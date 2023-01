Mehrere Täter haben gleich zweimal auf einen 42 Jahre alten Mann in Bernburg im Salzland eingeprügelt. Zuvor haben sie in einem Rewe-Markt randaliert.

Ein Täter wurde gefasst, eine ganze Gruppe aber prügelte gleich zweimal an einem Tag in Bernburg im Salzland auf einen 42-Jährigen ein, nachdem sie in einem Rewe-Supermarkt randaliert hatten. Symbolbild:

Bernburg (vs) - Am Freitagabend ist es am Karlsplatz in Bernburg zu zwei Übergriffen auf einen 42-Jährigen durch eine Gruppe von Tätern gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach soll die Gruppe zunächst in einem Rewe-Markt randaliert und anschließend zusammen den 42-Jährigen angegriffen haben. Dabei soll der Mann eine Verletzung im Gesicht erlitten haben. Anderthalb Stunden später sei es im Bereich der Weltzeituhr wieder zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der Gruppe und dem Mann gekommen, heißt es von Seiten der Beamten. Die Polizei hat bereits einen mutmaßlichen Täter gefasst.

Hinweise zur Tat oder den mutmaßlichen Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03471-3790 entgegen.