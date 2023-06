Besenreiser sind ein häufiges ästhetisches Problem, das viele Menschen betrifft. Diese kleinen, rötlich-bläulichen Äderchen, die sich vor allem an den Beinen und manchmal auch im Gesicht bilden, fallen auf und lösen bei Betroffenen oft Unbehagen aus. Aus diesem Grund suchen viele nach wirksamen Lösungen, um Besenreiser zu reduzieren oder zu entfernen.

In der Welt der Hautpflegeprodukte gibt es eine Vielzahl von Optionen, die behaupten, Besenreiser zu bekämpfen. Eine dieser Optionen ist die Biovolen Aktiv Algensalbe, die laut Kundenbewertungen einen Vorher-Nachher-Effekt verspricht. Doch wie effektiv ist dieses Produkt wirklich?

Biovolen Algensalbe Erfahrungen: Kann der Vorher-Nachher-Effekt überzeugen?

Beseneiser sind ein ziemlich offensichtliches Problem. Ob ein Mittel dagegen überzeugt, hängt maßgeblich davon ab, ob ein Vorher-Nachher-Effekt sichtbar ist. Insbesondere bei Besenreisern wünschen sich Betroffene so schnell wie möglich eine Verbesserung. Die dunklen Äderchen breiten sich oft großflächig aus und bilden netzförmige Bahnen, die vor allem bei hellen Hauttypen sehr offensichtlich sind. Nicht jeder kann über diese optische Veränderung hinwegsehen und deshalb verursachen Besenreiser bei vielen ein Unwohlsein im eigenen Körper.

Ob die Biovolen Aktiv Algensalbe ihr Versprechen hält und einen sichtbaren Vorher-Nachher-Effekt erzielen kann, kann man in den einigen Testberichten und Algensalbe Bewertungen nachlesen. Anwender erhoffen sich in erster Linie, dass die Besenreiser sich nicht weiter ausbreiten, sichtbare Venen verblassen und die Haut an den Beinen ebenmäßiger wird. Um das zu testen, haben einige Anwender*innen mehrwöchige Selbsttests durchgeführt. Dabei wurde vorher der Ausgangszustand der Beine dokumentiert, entweder als Beschreibung oder in Bildern. Anschließend wurden etappenweise die Veränderungen nach wenigen Wochen festgehalten. In den zahlreichen Erfahrungsberichten und Bewertungen, die online zu finden sind, haben Anwender folgende Vorher-Nachher-Effekte feststellen können:

weiches und gepflegtes Hautgefühl

weniger Trockenheit und Schüppchenbildung z.B. an den Schienbeinen

Beine fühlen sich “leichter” an

ausgeglichener Hautton

verblasste Äderchen, teilweise verschwanden feine Verästelungen komplett

keine Ausbreitung der Besenreiser

Die meisten Anwender konnten im Vorher-Nachher-Vergleich Unterschiede feststellen. Das geschah nicht nach einem Tag, sondern hat wenige Wochen gedauert. Wann sich die ersten Ergebnisse bemerkbar machen, ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Dabei spielen Faktoren wie der Lebensstil (Sport, Ernährung, Rauchen), genetische Einflüsse und auch das Alter und Geschlecht eine wesentliche Rolle. Der Hersteller gibt auf der Website an, dass über 90 % der Anwender vom Vorher-Nachher-Effekt der Biovolen Aktiv Algensalbe überzeugt sind.

Mit der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie erstattet der Hersteller all denen, die unzufrieden sind, den Kaufpreis für die Salbe zurück.

Biovolen Algensalbe im Test: Offizielle Testurteile

Nicht nur gute Kundenbewertungen und Erfahrungen zeugen von der Qualität eines Produkts, sondern auch offizielle Testberichte. Besonders gefragt sind dabei Urteile von der Stiftung Warentest, Öko-Test und der Verbraucherzentrale.

Hat die Stiftung Warentest Algensalbe getestet?

Ein Stiftung Warentest Urteil zur Biovolen Aktiv Algensalbe gibt es bisher nicht. Mittel gegen Venenleiden, wie z.B. Besenreiser, wurden aber bereits getestet. Darunter waren vor allem Tabletten und Kapseln, die auch pflanzliche Inhaltsstoffe enthielten. Kapseln oder Cremes mit Algen-Extrakt wurden aber nicht bewertet.

Gibt es ein Urteil von Öko-Test?

Das Verbrauchermagazin Öko-Test untersucht verschiedene Produkte und Dienstleistungen vor allem im Hinblick auf die Verträglichkeit und die Herstellungsbedingungen - also wie “ökologisch” etwas ist. Auf der Suche nach einem Urteil für die Algensalbe von Biovolen wird man aber auch hier noch nicht fündig.

Testurteil TÜV Saarland

Der TÜV Saarland hat den Hersteller Evertz Pharma GmbH in Sachen Kundenzufriedenheit mit der Note 1,6 (gut) ausgezeichnet. Inhalt der umfassenden Kundenbefragung waren nicht nur Kategorien wie der Kundenservice, sondern auch die Zufriedenheit mit der Qualität der Produkte. Diese wurde von den Kunden mit der Bestnote 1,34 bewertet.

Für wen ist die Algensalbe geeignet?

Die Biovolen Algensalbe wird zur Anwendung bei Besenreisern beworben. Das enthaltene Algen-Extrakt ist ein besonderer Aktiv-Wirkstoff, der die Haut stabilisieren und somit der Entstehung von Besenreisern vorbeugen soll. Besenreiser und andere Venenleiden sind insbesondere unter Frauen ein weit verbreitetes Problem. Ein medizinischer Eingriff kommt für viele nicht in Frage und Alternativen müssen her.

An dieser Stelle setzt die Algensalbe an. Sie kann unabhängig vom Alter und Geschlecht von jedem angewendet werden. Einerseits ist die Salbe mit Algen-Extrakt eine vorbeugende Hautpflege, um die Festigkeit der Haut und Venen zu unterstützen und Besenreiser vorzubeugen. Andererseits kann das Algen-Extrakt dabei helfen, Symptome von Besenreisern zu lindern und das Aussehen der Beine zu verbessern. Davon können vor allem auch Schwangere oder Frauen in den Wechseljahren profitieren, die hormonell bedingt häufig stärker zu Besenreisern neigen.

Aus welchen Inhaltsstoffen besteht die Biovolen Algensalbe?

Gut verträgliche und hochwertige Inhaltsstoffe haben in der Biovolen Pflegereihe oberste Priorität. Die Grundlage der Algensalbe bilden neben dem Aktiv-Wirkstoff aus Algen ausgewählte Öle natürlichen Ursprungs. Mandelöl, Avocadoöl und Sheabutter versorgen die Haut nicht nur mit langanhaltender Feuchtigkeit, sondern nähren sie auch mit Antioxidantien, Vitaminen und Mineralstoffen. Das kann dazu beitragen, die Spannkraft der Haut zu erhalten und die Zellen zu schützen.

Für ein samtig weiches Hautgefühl direkt nach der ersten Anwendung sorgen Hyaluronsäure und Aloe Vera Extrakt. Zusätzlichen Schutz vor oxidativem Stress bietet Vitamin E. Natürliche Duftstoffe verleihen der Algensalbe einen angenehmen Geruch und ersetzen künstliche Konservierungsstoffe.

Die Biovolen Aktiv Algensalbe ist vegan und enthält kein/e:

austrocknenden Alkohole

Silikone

Mineralöle

Mikroplastik

Wie wird die Biovolen Algensalbe richtig angewendet?

Besenreiser verschwinden nicht über Nacht - zumindest wenn man mit einer Salbe dagegen vorgeht. Um das Bestmögliche aus der Aktiv Algensalbe herauszuholen und schnell Ergebnisse zu erzielen, sollte die Salbe regelmäßig aufgetragen werden.

Der Hersteller empfiehlt, die Salbe jeden Tag - bestenfalls am Morgen und Abend - in die Haut einmassieren. Befinden sich die Besenreiser an den Beinen, sollten sie nicht stellenweise behandelt werden. Besser ist es, die Algensalbe großflächig aufzutragen und mit einer sanften Massage von den Füßen in Richtung des Herzens einzuarbeiten. Das regt zusätzlich die Durchblutung an und kann das Gefühl schwerer Beine verringern. Optimal ist die Anwendung nach dem Duschen. Dann benötigt die Haut Feuchtigkeit und die Poren sind geöffnet, was die Aufnahmefähigkeit verbessert.

Die Biovolen Algensalbe kann auch an den Armen verwendet werden.

Vor der ersten Anwendung empfiehlt der Hersteller einen Patch-Test durchzuführen, um die Verträglichkeit zu testen. Das ist vor allem bei einer sehr empfindlichen Haut von Vorteil.

Welche Risiken und Nebenwirkungen hat die Algensalbe?

Die Biovolen Aktiv Algensalbe ist ein kosmetisches und kein medizinisches Produkt. Das bedeutet auch, dass man als Anwender weder Risiken, noch Nebenwirkungen befürchten muss. Nur in seltenen Fällen kann es zu Hautreaktionen kommen, wenn man einen der Inhaltsstoffe nicht verträgt.

In einem dermatologischen Test wurde die Hautverträglichkeit der Algensalbe untersucht und auch bestätigt. Damit kann die Salbe ohne Bedenken täglich und auch über einen längeren Zeitraum hinweg angewendet werden.

Algensalbe selber machen: Ist das möglich?

Algen werden schon lange in der Hautpflege verwendet. Sie sind vor allem als nährstoffreiches Superfood bekannt geworden und auch als Pulver oder Tropfen erhältlich. Warum also viel Geld ausgeben, wenn man die Creme auch mit Algenpulver mischen kann?

Ganz einfach: Besenreiser wird man damit nicht los, denn in der Algensalbe steckt mehr als nur ein Pulver aus Algen.

Die Biovolen Aktiv Algensalbe enthält einen speziellen Aktiv-Wirkstoff, der aus verschiedenen Algen-Arten extrahiert und aufbereitet wird. Zwischen dem kosmetischen Algen-Extrakt und Algenpulver oder Tropfen bestehen keine Gemeinsamkeiten - bis auf die Tatsache, dass Algen der Rohstoff dafür sind. Die mögliche Wirkung auf Besenreiser wurde nur für den Algen-Wirkstoff untersucht. Um eine Algensalbe selbst herzustellen, die bei Besenreisern helfen soll, benötigt man ein Labor und die richtigen Inhaltsstoffe.

Algensalbe günstig kaufen: Angebote und Preisvergleich

Biovolen ist eine bekannte und etablierte Marke in der Apothekenkosmetik und die Biovolen Produkte erfreuen sich schon seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Biovolen steht für hochwertige Kosmetik und Qualität und das hat seinen Preis. Um beim Kauf der Algensalbe zu sparen, sollte man die Angebote und Rabatte nutzen.

Spar-Tipp: Algensalbe im Online-Shop

Im Online-Shop des Herstellers gibt es regelmäßig Angebote und Rabattaktionen. Hier kann man bis zu 30 % sparen. Eine Packung der Biovolen Algensalbe gibt es dann schon für 69,90 € statt 100 €. Weitere 20 € werden beim Kauf von zwei Packungen abgezogen. Das macht dann effektiv 59,90 € pro Salbe.

Nur im herstellereigenen Online-Shop gibt es außerdem die 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Selbst wenn der Tiegel leer ist, kann dieser innerhalb von 30 Tagen retourniert werden, um den Kaufpreis erstattet zu bekommen.

Algensalbe in der Apotheke

Algensalbe gibt es deutschlandweit (auf Bestellung) in stationären Apotheken. Die PZN für eine Apotheken-Bestellung lautet -18299040. Die Preise für die Biovolen Algensalbe legen die Apotheken selbst fest. Meistens wird eine Packung aber für ca. 100 € verkauft, ohne Zufriedenheitsgarantie.

Zusätzlich wird die Algensalbe auch in immer mehr Versandapotheken verkauft. So spart man sich den Gang in die nächste Apotheke. Eine Packung gibt es hier schon zum Preis von ca. 80 €. Eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie gilt hier allerdings auch nicht.

Algensalbe in den Drogerien Rossmann & dm

Rossmann und dm sind die bekanntesten Drogeriemärkte in Deutschland mit einer großen Auswahl an Hautpflege- und Gesundheitsprodukten. Zwar findet man im Sortiment Nahrungsergänzungsmittel für Venenleiden, aber eine Körpersalbe zur Anwendung bei Besenreisern gibt es nicht. Nach Angaben des Herstellers ist auch der Verkauf der Algensalbe im dm oder Rossmann nicht geplant.

Algensalbe bei Amazon

Amazon ist eine der beliebtesten Versandplattformen in Deutschland. Die Auswahl ist riesig und das schließt Kosmetikprodukte mit ein. Die Algensalbe wird dort aber nicht verkauft - zumindest nicht vom Hersteller. Gelegentlich tauchen teure Angebote auf, die meist von Versandapotheken stammen.

Fazit zur Algensalbe: Kann die Salbe überzeugen?

Biovolen steht für einzigartige Kosmetik inspiriert von der Natur. Und auch die Biovolen Aktiv Algensalbe kann auf ganzer Linie überzeugen.

Die positiven Rezensionen und Testberichte sprechen für sich. Viele haben in der Algensalbe eine einfache Lösung zur Vorbeugung von Besenreisern gefunden. Zugleich pflegt die Salbe mit ihren reichhaltigen Inhaltsstoffen die Haut und hilft dabei, sie zu stabilisieren. Mit 100 € hat die Biovolen Algensalbe einen stolzen Preis, aber dank Hersteller-Rabatten kann man bis zu 40 € sparen. Und mit der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie kann jeder die Salbe ohne Risiko ausgiebig testen.