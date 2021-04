Außenpolitik: Außenminister einigen sich auf stärkere Zusammenarbeit mit USA

Vollsperrung B2

Vollsperrung B2: Junger Fahrer unter Drogeneinfluss verunglückt, zwei Verletzte

Kropstädt - Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Seat-Fahrer am Dienstagabend um 20.05 Uhr die B 2 aus Richtung Marzahna kommend in Richtung Wittenberg. In Höhe der Ortslage Kropstädt, etwa 200 Meter vor der Ampelkreuzung, kam er am Ende einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen Baum, drehte sich um 180 Grad und kam auf der Fahrbahn zum ...