Die Mieter des neuen Seniorenzentrums im Neuen Weg in Quedlinburg können in Gemeinschaft essen, aber sich die Mahlzeiten auch gern in ihre Wohnung bringen lassen

Quedlinburg. Friedrich Leidig kennt sich aus am Bau. Der ehemalige Polier und Lehrmeister beim einstigen Wohnungsbaukombinat in Quedlinburg hat über die Jahrzehnte schon einige Projekte entstehen sehen. Einem, das auf ein ganz innovatives Konzept setzt, ist der 77-Jährige nun in besonderer Weise verbunden. „Auslöser war die Krankheit meiner Frau“, erzählt Friedrich Leidig. Da sie die Treppen zu ihrer Wohnung nicht mehr bewältigen konnte, musste sich das Paar nach einer Alternative umsehen. „Dann haben wir in der Zeitung eine Annonce vom neuen Seniorenzentrum in Quedlinburg gelesen. Da hab ich gesagt: ,Lass uns das mal anschauen‘.“

Und dann ging alles ganz schnell: „Damals war es ja noch im Bau. Aber wir haben uns für eine Balkonwohnung entschieden. Am 17. Januar sind wir eingezogen“, erzählt der Quedlinburger, der diese Entscheidung immer wieder so treffen würde. „Hier ist alles sehr angenehm. Bei allem werden wir gut unterstützt“, sagt Friedrich Leidig, der selbst noch sehr aktiv ist. Ganz im Gegenteil zu seiner Frau Dora. Sie ist auf Hilfe angewiesen. Und die bekommt sie im Seniorenzentrum am Neuen Weg 21. Sieben Tage die Woche. Rund um die Uhr.

„Das ist das Besondere an unserem innovativen Konzept“, sagt Janett Hartung, die das Haus im Neuen Weg leitet. „Wir sind eben kein klassisches Seniorenheim oder ein Betreutes Wohnen“, sagt sie. Vielmehr biete das mit großen Aufwand sanierte und auf die speziellen Bedürfnisse umgebaute Haus im Herzen der Welterbestadt eine Alternative zu den herkömmlichen Pflegeeinrichtungen. Im Zentrum stehen die 47 barrierefreien Wohnungen mit 37 bis 76 Quadratmetern. „Hier können Senioren zeitgemäß und selbstbestimmt leben. Vor allem Ehepaare können bei uns einziehen und damit eben zusammenbleiben, selbst wenn einer von ihnen schwer pflegebedürftig ist“, erläutert Janett Hartung. Ihr Team biete vor Ort die umfassende Hilfe an und nehme ihnen die mögliche Doppelbelastung von Miete und Heimkosten.

Das wissen auch Dora und Friedrich Leidig zu schätzen: „Es ist sehr angenehm hier und ein richtig guter Service.“ Der beginnt für sie mit dem morgendlichen Waschen. Das übernimmt für die 78-Jährige eine der 35 Mitarbeiterinnen des Hauses. Zum Fachpersonal gehören Mitarbeiter für Pflege, Hauswirtschaft, Küche, ambulantes, betreutes Wohnen und für die Tagespflege.

Auch die benötigten Medikamente werden auf Wunsch gebracht. Gefrühstückt werden kann in den eigenen vier Wänden oder in der Gemeinschaft. „Dann warten schon alle aufs Tageshoroskop“, sagt Friedrich Leidig schmunzelnd. Denn die morgendliche Zeitungsschau darf natürlich nicht fehlen. Den Senioren wird täglich vorgelesen.

So strukturiert der Tagesablauf ist, so abwechslungsreich ist er auch: Nach der Grundpflege in den Haushalten, Frühstück und Zeitungsschau werden bis zum Mittag Gruppen- und Einzelbeschäftigungen angeboten. Hinzu kommen organisierte Fahrten zum Arzt. Friseur, Fußpflegerin, Kosmetikerin, Physio- und Ergotherapeuten kommen je nach Bedarf ins Haus. Das Mittagessen, das ab 11.30 Uhr angeboten wird, wird wie alle anderen Speisen selbst gekocht und zubereitet. Das Schöne daran: „Unsere Bewohner sind immer aktiv dabei und helfen gern mit“, schwärmt Janett Hartung.

Selbstbestimmt wohnen, aber gleichzeitig versorgt und betreut: Das bietet der Pflegedienst Krüger in seinem neuen Seniorenzentrum im Herzen von Quedlinburg. Foto: Pflegedienst Krüger

Nach der Mittagsruhe – für die externen Gäste der ebenfalls im Haus befindlichen Tagespflege stehen Ruheräume zur Verfügung – können die Bewohner unter anderem malen, basteln, Karten spielen, ihr Gedächtnis trainieren oder einfach auf ihren Balkonen oder den gemeinschaftlichen Terrassen die Nachmittagssonne genießen.

„Einmal im Monat gehts auf Harztour“, sagt Janett Hartung. Dabei ist immer dafür gesorgt, dass Rollstuhlfahrer dabei sein können – betreut von Mitarbeitern des Seniorenzentrums. Darüber hinaus werden Feste organisiert, Bingo-, Kino- und Musiknachmittage mit Künstlern und auch sportliche Aktivitäten wie Kegeln, Boccia und Büchsenwerfen. „Hier ist immer was los“, bestätigt Friedrich Leidig.

„Gerade pflegende Angehörige können bei uns ihre Freizeit viel freier gestalten, wenn sie wissen, dass ihr Partner versorgt ist“, erläutert Janett Hartung. Zudem habe das Konzept gezeigt, dass sich schnell Gruppen zusammenfinden und Freundschaften entstehen. „Unsere Kunden wissen das Konzept zu schätzen – ohne starre Zeiten und mit ganz individuellen Möglichkeiten, Leben und Pflege miteinander verbinden zu können. Und das bis zu Pflegegrad 5.“

Betrieben wird das Seniorenzentrum vom Pflegedienst Krüger aus Halberstadt, der bereits auf jahrelange Erfahrungen in diesem Bereich bauen kann. Das Unternehmen betreibt allein in Halberstadt drei Pflegeeinrichtungen sowie weitere in Dedeleben, Ströbeck, Hötensleben und Ausleben. Eine weitere in Dardesheim ist im Bau.