die zeitlichen Anforderungen nicht außer Acht lassen. In der Regel wird eine Fortbildung neben dem Job absolviert. Häufig bleibt für Freizeit und Familie nicht mehr viel Zeit. Bei der Wahl eines Weiterbildungskurses ist deshalb darauf zu achten, dass dieser auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist, um die Vorteile der Weiterbildung optimal nutzen zu können.

Wer übernimmt die Kosten für die Weiterbildung?

Bildung kostet Geld. Je nach Kurs kommen schnell mehrere Hundert Euro zusammen. Sind bestimmte Voraussetzungen erfüllt, können Interessierte aber verschiedene Förderungen in Anspruch nehmen. Bund und Länder fördern das berufliche Engagement unter anderem mit

dem Bildungsgutschein (Bundesagentur für Arbeit),

der Bildungsprämie (Bildungsministerium),

dem Aufstiegs-Bafög oder

einem Weiterbildungsstipendium.

Sehr häufig nehmen Arbeitnehmer, Berufsrückkehrer und Arbeitslose den Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit in Anspruch. Dabei handelt es sich allerdings um eine freiwillige Leistung des Arbeitsamtes. Gewährt wird der Bildungsgutschein nur, wenn die Arbeitsagentur die Maßnahme im Rahmen eines Beratungsgespräches als notwendig erachtet.

Kontinuierliche Weiterbildung ist wichtig für die berufliche Zukunft. Foto: pixabay.com © Goumbik (CCO Creative Commons)

Betriebliche Weiterbildung: interne und externe Fortbildung

Wer im bestehenden Job weiterkommen möchte, erhält zudem innerhalb des Unternehmens zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten. Von einer betrieblichen Weiterbildung ist die Rede, wenn die Kurse über den Betrieb stattfinden.

Interne Fortbildung

Die Weiterbildungsangebote organisieren Arbeitgeber entweder mit eigenen Ressourcen. Alternativ setzen sie die Kurse mithilfe externer Kompetenz um. In ersterem Fall geben zum Beispiel Fachkräfte aus einzelnen Unternehmensbereichen Kurse zu ihren Fachgebieten. Bei Zweiterem engagieren die Unternehmen externe Dozenten, die interessierte Mitarbeiter intern schulen. Interne Schulungen bieten den Vorteil, dass eine größere Gruppe von Mitarbeitern gleichzeitig unterrichtet werden kann, die sodann auf demselben Wissensstand sind.

Externe Fortbildung

Einige Unternehmen vermitteln ihren Mitarbeitern alternativ oder ergänzend externe Kurse und Workshops. Dies bietet wiederum den Vorteil, dass einzelne Personen in Hinblick auf die benötigten Kompetenzen gezielt geschult werden können.

Betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen, ob intern oder extern umgesetzt, stellen sicher, dass das Wissen der Mitarbeiter den aktuellen Anforderungen der Wirtschaft angepasst ist. Ein weiterer Vorteil für die Arbeitnehmer ist, dass sie die Kosten für die Kurse nicht selbst tragen müssen. Auch die Unternehmen profitieren von der beruflichen Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Sie können talentiertes, zuverlässiges Personal halten. Teures und zeitaufwendiges Rekrutieren entfällt.

Welcher Weiterbildungskurs ist der richtige?

Welcher Kurs der richtige ist, hängt davon ab, was der Einzelne beruflich erreichen möchte und welche Kenntnisse ihm dafür fehlen. Ist eine Beförderung im Unternehmen das Ziel? Ist ein Jobwechsel oder gar eine Selbstständigkeit geplant? Je genauer man das eigene Ziel vor Augen hat, desto leichter fällt es, einen geeigneten Weiterbildungskurs auszuwählen.

Wer sein Ziel kennt, sollte darüber nachdenken, in welcher Form er sich weiterbilden möchte. Zur Auswahl stehen Fernlehrgänge, E-Learning, Angebote und Präsenzkurse, die bei dem jeweiligen Anbieter stattfinden.

Insbesondere, wenn es sich nicht um eine betriebliche Weiterbildung handelt, ist es wichtig, die Angebote verschiedener Anbieter zu vergleichen. Dies bezieht sich sowohl auf die Preise als auch auf die Inhalte. Zuletzt ist es wichtig, zu wissen, wie der Weiterbildungskurs abschließt. In der Regel erhalten die Teilnehmer am Ende des Kurses ein Zertifikat, das sie beim aktuellen oder künftigen Arbeitgeber vorlegen können.

Fazit: Lebenslanges Lernen ist für die berufliche Zukunft wichtig

Auch wenn es dem einen oder anderen schwerfällt, noch einmal „die Schulbank zu drücken“, ist eine kontinuierliche Weiterbildung für die eigene berufliche Zukunft doch unverzichtbar. Viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern kostenlose Fortbildungen an. Die Angestellten erhalten damit die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in ihrem oder einem anderen Bereich zu erweitern.

Daneben besteht die Möglichkeit, sich selbst nach geeigneten Weiterbildungskursen umzusehen. Dies ist sinnvoll, um zum Beispiel nach einer längeren Auszeit in den Arbeitsmarkt zurückzufinden. Möglicherweise besteht aber auch der Wunsch nach einem Jobwechsel. Die Kurse sollten sorgfältig ausgewählt und didaktisch sowie fachlich hochwertig sein.