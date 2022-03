Wissenswertes rund um das Thema Krankenkasse

In der Bundesrepublik Deutschland ist eine Krankenversicherung Pflicht. Das bedeutet, dass jeder Bürger über einen entsprechenden Versicherungsschutz verfügen muss. Wie der Name bereits verrät, greift eine Krankenversicherung im Falle einer Krankheit oder Verletzung und kommt für die Kosten von Untersuchungen, Behandlungen und Krankenhausaufenthalten auf. Es gibt zahlreiche Anbieter für gesetzliche sowie private Krankenversicherungen - aber worauf kommt es bei der Wahl eines passenden Anbieters eigentlich an?

Relevant beim Krankenkassen Vergleich: Beiträge unterscheiden sich teils deutlich

Grundsätzlich haben alle Krankenkassen dieselbe Aufgabe: Sie sollen ihre Kunden dahingehend versichern, dass diese medizinische Vorsorgen oder Behandlungen in Anspruch nehmen können, ohne dass die damit verbundenen Kosten ein Problem darstellen. Das heißt aber nicht, dass es egal ist, welche Krankenkasse in Anspruch genommen wird, denn die Anbieter unterscheiden sich teils deutlich. Der größte Unterschied besteht natürlich zwischen privaten und gesetzlichen Kassen. Private Krankenversicherungen werden in erster Linie von Menschen gewählt, die sich höhere Beiträge leisten können und sich davon auch bessere Leistungen im Krankheitsfall versprechen. Beamten etwa sind oftmals privat versichert. Die gesetzlichen Kassen dagegen werden von Angestellten ebenso wie von Arbeitslosen in Anspruch genommen. Aber auch hier gibt es bei den Anbietern Unterschiede. Ein Krankenkassenvergleich lohnt sich in jedem Fall auch bei einer gesetzlichen Versicherung, so zum Beispiel bei den monatlich zu entrichtenden Beiträgen. Interessant sind diese vor allem etwa für Selbstständige, die ihre Versicherungsbeiträge selbst entrichten müssen, denn im Falle einer selbständigen Tätigkeit kommt nicht wie bei Angestellten der Arbeitgeber für die Kranken- und Rentenversicherung auf.

Welche Leitungen bringt die Krankenkasse unter welchen Bedingungen?

Mindestens ebenso wichtig wie die monatlichen Beiträge ist bei der Wahl der passenden Krankenkasse das Angebot der Leistungen. Diese entscheiden darüber, welche Untersuchungen, Behandlungen und Maßnahmen im Krankheitsfall von der Versicherung übernommen werden und welche aus eigener Tasche gezahlt werden müssen. Verbraucher sollten hierbei darauf achten, dass sich die Leistungen möglichst umfangreich präsentieren und zahlreiche Bereiche abdecken. Oftmals stehen Basistarife zur Auswahl, zu denen auf Wunsch individuelle Zusatzleistungen vereinbart werden können. Dies kann aber die Beiträge wiederum in die Höhe treiben. Es kann an dieser Stelle nicht schaden, sich individuell beraten zu lassen, denn auch das Alter des Versicherten sowie dessen Gesundheitszustand dürfen nicht vernachlässigt werden. Ebenso spielt der Familienstand eine Rolle: Sollen beispielsweise Kinder mit versichert werden, müssen auch hier noch einmal Kosten und Konditionen berücksichtigt werden. Wird ein Wechsel der Krankenkasse erwogen, raten Experten dazu, den bestehenden Versicherungsschutz mit Angeboten anderer Anbieter zu vergleichen: Nicht immer ist ein Wechsel wirklich von Vorteil. Es ist in diesem Zusammenhang möglich, unverbindliche Angebote mehrerer Versicherungsanbieter einzuholen und diese miteinander zu vergleichen. Ebenso können aber auch Bewertungsportale im Internet hinzugezogen werden. Hier werden alle relevanten Faktoren und Informationen im direkten Vergleich gegenübergestellt. Auch für Laien im Versicherungswesen gestaltet es sich so einfach und komfortabel, die einzelnen Punkte miteinander zu vergleichen und einen passenden Krankenkassenanbieter für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Ein Wechsel der Krankenversicherung ist in Deutschland übrigens jederzeit möglich, wenn dieser vom Versicherungsnehmer gewünscht wird.