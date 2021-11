Bei europaweiten Verfahren durchgesetzt: Stuttgarter Büro wird auf dem Quedlinburger Stiftsberg tätig

Quedlinburg/MZ - Das Stuttgarter Büro „Space4“ wird für die Ausstellungsgestaltung im Quedlinburger Stiftsberg-Ensemble verantwortlich zeichnen. Das Büro setzte sich in einem zweistufigen europaweiten Verfahren durch, das sich – einschließlich der aufwendigen Vorbereitung – über mehrere Monate erstreckte.

Ein kompliziertes Verfahren, wie Uta Siebrecht, Leiterin der städtischen Museen und Archive Quedlinburg, und Elmar Egner, Kurator des Domschatzes in Quedlinburg, berichten. So hätten Stadt und evangelische Kirchengemeinde zunächst „definiert, wen wir eigentlich suchen“, erklärt Uta Siebrecht.

„Für uns ist unser Stiftsberg-Ensemble unser Ausstellungsobjekt Nummer eins“

Dafür seien etwa ein Aufgabenspektrum und ein Kriterienkatalog festzulegen gewesen, was der Ausstellungsgestalter mitbringen müsse und welchen Fokus Stadt und Kirchengemeinde setzen möchten. „Es gibt sehr viele Ansätze, wie man mit Räumen und Gebäude umgeht“, erklärt die Museumsleiterin. „Für uns ist unser Stiftsberg-Ensemble unser Ausstellungsobjekt Nummer eins.“ Und für dieses sei ein Gestalter zu finden gewesen, „der sensibel genug ist, unsere Ideen, die Ausstellungsinhalte spannend und ansprechend so zu gestalten, dass sie die Räume gleichberechtigt sichtbar lassen“.

Dabei ist nicht nur die Spannweite in der Gebäudesubstanz groß: Es gibt Architektur aus dem 10. bis zum 21. Jahrhundert sowie Flure und einfache ehemalige Wirtschaftsräume ebenso wie Bereiche, die für sich sprechen, wie Stiftskirche und Krypta oder Repräsentationsräume mit barocker Ausstattung im Stift. Auch die Themen, die in der Ausstellung abgedeckt werden sollen, sind vielfältig, reichen von den Ottonen über das Spätmittelalter und die Nutzung nach Auflösung des Stiftes bis in die Neuzeit. Das alles sei so zu präsentieren, dass sich „durch die Räume hindurch eine Gestaltungssprache zieht, der Besucher spürt, dass alles zusammengehört“, so Uta Siebrecht.

Ein dreimonatiger Intensivprozess

Es sei schnell klar gewesen, dass ein zweistufiges Verfahren gebraucht werde, erklären die Museumsleiterin und der Domschatzkurator. In einer ersten Stufe seien Büros zu finden gewesen, die in der Lage seien, im vorgegebenen Zeit- und Budgetrahmen die Aufgabenstellung zu erfüllen. Mit einer Bewertung nach einer zuvor festgelegten Matrix wären dann die fünf Bestplatzierten zu ermitteln. Diese sollten dann in der zweiten Stufe gebeten werden, Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Nachdem das Prozedere festgestanden habe, seien die Unterlagen dafür zu erarbeiten gewesen. „Das war ein dreimonatiger Intensivprozess, für den wir uns externe Beratungshilfe gesucht haben, das Büro Schubert und Horst Architekten aus Dresden“, so die Museumsleiterin.

Uta Siebrecht Foto: Marco Junghans

Am 23. März sei die europaweite Ausschreibung veröffentlicht worden. 16 Büros bewarben sich – aus ganz Deutschland, aber auch der Schweiz oder aus London. „Für uns sehr schön und überraschend war, wie viel nationales und internationales Interesse am Stiftsberg Quedlinburg besteht“, sagt Elmar Egner. „Das hatten wir uns zwar gewünscht“, ergänzt Uta Siebrecht. „Aber dass sich wirklich 16 hochrenommierte Büros interessiert und beworben haben, trotz des engen Zeitrahmens und trotz des eigentlich sehr begrenzten Budgets, hat uns sehr gefreut.“

„Die Jury tagte zum ersten Mal, als das Ranking feststand“

Alle Bewerbungen wurden durch den externen Berater geprüft, das Ranking der Stadt und der Kirche mitgeteilt. Diese hatten eine 25-köpfige Jury ins Leben gerufen mit – natürlich – Vertretern von Stadt und Kirche, aber auch von Landesdenkmalamt, Staatskanzlei, Kirchenkreis und Landeskirche. „Die Jury tagte zum ersten Mal, als das Ranking feststand“, berichtet Uta Siebrecht. Weil genau fünf Büros punktgleich waren und so in die zweite Runde geschickt werden konnten, habe die Jury nicht entscheiden müssen.

In dieser zweiten Runde waren die Büros gebeten, Lösungsvorschläge für drei verschiedene Räume zu erarbeiten. Dabei seien auch Ideen zu entwickeln gewesen, wie mit Dingen umgegangen werde, die nicht gezeigt werden könnten, erklärt Uta Siebrecht. So etwa mehr als 30.000 überlieferten Bände der historischen Bibliothek – wobei dieses Thema im kleinsten Raum des ganzen Ensembles umgesetzt werden sollte. Die Büros hatten drei Monate Zeit, Vorschläge zu erarbeiten.

Vier Büros reichten Lösungsverschläge ein

Letztlich reichten vier Büros Lösungsvorschläge ein, die sie dann Mitte Juli im Palais Salfeldt nacheinander der Jury präsentierten. Nach jeder Vorstellung wurde anhand der Matrix bewertet. „Die Lösungsvorschläge waren alle toll“, sagt Uta Siebrecht. Am Ende habe festgestanden, „dass es ein eindeutiges Ranking gibt“. Nach weiteren einzuhaltenden Verfahrensschritten habe der Stadtrat den Beschluss zur Auftragsvergabe fassen können.

„Space4“ sei schon in vielen Denkmalen tätig gewesen und habe gerade einen Preis für das am schönsten gestaltete Heimatmuseum in Deutschland – in Kempten – gewonnen, so Uta Siebrecht. „Wir sind sehr hoffnungsfroh, dass wir mit dem Büro erreichen, was wir uns vorgestellt haben.“