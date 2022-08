Auto in der Martha-Brautzsch-Straße steht in Flammen

In der Martha-Brautzsch-Straße in Halle ist ein Auto abgebrannt. Es ist bereits das zweite Feuer in dieser Nacht.

Halle (Saale)/MZ/MATZ - Erneut musste die Feuerwehr in Halle in der Nacht zum Mittwoch zu einem Feuer ausrücken. Aus bisher ungeklärter Ursache ist kurz nach 3.00 Uhr in der Martha-Brautzsch-Straße ein Auto der Marke VW in Brand geraten.