Auch private Kredite lohnen sich

Es ist nicht immer zwingend notwendig, einen Kredit bei einer Bank aufzunehmen. Als Finanziers kommen zum Beispiel auch Geldgeber aus dem Familien- oder Freundeskreis infrage. Manchmal ist eine solche Anfrage aber noch unerwünschter als eine Anfrage bei einer Bank, weil einen ein gewisses Peinlichkeitsgefühl beschleicht. In diesem Fall gibt es glücklicherweise noch eine weitere Möglichkeit, und die heißt: Einen Kredit von Privat über auxmoney aufnehmen. Wer Finanzen und das Privatleben gern getrennt halten möchte, der kann sich entweder für einen herkömmlichen Kredit bei einer Bank entscheiden, oder man entscheidet sich für einen Kredit von privaten Geldgebern.

Privatkredite aus dem Verwandten- oder Freundeskreis

Wer sich Geld aus dem privaten Umfeld leihen möchte, der sollte unbedingt ein paar Dinge beachten. Wenn es hier zwischen den privaten Parteien, die dann Geldgeber und Kreditnehmer sind, zum Streit kommt, gibt es hier, anders als bei einem Bankkredit, keinen Mittelsmann, also zum Beispiel eine Verbraucherschutzorganisation.

Genau aus diesem Grund ist es aber sehr wichtig, dass man in einem solchen Fall nicht nur eine mündliche Vereinbarung trifft, sondern auch hier eine schriftliche Abmachung fixiert wird. Hierfür finden sich im Netz unterschiedliche Musterverträge und sollte es hier zu eventuellen Streitigkeiten kommen, hat man zumindest etwas in der Hand. In diesem Vertrag sollte dann auf jeden Fall auch die Laufzeit für das Privatdarlehen festgehalten werden. Hat man keinen festen Zeitpunkt vereinbart, hat der Geldgeber die Möglichkeit, das Darlehen mit einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Was man nicht vergessen und immer im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass bei einem herkömmlichen Kredit niemals persönliche Beziehungen eine Rolle spielen. Anders hingegen sieht das bei privaten Geldgebern aus, denn hier ist es aufgrund von Streitigkeiten schon oft dazu gekommen, dass Freundschaften zerbrochen sind.

Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, einen Privatkredit zu erhalten

Es ist nicht zwingend erforderlich, sich einen Privatkredit ausschließlich aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis zu besorgen. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, sich privat Geld zu leihen, ohne dass man den privaten Kreditgeber kennt, denn es gibt Unternehmen, die Kredite von privat vermitteln. Dazu zählt unter anderem Auxmoney.

Solche Privatkredite haben eine ähnliche Funktionsweise wie der klassische Ratenkredit, den die Banken vergeben. Auch hier stellt man zunächst einen Antrag. Nach der Prüfung der Unterlagen erhält man bei einer positiven Entscheidung die Unterlagen für das Darlehen zurück. Auch hier wird das Geld verzinst zurückgezahlt. Hier aber bekommt man das Geld nicht von der Bank, sondern von Privatleuten. Der Kredit hat in diesem Fall für den privaten Geldgeber die Funktion einer Anlage, die er entsprechend mit Zinsen zurückbekommt.

Auxmoney fungiert als reiner Vermittler von Privatkrediten. Außerdem ist Auxmoney auch auf den Kreditportalen Verivox, Check24, Finanzcheck und Smava eingebunden. Sogar Sparkassen oder PSD-Banken vermitteln ihre Kunden an Auxmoney. Bei einem solchen Privatkredit kommen aber auch dieser Anbieter nicht ohne Bank aus. Grund dafür ist, dass die Vergabe von Darlehen in Deutschland rechtlich geregelt ist. Im Hintergrund arbeiten die Anbieter von Privatkrediten mit Banken zusammen.

Die Zinsen bei einem Privatkredit

Handelt es sich um einen Privatkredit aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, so wird hier häufig gänzlich auf Zinsen verzichtet. Anders verhält es sich hingegen bei der Vergabe von Privatkrediten, die über ein entsprechendes Portal veranlasst wurden. Hier hängt der Zinssatz, ähnlich wie bei herkömmlichen Krediten von Banken, von der eigenen Bonität ab. Auch hier ist die Spanne vergleichsweise groß.

Hinzu gesellen sich neben den erhobenen Zinsen aber auch noch die Provisionen für die Vermittlung der Privatkredite. So erhebt Auxmoney beispielsweise 3,5 Prozent des Kreditbetrages als Vermittlungsgebühr. Möglich ist es zudem, dass auch noch monatliche Kontoführungsgebühren anfallen. Hier zeigt sich schnell, dass die angebotenen Zinsen nur teilweise aussagekräftig sind und nicht den tatsächlichen Kosten entsprechen.

Hier gilt es genau zu schauen, wenn es zu einer Finanzierung durch einen Privatkredit kommt, wie es sich mit den zusätzlichen Gebühren verhält, die noch neben den Zinsen fällig werden.

Privatkredite bieten häufig ebenfalls die Möglichkeit der Sondertilgung an, man kann also einen Kredit auch vorzeitig ablösen. Bei der vorzeitigen Ablösung des Kredits haben die Partnerbanken häufig die Möglichkeit, eine Vorfälligkeitsentschädigung zu verlangen. Allerdings ist diese Summe auf 0,5 Prozent beziehungsweise 1 Prozent der noch nicht getilgten Kreditsumme gedeckelt.

Private Kreditvermittler im Internet erfreuen sich großer Beliebtheit

Die Vermittlungsplattformen, die online private Kreditnehmer und Kreditgeber zusammenbringen, werden immer beliebter. Zwar handelt es sich bei hier den vermittelten Krediten ebenfalls um Ratenkredite, bei denen die Zinssätze und Laufzeiten vereinbart werden, aber hier hat man einen deutlich größeren Spielraum, in dem sich Kreditnehmer und -geber auf einen individuellen Rahmen einigen können.

Der Privatkredit, die wichtigsten Vorteile

● Das Verfahren zur Kreditvergabe ist deutlich weniger aufwendig

● In der Regel sind die Gebühren niedriger. Sie hängen meist von der Höhe des Kredits und der Laufzeit ab

● Nicht selten sind die Zinssätze geringer und darüber hinaus verhandelbar

● Die Zugangsschwellen sind hier häufig niedriger bezüglich der Sicherheiten, Bonität und der Schufa, die momentan zum Verkauf steht

● Hier gibt es keine Meldung der Kreditanfrage und Kreditvergabe an die Schufa

Auch wenn die Zugangsschwellen deutlich niedriger als bei einem Bankkredit sind, so ist dies aber nicht gleichbedeutend damit, dass diese vollständig entfallen. Auch hier werden Schufa-Einträge und Gehaltsnachweise geprüft, das gilt auch für eventuelle Sicherheiten. Außerdem werden Frauen nicht wie vielen Banken benachteiligt.

Gerade Freiberufler haben es nicht besonders leicht, einen herkömmlichen Kredit bei Bank zu bekommen. Auf den Portalen im Internet wird ihnen aber die Möglichkeit geboten, ihr Projekt, das sie finanzieren möchten, vorzustellen. Nicht selten lassen sich hier potenzielle Geldgeber durchaus überzeugen. Selbst ein negativer Schufa-Eintrag muss nicht zwangsläufig ein Hinderungsgrund sein, sofern Argumente an anderer Stelle überzeugen. Hier zeigt sich deutlich, dass die Kriterien für eine Kreditvergabe deutlich individueller sind.

Private Kreditvermittler

In Deutschland gibt es derzeit ein paar große und besonders bekannte Portale für die private Kreditvermittlung. Hierbei handelt es sich um Privatunternehmen. Diese Portale sind bereits häufiger getestet worden. So wurden sie auch von der Stiftung Warentest überprüft. Aktuell gelten diese Plattformen als die einzig ausreichend sicheren und seriösen Anbieter im Netz.