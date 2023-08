Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Es stand von Anfang an „Außenministerin Annalena Baerbock Parodie“ über dem Account, den ein anonymer Nutzer im April beim damals noch als „Twitter“ bekannten Internetportal eingerichtet hatte. Eigentlich aber überflüssig, denn was die Parodie der Welt mitteilte, war selbst in Zeiten, in denen Satire und Wirklichkeit nicht immer sofort voneinander zu unterscheiden sind, klar als Spaß zu erkennen.