Arnstedt holt wenigstens noch einen Punkt

Die Luft ist raus: Edelweiß und Rot-Weiß Thalheim trennen sich 3:3. Was der Coach Vollmann zum Spiel sagt.

Arnstedt/MZ - Gibt es sie doch, die ausgleichende Gerechtigkeit im Fußball? Eine endgültige Antwort auf diese Frage wird es wohl niemals geben. Wohl aber immer neue Diskussionen. So wie am Sonnabend in Arnstedt.