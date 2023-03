Deutschland ist nicht nur die Heimat einiger der größten Autobauer der Welt, sondern besitzt auch einen der größten Märkte für Gebrauchtwagen. Natürlich sind auch hier die Zeiten lange vorbei, in denen Gebrauchtwagen vor allem über den örtlichen Händler oder die Kleinanzeige in der Tageszeitung den Besitzer wechselten. Längst sorgt das Internet dafür, dass gebrauchte Autos europaweit gehandelt werden – und Deutschland ist in vielen Fällen weit mehr als nur ein Transitland. Klar, dass sich auf dem Gebrauchtwagenmarkt nicht nur legale Akteure tummeln und dass auch gestohlene Pkws angeboten werden. Für einen arglosen Käufer kann das zu einem echten Problem werden. Doch es gibt Möglichkeiten, sich vor dem Kauf abzusichern.

Welche Merkmale kennzeichnen ein gestohlenes Fahrzeug?

Manipulationen am Zündschloss und an den Türen sollten ein erstes Alarmzeichen sein, insbesondere an den Türschlössern. Wenn Sie Zweifel an der Authentizität des Fahrzeugs haben, sollte man einen Fachmann konsultieren, der die Fahrzeuggeschichte überprüft. Die Kenntnis der VIN-Nummer ist hierfür unerlässlich.

Die Fahrgestellnummer ist eine einzigartige Kombination aus Ziffern, die für jedes Fahrzeug einmalig ist. Die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN, englisch VIN) ist sowohl im Fahrzeugschein als auch im Auto selbst zu finden. Die ID-Nummer ist je nach Modell an verschiedenen Stellen zu finden. Sie muss jedoch an mindestens einigen Bauteilen erkennbar sein.

Jedes Typenschild muss dieselbe Kombination aus Ziffern enthalten. Ist dies nicht der Fall, dann kann es sich womöglich um ein gestohlenes Auto handeln. Wenn Manipulationsspuren an der Ziffernkombination erkennbar sind, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass das Autokennzeichen gefälscht wurde. In solch einer Situation sollte man vom Kauf des fehlerhaften Fahrzeugs Abstand nehmen. Denn für fahrlässige Hehlerei drohen deutliche Strafen.

Möglichkeit zur Überprüfung des Fahrzeugs vor dem Kauf

Die erste Frage ist, ob die VIN-Nr. auf allen Schildern im Fahrzeug gleich ist und ob sie mit der Nummer in beiden Teilen des Fahrzeugs übereinstimmt. Der DIN-Code ermöglicht es zudem, die Historie des Fahrzeugs zu überprüfen. Wenn man ein gebrauchtes Fahrzeug kauft, sollte man sich die Mühe machen, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft des Fahrzeugs zu sammeln und sich vergewissern, dass der aktuelle Besitzer das Auto nicht gestohlen hat. Man kann auch einen Bericht kaufen, der die ganze Geschichte des Fahrzeugs darstellt. Der Service wird von mehreren Dienstleistern angeboten. Das Dokument enthält Informationen zum Tag der ersten Zulassung, technische Daten und weitere nützliche Informationen. Zudem enthält es auch Informationen darüber, ob das Fahrzeug in der Vergangenheit bereits einmal gestohlen wurde.

Auch die Polizei kann helfen

Wenn man unsicher ist, ob das Fahrzeug gestohlen wurde, sollte man sich an eine Polizeistation wenden und die Beamten nach Vorlage des Fahrzeugscheins bitten, die im System verfügbaren Daten zu überprüfen. Die Polizei kann mithilfe der Datenbank für gestohlene Fahrzeuge feststellen, ob das Auto gestohlen wurde oder ob es legal erworben wurde. Im Register sind in vielen Ländern gestohlene Autos eingetragen.

Schon beim Angebot und dem Prozedere sind viele schwarze Schafe zu erkennen

Seriöse Anbieter (übrigens auch private Verkäufer!) geben sich Mühe, ihr Fahrzeug auf bestmögliche Art und Weise zu präsentieren. Dazu zählt zum Beispiel auch das Inserat: Ist der Text umfassend und beantwortet er die wichtigsten Fragen? Klingt der Wortlaut seriös? Und auf welchen Wegen ist der Anbieter zu erreichen?

Wer nach der ersten Kontaktaufnahme weiterhin ein gutes Gefühl hat, kann sich auf eine Besichtigung und Probefahrt einlassen. Ein solcher Termin findet im Idealfall beim Verkäufer zu Hause beziehungsweise am Platz des Gebrauchtwagenhändlers statt. Wird man hingegen auf einen einsamen Platz am Ortsrand delegiert, sollte man den Termin lieber platzen lassen. Das gilt natürlich insbesondere dann, wenn man den Kauf in bar tätigen möchte: Vielleicht wird einem hier kein gestohlener Gebrauchtwagen angeboten, dafür wird man womöglich um sein Geld erleichtert. Auch davor gilt es sich bestmöglich zu schützen.