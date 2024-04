Eine Hamburger Arbeitgeberin wurde von vermeintlich ehemaligen Angestellten auf dem Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu negativ bewertet. Die Arbeitgeberin ging gegen Kununu vor Gericht und erhielt recht. Wer seinem Arbeitgeber künftig eine schlechte Rezension vergibt, kann dementsprechend mit Konsequenzen rechnen. Denn laut einem aktuellen Gerichtsentscheid des Oberlandesgerichts Hamburg muss das Portal künftig in solchen Fällen die Identität der Bewerter herausgeben.

Kununu veröffentlicht (bislang) anonym Bewertungen über Arbeitgeber

Kununu ist ein Bewertungsportal, in dem aktive oder ehemalige Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber bewerten können. Solche Internetrezensionen können allerdings auch über Erfolg und Niederlage von Unternehmen entscheiden und sind ein mächtiges Werkzeug. Dies zeigt sich an der Vielzahl der Online-Bewertungsportale. Wer möchte, kann sein Hotel oder Restaurant bzw. einen Dienstleister bewerten. Viele Buchungsplattformen wie AirbnB erlauben ebenfalls, dass Kunden mithilfe von Sternen Ihre Meinung zum Angebot abgeben.

Das ist auch der Grund, warum der Handel mit gefälschten Rezensionen im Internet boomt. Mit diesen illegalen Bewertungen können Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen positiver erscheinen lassen. In Zeiten eines Fachkräftemangels sind von den Arbeitgebern negative Bewertungen, wie auf Kununu möglich, entsprechend gefürchtet. Dadurch kann sich die Suche nach neuen Arbeitnehmern für ein negativ bewertetes Unternehmen als noch schwieriger herausstellen, als es ohnehin aktuell ist.

Eine aus Hamburg stammende Arbeitgeberin wollte nicht hinnehmen, dass es über sie anonyme nicht zuzuordnende negative Rezensionen auf Kununu gab und hat das Portal aufgefordert, diese Kununu Bewertung zu löschen. Die Arbeitgeberin zweifelte die Echtheit der Bewertung an. Da aber die Rezension anonym war und der Arbeitgeberin der Name des Bewertenden nicht bekannt war, konnte sie auch keinen Nachweis über einen Rechtsverstoß vorbringen. Das Portal hatte sich daraufhin an die Verfasser der Bewertungen gewendet und konnte sich von diesen nachweisen lassen, dass tatsächlich ein Beschäftigungsverhältnis vorlag. Allerdings anonym.

Dementsprechend blieb die Bewertung online und wurde nicht gelöscht. Daraufhin beantragte das Hamburger Unternehmen zunächst vor dem Landgericht – eine einstweilige Verfügung, blieb dort jedoch erfolglos, da das Landgericht anonymisierte und von Kununu geschwärzte Nachweise als ausreichend ansah. Daraufhin ging der Fall vor das Oberlandesgericht Hamburg und nun erfolgte eine Entscheidung zu Gunsten der Klägerin. Dieser Beschluss hat für Kununu-Bewertungen und auch für andere Bewertungsportale schwere Konsequenzen.

Vor- und Nachteile vom Bewertungsportal Kununu für Arbeitnehmer

Kununu bietet als Job-Bewertungsportal potenziellen Arbeitnehmern (bislang) verschiedene Vorteile:

Möglichkeit einer anonymen Bewertung des ehemaligen oder aktuellen Arbeitgebers (aufgrund des Urteils unter Umständen künftig nicht mehr möglich).

Bewertung dauert nur wenige Minuten und es ist lediglich eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich.

Auf diese Art und Weise können Verbesserungsvorschläge geäußert werden.

Potenzielle Bewerber erhalten einen Eindruck über das Unternehmen.

In kurzer Zeit können sich Bewerber über Vor- und Nachteile des potenziellen neuen Arbeitgebers erkundigen.

Allerdings hat solch eine Bewertungsplattform auch negative Aspekte. So findet zum Beispiel keine Überprüfung der Rezensionen statt. Bis jetzt wird nicht einmal kontrolliert, ob der angebliche Arbeitnehmer tatsächlich bei dem Unternehmen gearbeitet hat. Vor allem negative Bewertungen können dem Image eines Unternehmens schaden und dadurch mögliche Bewerber abschrecken.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: So gibt man erfolgreich auf Kununu eine Bewertung ab

Die Rezensionen sind das Herzstück der Bewertungsplattform Kununu. Mit jeder Bewertung leisten Bewerber oder aktive und ehemalige Arbeitnehmer einen wesentlichen Beitrag zu einer größeren Transparenz am Arbeitsmarkt. Die Nutzung des Portals ist kostenlos und für die Bewertung sind die folgenden Schritte erforderlich:

Schritt 1: Bewertungsprozess starten

Auf der Webseite befindet sich rechts oben eine grüne Box. Dort müssen Verfasser auf den Button „Firma bewerten“ klicken. Dadurch startet der Bewertungsprozess. Alternativ ist es auch möglich, über die Suchmaske nach dem Arbeitgeber zu suchen. Auch über dieses Firmenprofil ist eine Bewertung direkt möglich. Sollte das Unternehmen bisher nicht vorhanden sein, wird mit der ersten Rezension automatisch das Firmenprofil angelegt.

Schritt 2: Unternehmen bewerten

Wichtig ist, dass die Bewertung wahrheitsgemäß erfolgt. Natürlich ist es möglich, seine persönliche, subjektive Meinung einfließen zu lassen. Bewertungen mit Text haben einen Mehrwert für andere Benutzer und sagen mehr aus als eine reine Bewertung mit Sternen. Denn dadurch ist ein tieferer Einblick in die Firma möglich. Bislang ist die Bewertung anonym und es erscheint lediglich das Datum der Abgabe.

Schritt 3: Als User registrieren

Für die Abgabe der Bewertung ist es erforderlich, dass sich der Bewertende auf dem Portal registriert. Dies erfolgt unter Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse und eines Passwortes. Per E-Mail wird daraufhin ein Verifizierungslink übermittelt. Dieser enthält die Registrierungsdaten, die mit einem Klick darauf bestätigt werden.

Schritt 4: Kontrolle der Bewertung

Sobald die Bewertung bestätigt wurde, geht sie in die Kontrolle. Dies ist ein technischer Filter, der anhand eines Algorithmus nach bestimmten Wörtern sucht und diese aussortiert. Danach findet eine manuelle Kontrolle durch einen Mitarbeiter statt und nach spätestens 72 Stunden wird die Bewertung freigeschaltet.

Kununu geht gegen das Urteil vor

Zu dem Beschluss des Oberlandesgericht Hamburg hat sich die Kununu CEO Nina Zimmermann folgendermaßen geäußert: „Wir halten den Beschluss des OLG HH für abwegig und falsch.“ Gleichzeitig sollte beachtet werden, dass es sich bei dem Beschluss lediglich um ein einstweiliges Verfügungsverfahren handelt, welches ohne Anhörung des Bewertungsportals erlassen wurde. Angesichts dessen ist Kununu selbst bestrebt, eine endgültige und rechtsverbindliche Entscheidung im Hauptverfahren zu erreichen. In der Vergangenheit hatten verschiedene Gerichte im Sinne von Kununu entschieden. Die Geschäftsleitung geht anscheinend ebenfalls von einem ähnlichen Urteil aus und ist sehr zuversichtlich.

Daher sieht sich Kununu aktuell nicht dazu verpflichtet, die Identität der Nutzer preiszugeben. Dem Beschluss des Oberlandesgerichts widerspricht vermeintlich ein altes BGH-Urteil, welches 2016 gefällt wurde. Gemeint ist damit ein Urteil zum Ärztebewertungsportal Jameda. Mit dem Urteil vom 1. März 2016, Az. VI ZR 34/15 wurde das Recht von Rezensenten auf Anonymität bestätigt. Zudem führt Zimmermann weiter aus, dass der BGH in der Vergangenheit mehrfach betont hatte, dass in Bewertungsportalen anonymisierte Bewertungen gesetzlich anerkannt seien.