Auf Reisen das schönste Geschirr entdecken

In einigen Ländern wird herausragendes Porzellan- oder Keramikgeschirr hergestellt, das weltweit über einen guten Ruf verfügt. Während manche Menschen aus Sammlerleidenschaft Tassen, Teller und Co. aufspüren, erwerben andere in ihrem Urlaub handgefertigte Produkte als Mitbringsel für Verwandte oder Freunde. Sie stellen zudem beliebte Souvenirs dar, die mit Erinnerungen an eine Reise verbunden sind. Die Bezeichnungen Keramik sowie Porzellan werden oft synonym verwendet, auch gleichen sie sich in bemalter Form zunächst, zumindest wenn sie nur flüchtig betrachtet werden. Dies verwundert nicht, denn sie gehören beide zur Familie der Feinkeramik. Nachstehend stellen wir verschiedene Länder vor, die unter anderem für ihr Geschirr berühmt sind.

Portugal

Am westlichsten Punkt Kontinentaleuropas liegt das beliebte Reiseland Portugal. Dort findet sich handgefertigtes Keramikgeschirr, dass das typisch portugiesische Lebensgefühl präsentiert. Es gilt als naturverbunden, edel, robust und zart zugleich. Bei diesen Produkten trifft moderne Optik auf traditionelles Handwerk. Seit langer Zeit wird in Portugal aus hochwertigem Steingut Geschirr an der Töpferscheibe herstellt. Im Anschluss erfolgt die individuelle Verschönerung durch Glasuren und Farben. Es ist äußerst robust und daher sowohl für die Spülmaschine als auch Mikrowelle geeignet.

Seltener findet sich portugiesisches Geschirr aus Porzellan. Es geht mit einer eleganten Ausstrahlung einher und beeindruckt mit seinem äußerst feinen Material. Ideal ist Porzellangeschirr aus dem Westen der Iberischen Halbinsel für besondere, feierliche Anlässe, es sorgt auf einer jeden Tafel für einen Hauch von Luxus. Zu den namhaften Geschirrherstellern Portugals gehört Velimare. Beliebt ist unter anderem die Kollektion SAFIA, die südländisches Flair in jeden Haushalt bringt. Wer seinen Urlaub auf Madeira verbringt, findet zahlreiche Shops mit attraktiven Keramikprodukten, wobei insbesondere die handgefertigten und bemalten Fliesen als typisches Souvenir der portugiesischen Insel gelten.

In Portugal wird einzigartiges Keramikgeschirr mit Liebe zum Detail handgefertigt. (Foto: Pixabay.com © phydc CCO Public Domain)

Italien

Während eines Italienurlaubes lassen sich nicht nur hochqualitative Lederwaren und neueste Modeschöpfungen erstehen, sondern auch erstklassige Porzellanarbeiten. Die Marke Ginori, die im Jahr 1735 in der Nähe von Florenz geboren wurde, ist vielen Porzellanliebhabern ein Begriff. Sie zeichnet sich unter anderem durch Folgendes aus:

oft vertretenes, auffallendes Farbspiel,

fröhliches und teilweise extravagantes Design,

einige Produkte in reinstem, leuchtendem Weiß, das durch zwei aufwendige Brennvorgänge bei 1.000 und 1.400 Grad Celsius erreicht wird

jedes einzelne Teil wird in Handarbeit von Meistern ihres Faches hergestellt und sorgfältig kontrolliert, sodass ausschließlich Waren in einwandfreiem Zustand auf den Markt kommen.

Deutschland

Bereits vor der Corona-Pandemie bereisten viele Deutsche am liebsten ihr eigenes Land. Es hat unbestritten viel zu bieten und außerdem in Sachen Porzellan die Nase vorn: Rund 60 Prozent des europäischen Geschirrporzellans wird in Deutschland angefertigt. Exportiert werden die erstklassigen Produkte in 189 Länder weltweit. Die berühmtesten Porzellan-Manufakturen bestehen bereits seit mehreren Jahrhunderten, sieben von ihnen stellen wir nachstehend vor.

Fürstenberg

Herzog Carl I. ordnete im Jahr 1747 an, sich im Jagdschloss Fürstenberg an der Porzellanherstellung zu versuchen. Drei Jahre später wurden die Arbeiten von Erfolg gekrönt. Das dort hergestellte Porzellan trägt als Markenzeichen den blauen Buchstaben „F“.

Kahla (Thüringen)

Im Vergleich zu ihren Konkurrenten ist die Porzellan-Manufaktur Kahla mit Gründungsjahr 1844 noch jung. Sie ist häufiger Gewinner von internationalen Designpreisen. Darüber hinaus hat sich der Betrieb im Bereich der umweltfreundlichen und nachhaltigen Produktion einen Namen gemacht – das Pro-Öko-Siegel bestätigt diesen Erfolg.

Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin

Die Bezeichnung „königlich“ kommt nicht von ungefähr, denn im Jahr 1763 übernahm König Friedrich II. von Preußen die Manufaktur. Er verlieh ihr nicht nur den Namen, sondern auch das Markenzeichen in Form eines kobaltblauen Zepters. Bevor diese in staatlichen Besitz überging, stand sie im Besitz von insgesamt sieben Königen und Kaisern. Im Jahr 2006 wurde die Fabrik ein Privatunternehmen, geführt vom Berliner Bankier Jörg Woltmann.

Meißen

Gründungsjahr der Meißner Manufaktur ist 1710 – somit ist sie die erste Porzellanfabrik Deutschlands. Zwölf Jahre später erhielt sie ihr Markenzeichen, die gekreuzten Schwerter, das bis heute verwendet wird. Ein Höhepunkt auf der Erfolgsleiter der Porzellan-Manufaktur stellte die Einweihung der weltweit ersten Orgel mit klingenden Pfeifen aus Meissener Porzellan dar.

Echtes Meissener Porzellan ist an den gekreuzten Schwertern erkennbar – dieses Markenzeichen trägt es seit Anfang des 18. Jahrhunderts. (Foto: Pixabay.com © tphananh CCO Public Domain)

Nymphenburg

Die Porzellan-Manufaktur Nymphenburg des bayerischen Königshauses wurde im Jahr 1747 gegründet. Bis 1888 gab es als Markenzeichen ein Schild, das der Hersteller in die Produkte presste. Im Laufe der Zeit wechselten die Kennzeichnungen, jedoch ist bis zum heutigen Tag eine Gemeinsamkeit erhalten geblieben: Die Schilder verfügen über eine Krone.

Rosenthal

Zunächst handelte es sich bei dem Rosenthaler Betrieb um eine Porzellanmalerei im Schloss Erkersreuth. Ihre Gründung erfolgte durch Phillipp Rosenthal im Jahr 1879. Erst seit 1891 wird dort auch eigenes Porzellan hergestellt – damit ist sie die jüngste Manufaktur unter den hier vorgestellten.

Villeroy & Boch (Alt-Luxemburg)

Im Jahr 1748 stieg der königliche Kanonengießer Francois Boch mithilfe seiner drei Söhne in die Keramikgeschirr-Herstellung ein. 1770 starteten sie in Lothringen mit der Produktion ihrer Tischkultur-Kollektion „Alt-Luxemburg“. Sie zeichnet sich durch ihre filigrane Verzierung mit blauen Blumen aus und erlangte Weltberühmtheit.