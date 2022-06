Bei FAIRFLIGHT Touristik ist das Wohlergehen und die Zufriedenheit unserer Gäste oberstes Gebot.

Das Team von FAIRFLIGHT Touristik in Wittenberg sucht eine Verstärkung für unser



Service - Team als telefonische Gästebetreuung

Als Telefonist/in sorgen Sie zusammen mit unserem Verkaufs- und BackOffice- Team für eine optimale Betreuung unserer Reisegäste, insbesondere am Telefon.

Ihre Aufgaben umfassen:

• Annahme von Telefonanrufen und deren Bearbeitung und gegebenenfalls Weiterleitung

• Bearbeitung von Kundenanfragen speziell nach Buchungsabschluss

• Entgegennahme von Gästewünschen jeder Art und Veranlassung von deren Erfüllung durch die entsprechende Abteilung

Sie verfügen über:

• Berufserfahrung im Callcenter Bereich

• Freude am direkten Telefonkontakt mit unseren Reisegästen und Mitarbeitern

• sehr gute Deutsch- und gegebenenfalls einfache Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• sicheren Umgang mit der Software Outlook und den MS Office

Programmen (von Vorteil)

• Freundlichkeit, Teamfähigkeit und Flexibilität

• eine gute Ausdrucksweise

Was wir Ihnen bieten:

• Arbeit in einem modernen Unternehmen und an einem modern ausgestatteten Arbeitsplatz mit dem neuesten Equipment

• unbefristete Festanstellung

• regelmäßige Trainings- und fundierte Weiterbildungsmöglichkeiten

Einzigartige Mitarbeitervorteile:

• Vergünstigungen bei eigenen Reisen, Inforeisen u.v.m.

• wettbewerbsfähige Vergütung

• Unterstützung bei Umzugskosten und im ÖPNV

• keine Zwischen- oder Nachtschichten

• Teilzeit oder Vollzeit möglich

• spätere Übernahme in unser Verkaufsteam kann angestrebt werden

Zeitgleich suchen wir weiterhin ein oder mehrere ausgebildete Touristikkaufleute.

Unser junges und sympathisches Team arbeitet Sie tatkräftig ein und heißt Sie von Beginn an herzlich Willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns noch heute Ihre komplette Bewerbung an:

[email protected]



oder per Post an:



FAIRFLIGHT Touristik GmbH

z. Hd. Herrn Goldmann

Juristenstr. 8-9, 06886 Wittenberg

Zum Unternehmen

FAIRFLIGHT Touristik ist seit dem Jahr 2000 Spezialist für individuelle Fernreisen in die USA, Kanada in die Karibik sowie nach Asien.

Unsere zielgebietserfahrenen Mitarbeiter stehen unseren Kunden bei der Reiseplanung zur Seite. Durch Zugriff auf eine Vielzahl fester Flug-, Hotel- und Mietwagenkontingente können wir Pauschalpakete zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten.



Als Spezial-Reiseveranstalter bieten wir Ihnen:

• individuelle Nordamerika Reisen nach Ihren Wünschen

• große Auswahl an Städtereisepaketen, Mietwagentouren, Sport- und Eventreisen

• freie Gestaltungsmöglichkeiten nach dem Bausteinprinzip

• Beratung durch geschulte Mitarbeiter mit eigener Reiseerfahrung

• kostenlose Angebotsstellung innerhalb von 24 Stunden nach Anfrage

• Betreuung durch unseren Kundenservice (auch vor Ort erreichbar)

• Abflüge ab Deutschland, Österreich und der Schweiz

• optionale Vermittlung von Reiseversicherungen

• gesetzliche Reisepreisabsicherung durch Sicherungsschein

Mehr Informationen: www.fairflight.de