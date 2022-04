Awo baut in Ermsleben seniorengerechte Wohnungen

Ermsleben/MZ - Der symbolische erste Spatenstich ist am Montag erfolgt, nun soll ein Jahr lang gebaut werden, bis der „Wohnpark Falkenstein“ bezugsfertig ist: Der Awo-Regionalverband am Harz mit Sitz in Mansfeld schafft in Ermsleben 19 seniorengerechte Wohnungen, dazu eine Tagespflege mit 17 Plätzen.