Sanfte Power für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

akz-i Zahnfleischprobleme sind ein sehr weit verbreitetes Problem und auch schmerzempfindliche Zähne kennt rund jeder dritte Deutsche schon aus eigener Erfahrung.*

Für all diese Betroffenen wurde die neue Dr.Best GreenSensitive Zahnbürste entwickelt. Als erste Bürste im Sortiment ist sie mit extra weichen Borsten ausgestattet: Die seidenweichen Spezialborsten mit mikrofeinen Enden reinigen den Zahnfleischrand besonders sanft. Die sanfte und vor allem gründliche Reinigung ist besonders wichtig bei freiliegenden Zahnhälsen oder entzündetem Zahnfleisch. Die neue Bürste entfernt bis zu 93 Prozent mehr Beläge zwischen den Zähnen und reinigt auch am Zahnfleischrand besser als eine Zahnbürste mit flachem Borstenfeld (in Labortests, verglichen mit einer nicht flexiblen Zahnbürste mit Flachschnitt). Die bewährte Flexzone und das Kugelgelenk federn übermäßigen Druck auf das Zahnfleisch ab und ermöglichen durch die Anpassung der Borsten an den Zahnbogen auch die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche.

Die Reinigungsleistung der neuen Zahnbürste wurde im Labor geprüft und in mehreren Entwicklungsschritten in Zusammenarbeit mit Zahnmedizinern des ORMED – Institut für Orale Medizin der Universität Witten/Herdecke optimiert. Der weltweit einzigartige Putzroboter des Instituts putzt die Zähne wie ein „Durchschnittsmensch“. Am Roboter wurde getestet, wie viel künstlichen Zahnbelag die neue Zahnbürste von einem nachgebildeten Erwachsenengebiss entfernt.

Die neue Zahnbürste ist klimaneutral und fügt sich nahtlos in das Nachhaltigkeits-Sortiment von Dr.Best ein, denn sowohl das Borstenmaterial als auch das Material des Griffs wird zum Teil aus nachhaltigen Rohstoffen erzeugt. Auch der Griff besteht zum Teil aus nachhaltigen Materialien. Darüber hinaus ist die neue klimaneutrale Zahnbürste plastikfrei mit einem Sichtfenster aus Zellulose verpackt.

