Mit einem Klick zur Beauty-Behandlung

Beauty-Termine online zu vereinbaren ist einfacher denn je! Egal, ob ein neuer Haarschnitt, eine neue Farbe, eine Maniküre oder ein Waxing, immer mehr Beauty-Dienstleister stellen ihre Termine auf zentralen Buchungsplattformen wie die Buchung zur Verfügung.

Immer mehr Friseure und andere Dienstleister setzen auf Online-Buchungsmöglichkeiten

Laut Statistischem Bundesamt nutzen mehr als 95 Prozent der Bevölkerung regelmäßig das Internet, vor allem mit mobilen Endgeräten. Smartphone und Tablet sind mittlerweile zu handlichen Shopping-Utensilien geworden, denn nie war es leichter, den Einkaufswagen mit Mode, Beauty und anderen Accessoires zu füllen.

Auch immer mehr Dienstleister aus dem Bereich Schönheit und Wellness nutzen diesen Trend und bieten Terminbuchung über Online-Systeme an. Mit den Online-Buchungsmöglichkeiten will auch die krisengeschüttelte Friseurbranche neu durchstarten und vor allem bei den Personalkosten sparen.

Viele Friseure mussten Mitarbeiter einstellen, um die Rezeption zu besetzen und die Telefonate mit Terminanfragen bzw. -verschiebungen entgegenzunehmen. Durch die Möglichkeit, Beauty-Termine online (beispielsweise über Planity) buchen zu können, entfällt dieser Aufwand und Friseure können sich ganz auf die Verschönerung ihrer Kunden konzentrieren.

Beauty-Termine online zu vereinbaren ist einfacher denn je. (Foto: Pixabay)

Teile der Online-Buchungen auch für Beauty-Begeisterte

Das Online-Buchungssystem hat nicht nur für die Dienstleister, sondern auch für ihre potenziellen Kunden einen wesentlichen Vorteil. Sie können 24/7 bequem von überall aus einen Termin beim Friseur, für die Nagelmodellage, bei der Kosmetik oder anderen Beauty-Dienstleistern vereinbaren.

Auch das Aufschreiben des Termins entfällt, da eine Erinnerung automatisch auf Wunsch an die angegebene E-Mail-Adresse oder Telefonnummer verschickt wird. Wer den Termin in seinen Online-Kalender integriert, wird sogar automatisch daran erinnert und vergisst ihn mit Sicherheit nicht.

Dieser Komfort hat auch einen weiteren Vorteil für die Dienstleister, denn potenzielle Kunden können sich spontan entscheiden und zugleich unabhängig von der Tageszeit einen Termin ausmachen.

Auch im Urlaub bequem einen Beauty-Termin ausmachen

Die Online-Buchungsmöglichkeiten sind nicht nur eine Chance für lokale Unternehmen, sondern machen auch das Verwöhnprogramm im Urlaub deutlich leichter. Wer beispielsweise von Mitteldeutschland aus in andere Regionen der Bundesrepublik fährt, um dort ein paar schöne Tage im Sommer oder Winter zu genießen, findet dank der Onlineportale vor Ort zahlreiche Beauty-Behandlungsmöglichkeiten. Sogar die rechtzeitige Buchung ist bequem per Smartphone oder Tablet möglich, um sich einen der begehrten Termine Wellnessanwendungen rechtzeitig zu sichern.

Alles auf einen Blick: Mit der Buchung gibt es die detaillierte Anschrift sofort

Wer sich für Online-Buchung bei einem Friseur oder einem anderen Beauty-Dienstleister entscheidet, erhält sofort mit dem Termin die richtige Adresse und bei einigen Portalen sogar eine Anfahrtsempfehlung. Dieser Service ist vor allem für all diejenigen geeignet, die sich für das Ausprobieren eines neuen Dienstleisters entscheiden.

Was passiert, wenn ich den Termin absagen muss?

Ebenso leicht wie Buchung bzw. Auswahl eines Termins geht auch seine die Stornierung oder Änderung. Statt zum Telefonhörer zu greifen und in der Warteschleife ausharren zu müssen, wird der Termin einfach im Online-Kalender angetippt und die gewünschte Aktion ausgeführt. Soll er geändert werden, öffnet sich meist ein Fenster, in dem alle noch freien Zeiten für die nächsten Tage oder Wochen angezeigt werden. Durch die bildhafte Darstellung wird die Auswahl noch leichter möglich. Sollte der Termin komplett storniert werden, lässt sich das ebenso in Sekundenschnelle realisieren.

Die meisten Beauty-Dienstleister stellen für die rechtzeitige Terminabsage keine anteilige Kostenbelastung in Rechnung. Für die Kunden ein Vorteil, denn sie müssen keine Kreditkarte oder eine andere Zahlungsmöglichkeit hinterlegen.

Kann ich auch Extrawünsche bei der Buchung äußern?

Nur schneiden, die Ansätze färben, ein Gloss auftragen – diese und andere Sonderwünsche können Kunden nicht nur bei ihrem Termin vor Ort äußern. Um effizienter arbeiten zu können, stehen im Buchungstool sogar sämtliche angebotenen Leistungen zur Verfügung, welche die Kunden nur noch mit einem Mausklick bestätigen und damit auswählen müssen. Falls etwas fehlt, besteht auch die Option, die Information in einem Nachrichtenfeld zu hinterlegen.

Kostet die Buchung online mehr?

Viele potenzielle Kunden haben die Angst, dass die Buchungen über die Beauty-Portale deutlich mehr kosten als direkt beim Anruf im Salon oder Studio. Doch diese Sorge ist unbegründet, wie der Blick auf die seriösen Online-Angebote zeigt. Manche verfügbaren Dienstleister stellen auf der Plattform eine transparente Preisliste zur Verfügung, welche es auch auf der eigenen Website gibt.

Gebühren entfallen für die Kunden, wenn sie die Plattform nutzen, ohne hin. Für Kunden ist das Nutzen von Buchungsplattformen kostenlos. Allerdings muss solch ein Geschäftsmodell auch Früchte tragen und sich amortisieren. Wer auf einer Plattform für Beauty-Buchungen als Dienstleister vertreten sein möchte, muss deshalb einen gewissen Obolus Betrag zahlen. Genaue Gebührenkalkulationen werden jedoch nur zwischen dem Dienstleister und dem Betreiber des Portals verhandelt und abgerechnet.

Chance auf spannende Angebote für (neue) Kunden auf dem Buchungsportal

Um neue Kunden für die Serviceleistungen und den Buchungskomfort zu begeistern, setzen einige Plattformen auf ausgewählte Angebote. So gibt es beispielsweise spezielle Rabatte für die ersten Buchungen oder Belohnungen für treue Kunden.

Dass dieser Anreiz Früchte tragen kann, zeigen die wachsenden Zahlen beim Onlineshopping. Noch vor einigen Jahren kauften Kunden vor allem lokal und nur vereinzelt im World Wide Web.

Mittlerweile erwerben vier von fünf Bürgern zwischen 16 und 74 Jahren ihre Waren und Dienstleistungen online.

Diese Chance wollen auch immer mehr Anbieter in der Beauty-Branche ergreifen und setzen deshalb auf die Gestaltung einer eigenen Internetpräsenz und eigener sozialer Medienkanäle. Um noch mehr Reichweite zu generieren und auch von neuen potenziellen Kunden gefunden zu werden, wird auch die Präsenz auf den Online-Buchungsportalen für Beauty und Wellness stetig erhöht. Ist man als Kunde beispielsweise nicht in der Heimatstadt, gelangt man mittels Geolokalisierung auf eine große Auswahl an Friseursalons, Kosmetikstudios und Barbershops in der Nähe. Ein Vorteil? Als Kunde muss man nicht mehr lange suchen und als Dienstleister gewinnt man an Neukunden.