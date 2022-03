Aufträge trotz Rezession

Freiberufler und Selbstständige, kleine und mittlere Unternehmen bemerken es zuerst: Der Wirtschaftsboom der letzten Jahre ist vorbei. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute sehen Deutschland auf direktem Weg in die Rezession. Die Energiepreise steigen, die Produktion ist gedämpft. Gepaart mit der zunehmenden Inflation ist das vor allem eins: schlecht für die Wirtschaft, denn die Auswirkungen sind im Geldbeutel der Verbraucher direkt zu spüren. Und so überlegen sich zur Zeit viele Menschen ihre Käufe ganz genau bzw. schieben diese erst einmal auf. Wie aber überlebt man als (kleines) Unternehmen die Zeiten der Konjunkturflaute?



Kreative Ideen zur Solidarität mit lokalen Geschäftsleuten gibt es viele. Da kommen ganze Nachbarschaften zusammen, um die kleine Bäckerei zu retten, übernehmen Solidaritätskäufe liebgewonnener Güter und retten Unternehmen mit bezahlten Mitgliedschaften. Für jede Branche kommt das aber nicht in Frage. Wie beispielsweise soll ein Fotograf einen Ausverkauf starten oder Mitgliedschaften verkaufen? Auf treue bzw. neue Kundschaft ist er jedoch ebenso dringend angewiesen wie der oben beispielhaft angeführte Bäcker.



Wenig beachtet werden bei der Neukundengewinnung öffentliche Ausschreibungen. Das liegt in erster Linie an mangelnder Information. Viele Unternehmer denken, öffentliche Ausschreibungen finden sich nur für bestimmte Branchen. Dabei werden von Stellen für Lehrer über den Brückenbau am Vorderen Gotthardteich in Merseburg und den Betrieb der traditionsreichen Zugstrecke Wipperliese zwischen Klostermansfeld und Wippra bis hin zum Ausbau von Schnellladenetzen für E-Autos in Sachsen diverse Aufträge öffentlich ausgeschrieben.

Glasklare Transparenz

Ein großer Vorteil von öffentlich ausgeschriebenen Aufträgen liegt in ihrer Transparenz und Diskriminierungsfreiheit, gibt doch die Vergabeordnung ihren Rahmen klar vor. Weiterhin spielen Wirtschaftlichkeit (kalkulierbare Kosten), Umweltverträglichkeit sowie die Kompetenz der Anbieter eine große Rolle. Kurz: Wer öffentlich ausschreibt, hat in der Regel einen Check bestanden und ist ein guter Auftraggeber, der – und das ist in Zeiten, in denen Unternehmen nicht unbegrenzt in Vorleistung gehen können, nicht unwichtig – vertragsgemäß und pünktlich das Honorar überweist. Dafür bürgen Gütezeichen wie etwa das RAL Gütezeichen, das im Einklang mit dem Vergaberecht steht.



Wie aber funktioniert so eine öffentliche Ausschreibung? Hier wird vom Vergebenden eine unbeschränkte Anzahl an Unternehmen aufgefordert, ihre Angebote zu den in der Ausschreibung enthaltenen Leistungen abzugeben. Der Auftraggeber ist die öffentliche Hand, die Unternehmen kommen aus der Privatwirtschaft. Einfache Definition: Eine öffentliche Ausschreibung ist ein Auftrag, den der Staat an ein Unternehmen vergibt. Und genau hierin liegt die große Chance für private Unternehmen, die über eine spezielle Expertise verfügen. Denn nicht nur die allseits bekannten Bauleistungen werden öffentlich ausgeschrieben, sondern auch Lieferleistungen und Dienstleistungen unterschiedlichster Art.

Öffentliche Ausschreibungen für viele Branchen finden

So etwa werden gern Reinigungsdienstleistungen öffentlich vergeben – ebenso wie Verpflegungsleistungen in Schulen, Tischlerarbeiten, ja, selbst Bestattungsarbeiten. Öffentliche Ausschreibungen finden sich zu wissenschaftlichen Projekten zu Artenschutz, zur Programmierung von Software, zur Design und Fotografie. Wie aber erfahren Unternehmen von öffentlichen Ausschreibungen?



Klassischerweise finden sich einschlägige Ausschreibungen in Vergabeportalen, Vergabestellen oder Ausschreibungsblättern wie etwa dem Bundesanzeiger. Natürlich kann man diese als Unternehmer engmaschig verfolgen oder zu Fuß abklappern – aber wer hat dazu heutzutage die personellen und finanziellen Ressourcen? Hier kommen gut strukturierte Ausschreibungsdatenbanken ins Spiel, die öffentliche Ausschreibungen nach Branchen und/oder Region aufführen und regelmäßig mehr als 10.000 verschiedene Ausschreibungen listen. Filterfunktionen erleichtern Unternehmen die Suche nach der für sie passenden Ausschreibung – bleibt nur noch, sich zu wundern, wieviele Aufträge, von denen man das nie gedacht hätte, öffentlich ausgeschrieben werden.